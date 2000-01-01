náhledy
Zahrát si golf na toaletě, vyluxovat nos, uvařit si osušku. A záchodovou mísu ať si drhnou roboti. Nic není nemožné. I docela obyčejná návštěva koupelny se dnes díky umu vynálezců může stát dobrodružstvím. Jen s tou úsporou času a námahy, kterou nám moderní vymoženosti slibují, to bude možná trochu složitější.
Autor: Solis Home Store
Vaše soukromá diskotéka v záchodové míse. Praktické LED světýlko se senzorem pohybu při každé noční návštěvě toalety rozzáří mísu různými barvami. Když už vás tedy ve dvě ráno nějaká naléhavá potřeba vytáhne z postele, ať to má alespoň charakter společenské události.
Autor: Chunace
Pokud vám pracovní vytížení nedovoluje trávit dostatek času na golfovém hřišti, nabízí se jedno vcelku elegantní řešení. Malý golfový kobereček. Hůl a jamka vám umožní trénovat patování, a momenty na toaletě nebudete mít za zbytečně promrhané chvíle.
Autor: What to Buy
Až se vám příště ucpe záchod, nemusíte se cítit jako nešťastný instalatér. Naopak, můžete se cítit jako Bruce Willis ve svých akčních letech. K dispozici je totiž klasický gumový zvon, ovšem vylepšený o pažbu, spoušť a zvukové efekty. Stačí jen zapumpovat brokovnicí a pronést nějakou drsnou hlášku.
Autor: Oddity Mall
Jsou určité věci, které se v dobré společnosti nesluší komentovat. A pak je tu roztomilé vonítko na toaletu, kterým beze slov řeknete vše.
Autor: Amazon
Není tajemstvím, že co lidstvo začalo odměřovat čas, produktivita strmě narostla. Pořád je ovšem na čem pracovat. Tyto zvláštní přesýpací hodiny na záchodě vás mají upozornit, že už tam sedíte příliš dlouho.
Autor: KBOLAE
Vypadá to trochu jako meč rytíře řádu Jedi. Ale není. Je to mluvící držák toaletního papíru, který vám přehraje nahraný hlasový vzkaz pokaždé, když si z něj někdo bere papír. „Už to bude? Šikula!“ nebo „Nezapomeň si umýt ruce.“? To je na vás. Už nikdy se na toaletě nebudete cítit osaměle.
Autor: Halstom
Staromládenecky geniální. Držák na plechovku piva do sprchového koutu. Až budete příště někomu vysvětlovat, že ve sprše strávíte jen takových deset minut, nezapomeňte upřesnit, jestli počítáte i s druhým pivem.
Autor: Huski Store
Koupelnový závěs ničím nepřekvapí. Nebo snad ano? A co takhle závěs s průhlednými kapsami, do nichž se dají vložit tablet nebo mobil. To abyste ani při mytí vlasů na těch několik desítek vteřin neztratili přehled o dění ve světě.
Autor: Yanxi Home Decor
Elektrický hrnec na ručníky. Do velkého vyhřívaného válce vložíte ručník, zavřete víko a necháte ho pěkně prohřát. Trochu to připomíná rýžovar, jen si místo přílohy k obědu připravujete osušku.
Autor: Green Head
Do nástěnné krabičky vložíte tubu zubní pasty a kartáčkem aktivujete její dávkování. Odpadá tedy ta fyzicky nesmírně náročná operace, při níž jste až dosud palcem tlačili proti ukazováčku. Zbylé síly tak můžete investovat do čištění zubů.
Autor: CavspkArt
Je to jeden z mnoha podobných, které jsou na internetu k vidění. Tento dávkovač zubní pasty má podobu Shreka. A zubní pasta vychází z té části zeleného zlobra, kterou by si asi málokterý výrobce dentální kosmetiky zvolil za ústřední motiv své reklamní kampaně.
Autor: Edouardlva
Také vás ty nejlepší myšlenky napadají ve sprše? Díky nepromokavému deníčku už o žádnou nepřijdete. Archimedes se kvůli svému objevu musel obtěžovat vylézt z vany. Dnes by si ho mohl v klidu poznamenat a domýt se. Toto vlastně není vůbec špatný vynález.
Autor: Aqua Notes
Přenosný bidet pro ty, kteří se nechtějí vzdát svého hygienického standardu ani na cestách. Zajímavé je už to, jak se podařilo jednu ze součástí sanitárního vybavení koupelny povýšit na součást osobního zavazadla. Vždy připraven!
Autor: Jutimer
Put-in, stojan na záchodovou štětku, se vyrábí v Litvě a body má i za to, že je z recyklovaných plastů. Pěkný příklad toho, jak lze dát plastovému odpadu i některým osobnostem světové politiky nové, společensky skutečně prospěšné poslání. Toto je opravdu držák!
Autor: FrydyWorks
Vtípky o tom, jak se nechat ostříhat podle hrnce, dostávají nový rozměr. Díky nasazovací formě na kozí bradku nemusíte ani do barber shopu. Zbývá jen vyčkat, až se v nabídce objeví vykrajovátka na další oblíbené střihy vousů. Nebo snad jiných ochlupených partií lidského těla? To by se dalo zpeněžit…
Autor: My Perfect Goatee Store
Ach. Dávkovač mýdla či gelu na čištění rukou v podobě plného nosu. Poté, co si necháte do dlaně vysmrkat přiměřenou dávku pěnivého soplíku, se pustíte se do mytí. Protože hygiena, je půl zdraví.
Autor: Solis Home Store
Protože bidet bez fénu, prostě není ono. Chytré japonské bidetové sedátko nabízí vyhřívání, mytí teplou vodou, sušení vzduchem, samočisticí trysku, noční osvětlení a pomalé sklápění. Všechno se ovládá z bočního panelu.
Autor: TokyoSeat Store
Samolepicí protiskluzové prvky do vany v podobě banánových slupek. Výrobek, který má zabránit uklouznutí, vypadá jako ten nejznámější symbol nešťastného uklouznutí. Osvěžující příklad toho, že i v oblasti bezpečnosti práce může mít někdo smysl pro humor.
Autor: ATYPYK
Chápeme, byl Haloween. Ale sprchový závěs ozdobený krvavými stříkanci, to je nezbytnost pro ctitele Hitchcockova Psycha i pro zbytek roku. Zejména pokud máte doma pokoj pro hosty a nestojíte o to, aby se u vás návštěvy zdržovaly příliš dlouho.
Autor: Abaysto
Celý život jste to dělali špatně. Mýdlo se totiž nemá jen tak otírat o ruce. Nejprve máte nastrouhat na dlaň hrstičku mýdlových vloček a tento dávkovač vám odkrajuje z pevného mýdla potřebnou porci. Je to jako strouhat parmezán.
Autor: Nathalie Staempfli
Už žádná studená podlaha v koupelně. A už žádné ručníky. Tato hračka vám nabídne předehřáté došlápnutí, servis celotělového fénu, a ještě vás může zvážit. Postavíte se na elektrickou plošinu a necháte se ofukovat od hlavy k patě.
Autor: YNIYUJKL
Vysavač černých teček z nosu. Malý elektrický přístroj s podtlakovou tryskou má vysávat nečistoty z pórů. Jen pozor, vysávejte s citem. Pokožka není běhoun v obýváku. Při nesprávném použití hrozí podráždění a zarudnutí kůže, a vznik podlitin.
Autor: SUNHUI
Co o tom muži vědí, že? Takže nebudeme pomlouvat: kosmetický štětec upevníte do motorového držáku, ponoříte do čisticího roztoku a roztočíte. Miniaturní pračka se o to postará. Jestli je to zbytečný krám, který v koupelně bude překážet, necháme posoudit vás.
Autor: PinselClean
Do tohoto skvělého elektrického výrobníku pleťových masek nalijete vodu, ovocnou šťávu nebo kosmetickou směs a připravíte si vlastní gelovou masku. Tolik možností, co dělat s ovocem, jsme od dob vynálezu zavařovacího hrnce snad ani neměli.
Autor: IFINE
Jste to, co pijete. Nebo to, v čem se koupete. A tak si můžete pořídit elektronické pero s displejem, tester, který z vodivosti vody odhaduje množství rozpuštěných látek. Potíž je v tom, že zdravotní nezávadnost vody se jedním takovým číslem vyjádřit nedá.
Autor: Cloud Prime Superbuy
Mytí chodidel bez ohýbání. Silikonové podložky s desítkami štětin uchytíte přísavkami na dno sprchy, strčíte do nich nohy a začnete jimi šoupat. Taková malá automatická myčka aut.
Autor: AXLOFO
Není to jen obyčejné drbátko. Je to revoluce v mytí zad. Silikonový kartáč s přísavkami připevníte na stěnu sprchy a třete se o něj. Jako medvědi o strom.
Autor: Violete
Vysavač ušního mazu, další půvabná aplikace vysavačové techniky v oblasti péče o lidskou hygienu. Po pórech na nose se dočkal vlastní úklidové techniky i náš zvukovod. Jen pozor, ať to podtlakové čištění neděláte s přílišnou vervou. Hrozí totiž poranění zvukovodu.
Autor: KDO
Když vás zajímá, co se děje uvnitř. Kamera na šťourání v uších s LED světlem a bezdrátovým přenosem obrazu do telefonu vám zprostředkuje přímý přenos ze zákoutí vlastního zvukovodu. Další z netušených možností, jak si zpestřit večerní program. Záznam z ušní dutiny můžete sdílet i na svých sociálních sítích.
Autor: Rejauvan
Elektrická střihačka nehtů se zásobníkem. Prst zasunete do otvoru, přístroj nehet zkrátí a zachytí odstřižky. Některé modely mají i vlastní osvětlení. Pokud někdy dojde na vzpouru strojů, tady to bude bolet.
Autor: Edeltrim
Robotická záchodová štětka. Přístroj upevníte na toaletu a rameno s kartáčem se několik minut stará o čistotu mísy. Když si představíte, kolik to muselo dát práce vymyslet, a přitom je to taková… ale těžko říct, jestli je z těch výrobků, co tu byly k vidění, ta opravdu největší.
Autor: Giddel