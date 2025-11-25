Narodila se v Americe, do Prahy přijela ve dvanácti s maminkou, která si našla partnera Čecha. Ač není vyučená, loni zvítězila v prvním ročníku české verze kuchařské show Hell’s Kitchen. A teď vede novou pražskou restauraci Katchi. „Dostala jsem naprostou volnost. Můžu tady naplno zapojit kreativitu a vyzkoušet všechny svoje bláznivé kreace,“ pochvaluje si.
Nedávno jste oslavila třicítku. Berete to jako milník v životě?
Jubileum jsem oslavila s třemi svíčkami, které se dávají na hrob, protože dvacítka mi už definitivně umřela. Beru to jako nový začátek. Ještě před časem jsem počítala s tím, že budu asi patřit do Klubu 27 (označení skupiny rockových hvězd, jež zemřely v tomto věku, například Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, pozn. red.). Pak jsem si to naštěstí rozmyslela, protože jsem si včas uvědomila, že jsem v životě ještě nic pořádného nedokázala.
Jaký jsem typ šéfkuchaře? Jsem v klidu, ale jsem trochu pí*a. Pasivně agresivní. Když někdo udělá chybu nebo neodvede práci, jak by měl, setřu ho většinou nějakou hláškou.