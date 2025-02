Muž objevil díru na trhu. Díky čištění hrobů dosáhl na hypotéku

Jako byste si představili Zdeňka Svěráka jako Louku v oskarovém filmu Kolja. Jen cenové relace za obnovení písmenka jsou dnes trochu jiné. Zatímco Louka si za obnovení písmenka na náhrobku účtoval pětikorunu, Shaun Tookey účtuje za kompletní renovaci hrobu podle rozsahu prací v přepočtu až 7 500 korun, pokud je třeba obnovit písmo, může se částka vyšplhat až na 13 tisíc korun.

„Je to velmi uspokojivá práce,“ pochvaluje si Shaun Tookey, který zahájil svou činnost v květnu 2023, zatímco pracoval na plný úvazek jako arborista. Od té doby dal do pucu více než 300 hrobů.

Díky výdělku se mu podařilo našetřit na zálohu a zajistit si hypotéku, s rodinou se tak mohl v prosinci přestěhovat do nového domova. Splnilo si tak sen, který považoval za nedosažitelný. „Dalo nám to jistou finanční svobodu. Bylo to pro mne splnění snu,“ řekl.

Shaun pracuje na svém vedlejším podnikání ve svých volných dnech a o víkendech, kdy denně čistí dva až čtyři hroby. Jeho práce si získala pozornost na TikToku a Facebooku, kde sdílí videa s proměnami pod jménem @thegravecleaner.

„Snažím se provozovat úspěšný byznys a poskytovat službu, kterou většina lidí nemůže nabídnout,“ řekl Shaun. „Je to velmi uspokojivá a odměňující práce. Je příjemné pomáhat těm, kteří nevědí, jak se postarat o hroby svých blízkých.“

Zajímavé, že naráží na lidi, kteří o podobné službě nikdy neslyšeli. Například u nás byly podobné služby naprosto běžné, jak dokládá i zmíněný film Kolja, zabývají se tím běžně i kameníci.

Shaun nabízí přizpůsobené služby svým klientům, přičemž zohledňuje faktory jako velikost hrobu, typ nápisu a zda je potřeba zlatá fólie či barva. Většina jeho zakázek přichází prostřednictvím sociálních médií, ale také rozšiřuje letáky a vizitky, aby zvýšil povědomí o svých službách.

„Mnoho lidí u nás neví, že tato služba je k dispozici,“ vysvětlil. „Když přijdu na hřbitov kvůli práci, lidé často přicházejí a říkají, že netušili, že taková služba v Británii existuje.“

Podnikání mu nejen přineslo finanční stabilitu, ale také osobní uspokojení. „Dává mi to stabilní příjem, abych mohl zabezpečit život pro svou rodinu, což jsme si v této době ani nepředstavovali,“ uzavřel Shaun.