1. Neplýtvejte potravinami
Každý Čech ročně vyhodí 91 kilogramů potravin, v celé zemi je to 1,9 milionu tun ročně, vyplývá to z dat ministerstva životního prostředí.
„Plýtvání potravinami je fenomén s významnými ekonomickými i společenskými důsledky. Neefektivní koncové využití potravin, plýtvání, s sebou nese významné environmentální dopady a k plýtvání potravinami dochází v rámci celého potravinového řetězce. Právě na úrovni domácností je produkováno nejvíce vyhnutelného potravinového odpadu,“ říká Lea Kubíčková, která působí na Mendelově univerzitě v Brně a tomuto tématu se dlouhodobě věnuje.
Přitom je možné jednoduše tento odpad výrazně snížit. Prvním krokem je plánování nákupů, abyste pořídili jen to, co opravdu potřebujete.
Nenakupujte intuitivně, ale průběžně si vytvářejte nákupní seznam. V tom pomohou i některé šikovné digitální aplikace, které pomohou i s vyhledáním a sledováním akčních a slevových akcí.
Správné skladování potravin je dalším klíčovým bodem – používejte uzavíratelné nádoby a skladujte ovoce a zeleninu odděleně v ideálních podmínkách a bedlivě sledujte dobu trvanlivosti, a přednostně spotřebujte ty potraviny či suroviny, které s k ní blíží.