Ušetřete a snižte plýtvání i svou ekologickou stopu. Osm základních tipů

Marek Burza
Pokud vám není lhostejné ničení naší planety, životní prostředí a uhlíková stopa a přemýšlíte, jak se chovat více ekologicky, přinášíme několik prověřených tipů. Mnoho z nich navíc ušetří i vaši peněženku, takže pozitivní výsledek a dopad může být dvojnásobný.
Část 1/8

1. Neplýtvejte potravinami

Přes 70 procent Čechů si před návštěvou prodejny sepíše nákupní seznam...

Každý Čech ročně vyhodí 91 kilogramů potravin, v celé zemi je to 1,9 milionu tun ročně, vyplývá to z dat ministerstva životního prostředí.

„Plýtvání potravinami je fenomén s významnými ekonomickými i společenskými důsledky. Neefektivní koncové využití potravin, plýtvání, s sebou nese významné environmentální dopady a k plýtvání potravinami dochází v rámci celého potravinového řetězce. Právě na úrovni domácností je produkováno nejvíce vyhnutelného potravinového odpadu,“ říká Lea Kubíčková, která působí na Mendelově univerzitě v Brně a tomuto tématu se dlouhodobě věnuje.

Přitom je možné jednoduše tento odpad výrazně snížit. Prvním krokem je plánování nákupů, abyste pořídili jen to, co opravdu potřebujete.

Nákupní seznamy v chytrém telefonu najdou slevy nebo objednávají zboží

Nenakupujte intuitivně, ale průběžně si vytvářejte nákupní seznam. V tom pomohou i některé šikovné digitální aplikace, které pomohou i s vyhledáním a sledováním akčních a slevových akcí.

Správné skladování potravin je dalším klíčovým bodem – používejte uzavíratelné nádoby a skladujte ovoce a zeleninu odděleně v ideálních podmínkách a bedlivě sledujte dobu trvanlivosti, a přednostně spotřebujte ty potraviny či suroviny, které s k ní blíží.



Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Pohlreichova šumavská léčba šokem na Pláních. Drsný zátěžový test i restart

Pohlreichova šumavská mise v rámci dalšího premiérového dílu Ano, šéfe! je plná romantiky nádherného koutu naší země a současně poznamenaná zoufalstvím, s jakým se tam před rokem potýkala rodina...

Bydlet u parku je výhra. Vybrali byste si Prahu, Brno, Znojmo či Plzeň?

Podle krajinářských architektů je park definován jako „objekt zeleně o rozloze minimálně půl hektaru a šířce alespoň 25 metrů, umožňující rekreaci“. Právě taková díla krajinářů ve veřejném prostoru,...

Dopřejte švestkám zdravotní řez. Zbavte se suchých větví a prosvětlete korunu

Po sklizni šťavnatých švestek práce v sadu nekončí. Podzim je tou nejlepší dobou, kdy věnovat slivoním pozornost a připravit je na zimu. Správně provedený podzimní řez švestek podpoří jejich zdraví a...

Proč si pes olizuje pysky? Odborníci odhalují nepříjemnou pravdu

Každý majitel psa zná ten prosebný pohled, který na něj jeho mazlíček upírá při jídle. Ať už jde o šťavnatý kus masa nebo jen o plátek sýra, nic neunikne jejich citlivému nosu. Odborníci však varují,...

Jabloně po sklizni potřebují péči. Ozdravný řez je připraví na zimu

Po sklizni jablek by vaše práce v sadu neměla končit. Právě teď nastává ideální čas na takzvaný ozdravný řez jabloní, který jim pomůže připravit se na zimu a zajistí bohatou úrodu v příštím roce. Je...

Ušetřete a snižte plýtvání i svou ekologickou stopu. Osm základních tipů

Pokud vám není lhostejné ničení naší planety, životní prostředí a uhlíková stopa a přemýšlíte, jak se chovat více ekologicky, přinášíme několik prověřených tipů. Mnoho z nich navíc ušetří i vaši...

18. září 2025

KVÍZ: Víte, co patří do košíku? Otestujte si, jak se vyznáte v houbách

Houbařská sezona je v plném proudu. Víte ale, které houby můžete do košíku bez obav dát a kterým se raději vyhnout? Vyzkoušejte si své znalosti ve velkém kvízu! Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

vydáno 18. září 2025

Podzimní balkon nemusí být prázdný. Vřesy a trávy mu dají barvy

Podzim rozhodně není obdobím, kdy by měl balkon nebo terasa zůstat prázdné. Podívejte se, co sázet do truhlíků, aby balkon zůstal barevný až do zimy.

17. září 2025

Můj nejlepší rybářský úlovek. Podělte se o svůj příběh a vyhrajte

Soutěž

Redakce iDNES.cz vyhlašuje soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek. Pošlete příběh a fotky i video ze svého rybaření a zahrajte si o špičkový rybářský prut.

17. září 2025

Slaďounké moruše si zamilujete stejně jako ptáci. Sázejte je dál od domu

„Je to moje úplně nejoblíbenější ovoce v celé zahradě,“ říká zahradnice Lenka Eywa, která se s tímto jedinečným ovocem setkala až ve svých 35 letech. Hned věděla, že jednou moruši musí mít na zahradě...

17. září 2025

Tulipány sázejte včas a do správné hloubky. Na jaře se za to odvděčí

Na jaře promění zahradu v moře barev, ale jejich kvetení závisí na správné podzimní péči. Prozradíme, kdy a jak sázet tulipány a co udělat, aby vás odměnily záplavou květů.

16. září 2025

Věda boří mýtus o pivu jako repelentu. Klíčem je oxid uhličitý a etanol

Přestože se dlouho traduje, že konzumace piva odpuzuje komáry, vědecké studie naznačují opak. Tento mýtus o vitaminu B není podložen, zatímco prokázaný vliv alkoholu na tělesné procesy přitahuje hmyz.

16. září 2025

Obrázkový atlas chutí a vůní od paní Kateřiny, nad kterým se sbíhají sliny

„U fotografií jídla musíte mít pocit, že skoro cítíte jeho aroma, můžete ho ochutnat a láká vás natolik, že byste se hned vydali pro suroviny a pustili se do vaření,“ říká Kateřina Veitová, která...

16. září 2025

Dejte hlas nejroztomilejším mazlíčkům, hrají o psí a kočičí krmení, vy o knížky

Zářijová anketa o nejroztomilejší mazlíky odstartovala – pomozte rozhodnout, kteří chlupáči získají chutnou odměnu v podobě kvalitních granulí z čerstvého masa od značky Carnilove. Nakoukněte do...

2. září 2025,  aktualizováno  15.9 9:59

Naučte se, kdy a jak sázet narcisy. Jaro tak prožijete v záplavě barev

Chcete mít na jaře zahradu plnou žlutých a bílých květů? Narcisy patří k nejvděčnějším cibulovinám, pokud jim dopřejete správné podmínky. Poradíme, kdy je sázet, jak připravit půdu a jak se o ně...

15. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Jak naučit psa být o samotě a vyhnout se úzkosti. Lze to natrénovat

Léto je pro psy obdobím, kdy mají své páníčky víc nablízku. Podnikají společné výlety, vyrážejí na dovolené nebo tráví dlouhé dny na zahradě. Díky tomu čtyřnohý parťák málokdy zažívá samotu. Jenže i...

15. září 2025

Zkuste aronii. Její bobule plné vitamínů i minerálů jsou koncentrované zdraví

Jméno temnoplodec černoplodý pasuje na aronii naprosto dokonale. Když její plody dozrají, tak se malý strom či rozložitý keř doslova prohýbá pod záplavou černých kuliček, které se lesknou jako perly....

15. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.