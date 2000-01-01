„Krajina, příroda, počasí – kdybych to mohl vyjádřit slovy, nebyl by důvod fotit,“ stojí na jeho instagramovém profilu. Velmi rád totiž zachycuje nevšední momenty. A tak se Martin Štěpnička často vydává do přírody s fotoaparátem na krku. Nejraději ve chvílích těsně před západem slunce. Nejen takový soumrak nad kolejemi u Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi má moc rád.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Nejčastěji na svém účtu @martin_stepnik sdílí fotky z cest, ale i z úplně obyčejných míst, která se snaží zaznamenat nevšedním pohledem. „V přírodě člověk najde klid a ticho. A vůbec nemusí nikam daleko,“ říká k tomu.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Martin Štěpnička se narodil v Liptovském Mikuláši, protože se rodiče na Slovensko přestěhovali za prací. Po pěti letech se vrátili zpět do Čech, konkrétně do Brandýsa nad Labem, kde Martin vyrůstal. „V současné době žiju v sousedních Čelákovicích, takže Polabí pořád zůstává mým domovem,“ doplňuje čtyřicetiletý fotograf.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
„Největší radost mi udělá, když se mi povede zachytit moment, který se jen tak nebude opakovat,“ popisuje fotograf, který miluje přírodu a klid, který v ní nachází.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
„V dnešní hektické době je to můj útěk do ticha, který zároveň dokumentuju,“ přibližuje. „Stojí za to aspoň na chvíli se zastavit a pozorovat, jak se den pomalu chýlí ke konci.“
Autor: Instagram / @martin_stepnik
„Krajina, příroda, počasí – kdybych to mohl vyjádřit slovy, nebyl by důvod fotit.“ Toto Martinovo krédo ho přivedlo nejen k fotografování jako hlavnímu koníčku, ale nakonec se stalo i základem jeho profese. A třeba les je jedním z jeho oblíbených míst, protože nabízí spoustu magických obrazů.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Z lesa a ze světa hub Martin nabízí několik pohledů skrz Laowa 100mm Makro, který patří mezi jeho nejoblíbenější skla.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
„V lese najdeš klid, a když se zastavíš a chvíli se zblízka díváš, objevíš úplně jiný svět,“ je přesvědčen Martin.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Svět hub Martinovým pohledem
Autor: Instagram / @martin_stepnik
V životě i v krajině se občas vyskytnou cesty plné zatáček.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Martin sice vystudoval hotelovou školu a nějakou dobu se pohyboval v gastronomii, v současné době se ovšem živí jako fotograf. Na tomto snímku zachytil pražský podzim oděný do zlatavého hávu.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Martinův oblíbený záběr...
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Jeho další vášní, patrnou i z jeho snímků, je vysokohorská turistika.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
České Středohoří
Autor: Instagram / @martin_stepnik
„To není země, to je zahrádka….a jestli máš srdce, tak to musíš cejtit….” parafrázuje Martin. (České Středohoří)
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Zatímco město ještě spalo, obloha se už barvila do krásných odstínů... (Mělník)
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Končící den nad bazilikou Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Společným směrem, ruku v ruce a v doprovodu západu slunce.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Krajina plná vlčích máků...
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Bez světla by nebyl život a nevznikla by ani fotka. Ani tato...
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Čelákovice. Různé příběhy, jeden západ slunce
Autor: Instagram / @martin_stepnik
1. září začal meteorologický podzim a hned první letošní podzimní západ slunce se předvedl v pěkných barvách...
Autor: Instagram / @martin_stepnik
„Jen jsem se tak šoural ráno po pláži a užíval si ten klid,“ popsal vznik snímku Martin. (Pogorzelica)
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Ten pocit, když se vám nad hlavou rozzáří miliony hvězd... (Pogorzelica)
Autor: Instagram / @martin_stepnik
U moře je i špatné počasí pořád pěkné počasí... (Pogorzelica)
Autor: Instagram / @martin_stepnik
„Mám rád západy a východy slunce, protože je to prostě jedna z nejhezčích věcí na tomhle světě,“ konstatuje Martin. (Pogorzelica)
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Stubaiské Alpy v rakouském Tyrolsku, tréninkové vrcholy před výstupem nad tři tisíce metrů...
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Sulzkogel 3016m, vstup do světa třítisícovek. „Měsíce něco plánuješ a pak stojíš pod kopcem a najednou už není kam couvnout. Hodiny šlapeš nahoru, unavený, ve sněhu, ve výšce, lapáš po dechu a nakonec stojíš na vrcholu, na místě, které bylo ještě před pár měsíci jen představou v hlavě. Těžko popsatelný pocit, takový zvláštní mix vyčerpání a euforie. Pár fotek jsem při lapání po dechu přece jen cvaknul. A další cesta čeká….“ popsal Martin svůj červnový výstup.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Stubaiské Alpy v rakouském Tyrolsku
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Stubaiské Alpy v rakouském Tyrolsku
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Pohled do korun stromů neomrzí...
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Cesta podhůřím...
Autor: Instagram / @martin_stepnik
121 930 kroků jarní slovenskou krajinou. Cílem bylo jen se tak toulat a zachytit tu krásu na fotkách. Slovensko má nádhernou přírodu. Posuďte sami... (Liptovský Mikuláš)
Autor: Instagram / @martin_stepnik
121 930 kroků jarní slovenskou krajinou. Cílem bylo jen se tak toulat a zachytit tu krásu na fotkách. Slovensko má nádhernou přírodu. Posuďte sami... (Liptovský Mikuláš)
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Na konci jedné túry na Martina čekala tato odměna. Tyrkysová voda, ticho a radost, která se nedá vyfotit... (Triglavski Narodni Park Vintgar)
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Hory a nebe...
Autor: Instagram / @martin_stepnik
Ze série „Praha mobilem”: Dnes bylo v centru podivně liduprázdno...
Autor: Instagram / @martin_stepnik
„Za zvuku křupajícího sněhu a vlastního tepu jsem vylezl na kopec a tiše pozoroval zimní svět,“ okomentoval Martin tento zimní snímek z Milešovky.
Autor: Instagram / @martin_stepnik
A nakonec zimní abstrakce vykouzlená na zamrzlém rybníku...
Autor: Instagram / @martin_stepnik