Například automatické žaluzie jsou často v zimě v letním režimu, garážová vrata nejsou zateplená, těsnění oken je zpuchřelé. Řadu problémů přitom může odhalit desetiminutová kontrola. K jejich odstranění pak někdy postačí odborné seřízení nebo výměna těsnění.
Starší domy a opotřebované těsnění: Kde vznikají tepelné ztráty?
Průměrný rodinný dům v Česku je podle údajů vycházejících ze sčítání lidu starý víc než 51 let. Přibližně 64 procent rodinných domů bylo navíc postaveno nebo naposledy rekonstruováno nejpozději do roku 1990.
Stárnutí domu se přitom neprojevuje jen na zdech nebo střeše. Opotřebovávají se také těsnění, kování, panty nebo další pohyblivé součásti oken, dveří a vrat, kterým majitelé často věnují pozornost až ve chvíli, kdy přestanou správně fungovat.
|
Topná sezona začíná. Co dělat, abyste zbytečně neplýtvali teplem
„Energetické krize z let minulých naučily domácnosti do haléře spočítat, kolik zaplatíme za megawatthodinu elektřiny. Často ale netuší, kolik z ní každý den odchází škvírou pod dveřmi. Fixace pohlídá cenu, ne teplo. To druhé si musí každý pohlídat sám a často na to stačí deset minut volného času o víkendu,“ upozorňuje Petr Přichystal ze společnosti Lomax.
Kontrola těsnění oken a vrat: Stačí vám obyčejný list papíru
Jednoduchou kontrolu mohou majitelé domu zvládnout i bez speciálního vybavení. U oken, vchodových nebo terasových dveří může napovědět obyčejný list papíru vložený mezi rám a křídlo.
|
Začíná se topit, pomalu je čas přenastavit okna na zimní provoz. Jak na to?
Pokud ho lze po zavření bez většího odporu vytáhnout, může být problém v nedostatečném přítlaku nebo opotřebeném těsnění. Před zimou má smysl také těsnění očistit a zkontrolovat, zda není zpuchřelé, popraskané nebo na některých místech odchlípnuté.
Nezateplená garážová vrata fungují jako rozepnutý zip
Samostatnou pozornost si zaslouží garážová vrata, zvlášť pokud je garáž přímo propojená s domem nebo sousedí s obytnými místnostmi. Jde o jeden z největších pohyblivých otvorů v obvodovém plášti domu, a případné netěsnosti se proto mohou projevit nejen přímo v garáži.
Základem je ověřit, zda vrata při zavření skutečně dojedou až dolů a rovnoměrně dosednou. Za denního světla lze zevnitř garáže sledovat také to, zda kolem spodní lišty nebo po stranách výrazně neprosvítá.
|
Potřebujete dostatek světla a dobrou izolaci. A z garáže máte dílnu
„V praxi vidíme podobný scénář pořád dokola. Dům se za statisíce zateplí, ale garáž dál zavírají staré nezateplené výklopné plechy. Je to jako koupit si péřovou bundu a nechat rozepnutý zip. Když zajedete do garáže se zasněženým autem, setřete vodu u vrat. Jinak vám přes noc může přimrznout spodní těsnění k podlaze a ráno vrata buď nevyjedou, nebo si to odnese pohon,“ doplňuje Přichystal.
Venkovní žaluzie v zimě: Jak správné nastavení ušetří za topení
Venkovní stínění si lidé spojují především s letní ochranou proti přehřívání, využití ale může mít i během topné sezony. Večer a v noci může stažené stínění vytvořit před oknem další vrstvu, zatímco za slunečného zimního dne je naopak výhodné nechat paprsky proniknout do interiéru.
Laboratorní měření University of Salford na vybraných stínících prvcích ukázalo, že jejich správné použití může tepelnou ztrátu oknem citelně snížit, v testovaných podmínkách až přibližně o třetinu. Konkrétní efekt se ale liší podle typu okna i použitého stínění.
|
Předokenní rolety v létě chladí, v zimě hřejí. Ušetří tak hodně energie
Problém může nastat u domácností s automatickým ovládáním, pokud u něj po létě zůstane nastavení zaměřené především na ochranu před sluncem. Některé automatické žaluzie se přes den poslušně stahují proti slunci, které by v lednu topilo zadarmo, a večer zůstanou nahoře, dokud nejdeme spát.
Přitom to má být přesně naopak. Přes den nahoru, dolů hned se setměním, ne až před spaním. Při přechodu na zimní čas jste měli přepnout i žaluzie – pokud jste na to zapomněli, napravte to.
|
O venkovní žaluzie je třeba pečovat i v zimě. Hrozí hlavně přimrznutí
Před zimou je vhodné zároveň odstranit z vodicích lišt listí a další nečistoty a při námraze se stíněním nemanipulovat, aby se nepoškodily lamely nebo pohon.
Majitelé by neměli zapomínat ani na ovládání jednotlivých prvků domu. U garážových vrat se vyplatí zkontrolovat baterie v dálkovém ovladači a připomenout si postup ručního otevření při výpadku elektřiny, u chytré domácnosti zase ověřit, zda automatické scénáře skutečně dovedou stínění do požadované polohy.