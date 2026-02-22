Nedávno vydal i svou Kuchařku kořeněnou životem, kde ukazuje, že staré cesty někdy stačí jen znovu prošlapat.
Jaká je vaše nejoblíbenější surovina?
Máslo. Bez něj si vaření skoro nedokážu představit. I u nás v Červeném jelenovi máme celkově obrovskou spotřebu másla. Ročně ho spotřebujeme snad tuny.
Prý na něm smažíte i řízky.
Ano. Ale řízky jsme nedělali v restauraci hned od začátku. Fungujeme šestým rokem a zhruba před dvěma či třemi lety na mě začali majitelé naléhat: „Marku, musíme mít na menu řízek.“ A já na to: „Kvůli tomu jsem sem nepřišel. Řízky smažit nebudu.“ Dlouho jsem se tomu bránil. Jenže oni trvali na tom, že řízek na menu mít musíme. Byli přesvědčeni, že je spousta hostů, kteří řízek milují, a že kdybychom ho zařadili, byla by právě tahle skupina lidí spokojená a možná by k nám začala chodit častěji. Přemlouvali mě opravdu dlouho. Nakonec jsme se dohodli a přestavěli a dovybavili kuchyni tak, aby pach ze smažení nebyl v restauraci cítit. A řízky fritujeme na přepuštěném másle.
Existují i jiné techniky. Například se řízek smaží na pánvi tak, že neplave v tuku, takže část masa vyčnívá ven. A když je osmažený z obou stran, přidá se do pánve ještě pořádná hrouda másla.