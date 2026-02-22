Metráky malin a nechtěný kaviár. Hostiny šejků nemají hranice, líčí šéfkuchař Fichtner

Premium

Fotogalerie 11

Marek Fichtner | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Karolína Lišková
  20:00
Narodil jsem se na vsi v Adršpachu, a i když jsem procestoval kus světa, pořád vím, kde mám kořeny, říká šéfkuchař a někdejší porotce soutěže MasterChef Marek Fichtner. Vařil v luxusních hotelech, na honosných zaoceánských lodích i pro princezny a krále v Saúdské Arábii. Po letech se však vrátil a dnes své zkušenosti zúročuje ve vyhlášené pražské restauraci Červený jelen.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Hovory na talíři

Nedávno vydal i svou Kuchařku kořeněnou životem, kde ukazuje, že staré cesty někdy stačí jen znovu prošlapat.

Jaká je vaše nejoblíbenější surovina?
Máslo. Bez něj si vaření skoro nedokážu představit. I u nás v Červeném jelenovi máme celkově obrovskou spotřebu másla. Ročně ho spotřebujeme snad tuny.

Prý na něm smažíte i řízky.
Ano. Ale řízky jsme nedělali v restauraci hned od začátku. Fungujeme šestým rokem a zhruba před dvěma či třemi lety na mě začali majitelé naléhat: „Marku, musíme mít na menu řízek.“ A já na to: „Kvůli tomu jsem sem nepřišel. Řízky smažit nebudu.“ Dlouho jsem se tomu bránil. Jenže oni trvali na tom, že řízek na menu mít musíme. Byli přesvědčeni, že je spousta hostů, kteří řízek milují, a že kdybychom ho zařadili, byla by právě tahle skupina lidí spokojená a možná by k nám začala chodit častěji. Přemlouvali mě opravdu dlouho. Nakonec jsme se dohodli a přestavěli a dovybavili kuchyni tak, aby pach ze smažení nebyl v restauraci cítit. A řízky fritujeme na přepuštěném másle.

Existují i jiné techniky. Například se řízek smaží na pánvi tak, že neplave v tuku, takže část masa vyčnívá ven. A když je osmažený z obou stran, přidá se do pánve ještě pořádná hrouda másla.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

První v Česku má dvě michelinské hvězdy. Čerpám ze starých receptů, říká šéfkuchař

Oceněný kuchař Jan Knedla.

Sedmatřicetiletý rodák z Jeseníku Jan Knedla procestoval celý svět. K nejvyšší gastronomii přičichl...

Náš zákazník, náš pán? S tím na mě nechoďte, říká michelinský šéfkuchař

Šéfkuchař Otto Vašák vede michelinský podnik Essens v Hlohovci na Břeclavsku.

VIDEO Na začátku nebyla jistota úspěchu, ale spíš víra, že i mimo velké město může vzniknout špičková...

Kapra zbavíte zápachu jinak než mlékem. Podkovy jsou přešlap, míní šéfkuchař

Šéfkuchař Karel Matyáš z pražské středomořské restaurace (na snímku s rybou sv....

Symbolem českých Vánoc je kapr. Tedy posledních zhruba sto let. Ještě v 19. století byly hlavními...

Řezník přivezl zelené maso a hádal se. V nemocnici jim to procházelo, líčí šéfkuchař

Šéfkuchař Nikolas Kratěna vystudoval střední odborné učiliště a jako kuchař pak...

Recepty na exoticky znějící speciality vám prozradí Nikolas Kratěna. Jako kuchař prošel řadou...

U Japonců se učíte tři roky, než vám svěří přípravu sushi, líčí český šéfkuchař

Jaroslav Karásek v plné práci během mistrovství

Jaroslav Karásek, majitel a šéfkuchař sushi restaurace Kaizen v Brně, tento rok reprezentoval...

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

TasteAtlas vybral nejlepší česká jídla. Výsledky vás možná zvednou ze židle

Svíčková omáčka s knedlíkem

Portál TasteAtlas každoročně vytváří žebříček jídel v jednotlivých zemích podle hodnocení strávníků na internetu z celého světa. Takže je odrazem oblíbenosti nejen českých strávníků, ale i...

KVÍZ: Je to strýc, tchán nebo spolutchán? Jak se vyznáte v příbuzenských vztazích

Lichtenštejnský dědičný princ Alois a jeho dcera, princezna Marie Caroline coby...

Tato problematika ukazuje, jak se jazyk vyvíjí v závislosti na společenských strukturách, kde dříve bylo přesné rozlišení mezi příbuznými z otcovy a matčiny strany klíčové pro dědické i společenské...

Kuchyně 2.0: Těchto 30 drobností změní vaše každodenní vaření v čistou radost

S krájením mrkve na nudličky Julienne usnadní práci mandolína.

Vaření nemusí být nekonečný maraton u plotny, pokud víte, jak správně vybavit svoje pracoviště. Tento manuál moderní hospodyňky vám představí třicet geniálních vychytávek, které promění vaši kuchyni...

Než je vysadíte, pořádně si to rozmyslete. Těchto 20 rostlin vás může zničit

Bolševník velkolepý se „přistěhoval“ z Asie a je proslulý nejen jako agresor,...

Z celkového počtu 1 576 nepůvodních druhů rostlin vyskytujících se na území České republiky je podle Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky za invazní považováno 75 druhů. Zde jsou k...

KVÍZ: Na svatého Jiří… Zvládnete doplnit české pranostiky?

Josef Lada, Zimní radovánky (pandán), 1950

Pranostiky si lidé předávají od nepaměti, vždyť kdysi sloužily jako meteorologická předpověď. Vyzkoušejte si v kvízu, jestli je skutečně dobře znáte. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 26....

Metráky malin a nechtěný kaviár. Hostiny šejků nemají hranice, líčí šéfkuchař Fichtner

Premium
Marek Fichtner

Narodil jsem se na vsi v Adršpachu, a i když jsem procestoval kus světa, pořád vím, kde mám kořeny, říká šéfkuchař a někdejší porotce soutěže MasterChef Marek Fichtner. Vařil v luxusních hotelech, na...

22. února 2026

Svět hub a rostlin pohledem Alenky v říši divů a světových fotografů

Close-Up Photographer of the Year/Houby

Válí se v mokrém tlejícím listí, aby nafotili křehké houbičky, které by téměř kdokoliv jiný přehlédl. Jako Alenka v říši divů vidí v krajině, na rostlinách i na různých materiálech detaily, které ne...

22. února 2026

KVÍZ: Je to strýc, tchán nebo spolutchán? Jak se vyznáte v příbuzenských vztazích

Lichtenštejnský dědičný princ Alois a jeho dcera, princezna Marie Caroline coby...

Tato problematika ukazuje, jak se jazyk vyvíjí v závislosti na společenských strukturách, kde dříve bylo přesné rozlišení mezi příbuznými z otcovy a matčiny strany klíčové pro dědické i společenské...

vydáno 21. února 2026

Keře kvetoucí uprostřed mrazivé zimy nejsou anomálie. Zasaďte si je také

Vilín

Maruška z Dvanácti měsíčků by to dnes měla snazší, kdyby se trochu vyznala v dendrologii. Nemusela by putovat do lesa a prosit o oteplení, místo fialek by přinesla kvetoucí větvičku vilínu, kaliny,...

20. února 2026

Kuchyně 2.0: Těchto 30 drobností změní vaše každodenní vaření v čistou radost

S krájením mrkve na nudličky Julienne usnadní práci mandolína.

Vaření nemusí být nekonečný maraton u plotny, pokud víte, jak správně vybavit svoje pracoviště. Tento manuál moderní hospodyňky vám představí třicet geniálních vychytávek, které promění vaši kuchyni...

20. února 2026

Od ústřic k cvrčkům. Jak hlava rozhoduje o tom, co nám (ne)bude chutnat

Premium
Chov červů daleko méně zatěžuje planetu.

Zvědavost v kuchyni je více než jen touha vařit. Je to objevování chutí, kultury a mnohdy i posouvání osobních hranic. Člověk, který se na talíři nebojí experimentovat, musí být duší alespoň trochu...

19. února 2026

KVÍZ: Na svatého Jiří… Zvládnete doplnit české pranostiky?

Josef Lada, Zimní radovánky (pandán), 1950

Pranostiky si lidé předávají od nepaměti, vždyť kdysi sloužily jako meteorologická předpověď. Vyzkoušejte si v kvízu, jestli je skutečně dobře znáte. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 26....

vydáno 19. února 2026

Navrhněte si trvalkový záhon svých snů. V oblíbených barvách, místu na míru

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2023 je dvoukolová, příspěvky lze zasílat až do 16....

Nosíte v hlavě představu o svém vysněném záhonu, ale pak přijdete do zahradnictví a nakoupíte, co se vám zrovna v tu chvíli líbí nebo vám prostě přijde pod ruku? Udělejte to letos jinak. Naplánujte...

18. února 2026

Než je vysadíte, pořádně si to rozmyslete. Těchto 20 rostlin vás může zničit

Bolševník velkolepý se „přistěhoval“ z Asie a je proslulý nejen jako agresor,...

Z celkového počtu 1 576 nepůvodních druhů rostlin vyskytujících se na území České republiky je podle Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky za invazní považováno 75 druhů. Zde jsou k...

18. února 2026

Rostlina z Antarktidy by mohla pomoci přežít jarní mrazíky těm našim, věří vědec

Premium
Zkoumá vzácné řasy v nejodlehlejších koutech světa. I tradiční české byliny...

Zkoumá vzácné řasy v nejodlehlejších koutech světa. I tradiční české byliny nebo třeba kosatce. Kvůli svým objevům zlézá velehory a proplouvá obávaným Drakeovým průlivem mezi Jižní Amerikou...

17. února 2026

Máte doma ticho? Našli jsme 30 „nejukecanějších“ mazlíčků, lék na nudu

Papoušek šedý (žako) je mezi chovateli velice oblíben pro svui schopnost...

Toužíte po parťákovi, se kterým si budete mít vždycky co říct, nebo vám jen doma chybí pořádný rozruch? Zapomeňte na tiché společníky a pojďte se podívat na výběr 30 mazlíčků, kteří vám svými zvuky,...

17. února 2026

Hráli si s tartaletkami, makronkami a oblékli dort. Peče celá země přitvrzuje

Česká televize, Peče celá země, IV. řada, 7. díl, 2026

Již sedmý sobotní večer za sebou přišpendlila diváky k televizi cukrářská soutěž a reality show v jednom. Čtvrtá řada Peče celá země už má jen 5 želízek v ohni, nicméně o to víc je prostoru sledovat...

17. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.