Kombinace fotovoltaiky s tepelným čerpadlem vyjde nejlíp. Pokud máte dotaci

„Je to velmi individuální. Pokud někdo přesto chce bez větších výpočtů slyšet číslo, říkám, že kombinací čerpadla a solárních panelů lze ušetřit až šedesát procent veškerých nákladů na energie,“ tvrdí provozní ředitel a technický expert firmy Schlieger Pavel Matějovič.

Kolik ušetříte?

Výše investice do tepelného čerpadla i fotovoltaických panelů je závislá na výkonu. Každý dům má však jiné požadavky. Jinak výkonné čerpadlo potřebuje energeticky pasivní novostavba a jinak stará chalupa.

Také spotřeba elektřiny je u každého domu jiná, proto i požadovaný výkon fotovoltaické elektrárny je různý. Každopádně platí, že kombinace čerpadla a fotovoltaiky ušetří víc, než když budete mít jen jeden, anebo jen druhý systém.

Seriál o šetření energiemi V několika dílech jste se seznámili s možnostmi, jak se stát nezávislými na dodávkách energií od státu nebo výrazně ušetřit. Už jsme si vysvětlili, jak pracuje tepelné čerpadlo, jaká je návratnost pořízení fotovoltaických panelů a že je výhodné zkombinovat je i s akumulátory. Toto byl poslední díl ze seriálu.

Fotovoltaika na střeše pokrývá nejen spotřebu vašich elektrických zařízení, ale napájí také tepelné čerpadlo. To pak ohřívá nádrž s vodou, která proudí do vašich kohoutků a stará se rovněž o vytápění domu.

„Kombinace nejvíc ušetří při přechodu na čerpadlo z elektrokotle. Tady se můžeme bavit o tom, že čerpadlo a panely srazí účty za elektřinu až o devadesát procent. Pokud přechází domácnost z nekondenzačního plynového kotle, zlevní se náklady na energie až o padesát procent. Pokud z kondenzačního plynového kotle, až o třicet procent,“ počítá Matějovič. V přepočtu na peníze jde o desítky tisíc korun ročně.

Jaká je návratnost?

Toto je další kardinální otázka. V současné bouři energetických cen se na ni těžko odpovídá, protože se rovná věštění z koule. Závislé je to navíc nejen na výkonu obou systémů, ale také na výši dotace, kterou dostanete.

Nárok na dotaci na fotovoltaiku má nyní prakticky každý. U čerpadla to je ale ve stručnosti pouze ten, kdo přechází na čerpadlo z elektrokotle, z kotle na tuhá paliva první a druhé emisní třídy nebo lokálního topidla typu krbová vložka. Kdo přechází na čerpadlo z plynu, dotaci nedostane.

Pokud bychom ale měli názory expertů aspoň trochu sjednotit a zevšeobecnit, pak pro někoho, kdo má nárok na dotace na čerpadlo, hovoříme o návratnosti kombinace obou systémů v délce kolem tří až šesti let. U toho, kdo nárok na dotace nemá, je to zhruba o dva roky déle.

Jde však o trochu smělé výpočty prodejců a montážních firem, které se instalací zabývají. Zkušeností s dlouhodobým provozem u rodinných domů je zatím poměrně málo.

Čím lepší topný faktor, tím rychlejší návratnost

Návratnost celkové investice také velmi ovlivňuje takzvaný topný faktor čerpadla. Má odbornou zkratku COP (Coefficient of Performance). Je to teoreticky vypočítaná hodnota, která vypovídá o účinnosti čerpadla.

Stanoví podíl energie dodávané ve formě elektřiny pro provoz čerpadla a energie dodané do topného systému ve formě vytápění. Jinými slovy poměr mezi energií vloženou a získanou.

U kvalitních čerpadel může být hodnota COP vyšší než 4,4, což znamená, že z jedné kilowatthodiny elektřiny, kterou tepelné čerpadlo spotřebuje, dokáže vyrobit zhruba čtyři a půl kilowatthodiny tepla.

Je to však optimistická hodnota, která platí spíš pro tepelná čerpadla země-voda (u nich zaplatíte ještě zemní vrt). U čerpadel vzduch-voda, která se v současnosti nejvíc montují, se pohybuje faktor kolem tří, podle značky a kvality. Jisté je, že čím méně elektřiny spotřebuje tepelné čerpadlo k ohřevu vody a topení, tím víc zůstane naakumulováno v bateriích pro pozdější využití.

Někteří distributoři nabízejí zákazníkům „skladování“ přebytečné energie ve virtuální baterii. To znamená, že nemusíte kupovat drahé akumulátory, ale elektřinu si „uskladníte“ v síti a v případě potřeby si ji vezmete zpět.

Nepředpokládejte však, že to budou dělat pro vaše modré oči – nechají si za to zaplatit. Solidní realizátor vašeho systému by měl dokázat spočítat, která varianta se vám vyplatí víc.

V současnosti se už i v Česku začínají vyvíjet hybridní solární panely, které přímo na střeše dokážou nejen vyrábět elektrickou energii, ale rovnou i ohřívají vodu. Tento vědecký výzkum zatím probíhá v akademických laboratořích.

Překotný vývoj však bezpochyby do praxe brzy přinese další významné posuny jak ve výkonnosti systémů, tak v jejich životnosti a dalších faktorech.