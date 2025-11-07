Jsou malá, ale pomohou s hubnutím a dodají energii. Semínka toho umí hodně

Maková, slunečnicová, sezamová, lněná, dýňová, chia, konopná... I přes jejich drobné vzezření se v nich ukrývá velká síla, a tak by byla škoda toho nevyužít. Navíc i skvěle chutnají.
Část 1/5

Baštěte semínka, dodají vám energii a podpoří zdraví.

Jsou plná vitaminů, minerálů a dalších zdraví prospěšných látek. Jak se semínky naložit v kuchyni, abyste z nich co nejvíce vytěžili a zároveň si báječně pochutnali?

Proč jíst semínka

Jsou přímo nabitá vlákninou. Díky tomu fungují jako přírodní lék proti zácpě, a dokonce i jako prevence proti rakovině tlustého střeva. Podílejí se na snižování hladiny cholesterolu a pomáhají při hubnutí – tělo sice vlákninu nestráví a vyloučí ji, ale navodí pocit sytosti.

Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat

Obsahují až 30 procent kvalitních rostlinných bílkovin. To ocení nejen sportovci a vegetariáni. Pokud si ani vy nepotrpíte na maso, určitě semínka do svého jídelníčku zařaďte, abyste se o bílkoviny neochuzovali. Například chia nebo konopná semínka v pokrmu ani nepoznáte, přitom ale mnohonásobně zvýšíte jeho nutriční hodnotu. Posypejte jimi třeba snídaňovou kaši, dýňovou polévku nebo palačinky, přidejte je do jogurtu, zeleninového či ovocného salátu, fantazii se meze nekladou.

Pyšní se pestrým výčtem všech možných vitaminů a minerálních látek. Konzumace semínek vám tak doslova vlije do žil energii a vitalitu. A také výrazně prospějete svým vlasům, nehtům, pokožce a zubům. Navíc semínka pomáhají snáze zvládat stres.

Chřestová polévka s konopným semínkem

Chřestová polévka s konopným semínkem

Recept

Střední

30 min


Krmítko v americkém Ohiu

