VIDEO: Pohlreich ukázal, že dušené hovězí z jednoho hrnce není žádná práce

Klidně zvolte kousek hovězí kýty, anebo i kližky, prostě na co narazíte u řezníka nebo co vylovíte z mrazáku. Začít musíte jako u každého dušeného jídla cibulí, kterou necháte na rostlinném oleji zezlátnout.

Než se opraží cibulka, nakrájejte maso na zhruba třícentimetrové kostky, osolte a opepřete, zaprašte moukou a promíchejte. Mouka rovnou budoucí omáčku zahustí.

Poté maso nechejte na cibulce opéct a přidejte plechovku loupaných rajčat. Zakryjte a nechejte pomalu dusit. „Ničím to nepodlévám, ono si to maso šťávu pustí,“ doporučuje Pohlreich. Jen je třeba směs občas kontrolovat a promíchat.

Před koncem Pohlreich nevydrží a musí přece jenom ochutnat a usoudí, že by lístek bobkového listu neuškodil, a zároveň přidá i brambory a kousek mrkve. „Dělají se zhruba stejně dlouho, tak by to mohlo klapnout,“ říká.

Když tak Pohlreich kouká do hrnce, řekne si, že by to chtělo ještě víc zeleniny. A co se hodí k rajčatům lépe než papriky? Tak je tam ještě přikrájí.

Dušené hovězí se zeleninou

Suroviny:

hovězí kýta (nebo kližka)

sůl

pepř

rostlinný olej

cibule

hladká mouka

vyloupaná rajčata

bobkový list

brambory

mrkev

červená paprika

žlutá paprika

Postup:

Cibuli nakrájejte nadrobno a orestujte ji na rozpáleném oleji. Hovězí maso nakrájejte na kostky, osolte ho a opepřete. Pak maso promíchejte s dvěma lžícemi hladké mouky, aby bylo ze všech stran obalené.

Jakmile cibule zezlátne, opečte s ní i maso. Vše zalijte plechovkou vyloupaných rajčat a nechte pod pokličkou zhruba hodinu i víc dusit.

Přidejte bobkový list a všechnu zeleninu nakrájenou na menší kostky. Z paprik stačí jen půlka.

Promíchejte a vařte dalších 20 minut pod pokličkou. Můžete servírovat.