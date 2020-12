Pohlreich ukončil sérii kuchařské show kachním speciálem

Kuchyňská příprava prsou je velmi rychlá, a proto kuchař začal tím, že si rovnou nechal rozpálit smažicí pánev. A pak didakticky ukázal, co je třeba udělat s masem.

V první řadě upozornil na tuhou šlachu na rubové straně masa. „Ta tuhá blána by nám srážela maso k sobě, a to rozhodně nechceme, takže ji vyřízněte,“ radil.

Pak už stačí jen křížem naříznout tuk, prsa osolit a opepřit z obou stran. „Prsa se připravují jako každý jiný steak, takže rozhodně nikdy nestahujte tuk. Vypeče se a zároveň chrání maso před vysušením,“ radil.



Do pánve není třeba dávat žádný tuk, protože prsa se na ni dávají kůží dolů, a tím pádem se budou péct ve vlastním vypuštěném tuku. Pohlreich připomněl, že cílem by měla být hezky vypečená kůže a maso by mělo zůstat uvnitř růžové.

Klidně během smažení můžete maso několikrát otáčet, abyste mohli lépe kontrolovat stupeň propečení. A nezapomeňte prsa během přípravy přelévat tukem z pánve. Neuškodí také do oleje přihodit celý stroužek česneku a snítku tymiánu, aby se výsledná šťáva provoněla.

Pro ty, kteří nemají ještě s kachními prsy zkušenost, Pohlreich připomněl, že uvnitř by měla mít teplotu 56 °C. To se jednoduše zjistí vpichovacím teploměrem.

Prsa pracují stejně jako jiné „rychlé“ maso, proto je třeba je nechat odpočinout. Ale to už je čas na servírování přílohy – Pohlreich zvolil pečenou mrkev.

Ze zbytku opečeného prsa ještě připravil sendviče a jako bleskovou večeři ukázal opečený hermelín s cibulovým čatní.