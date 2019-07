„Zobejte“ zdravé sedmikrásky. Vyrobíte z nich i nepravé kapary

Od brzkého jara až do konce srpna jsou prý nejlepší a nejchutnější. Sedmikrásky chudobky lákají svou prostou krásou i nenáročností. Přinášejí nevinnost a čistotu.



„Sedmikráska? Tu si zobejte jako jahody. Vyražte na louku, najděte sedmikrásky, mlsejte jejich hlavičky, případně si je natrhejte a usušte na zimu. Budete mít čistou krev, budete jí mít dostatek a navíc vám zkrásní pleť,“ píše autorka Helena Vrábková ve své knize Co věděly naše babičky a co jsme my zapomněli.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Chudobkový květ léčí. Můžeme ho užívat při zánětlivých onemocněních dýchacích cest, kdy napomáhá vykašlávání a působí protizánětlivě. Je vhodnou přísadou do koupele nebo jako odvar na obklady.

Sedmikráska je využitelná i na špatně se hojící rány a vředy. Kloktáním napomáhá léčbě zánětů hrdla a dásní. Ale rozhodně by malá květinka, která se otáčí za sluncem podobně jako slunečnice, neměla chybět v kuchyni.



Sedmikrásky jsou báječné do slaných salátů, dají se dobře kombinovat s listovými saláty a svěžími chutěmi. Výborné jsou také v tvarohových pomazánkách, třeba s řeřichou.

A pár rad, jak si počínat, abychom ochutnali ty nejlepší květy a listy: stejně jako fialky sbíráme sedmikrásky na čistých místech. Rozhodně nepoužíváme ty, které byly ošetřeny pesticidy. Vybíráme kytičky v době vrcholného květu v okamžiku, kdy mají dostatek slunce.

Slané kapary ze sedmikrásek

Suroviny:



Dvě sklenice květů sedmikrásek, 150 ml bílého vinného octa, 4 kuličky pepře, 2 kuličky nového koření, 1/2 lžičky hořčičných semínek, sůl.

Postup:

Natrháme zavřené květy sedmikrásek do dvou sklenic. Omyjeme a osušíme.

Ocet nalijeme do kastrolu, přidáme stejné množství vody, lžíci soli a povaříme 5 minut. Dobře omyté sklenice s rozděleným kořením naplníme poupaty sedmikrásek a zalijeme lehce zchladlým nálevem.

Dobře uzavřeme víčkem a postavíme do hrnce. Sklenice v hrnci zalijeme do tří čtvrtin jejich výšky vodou a sedmikrásky zavařujeme 12 minut.

Sklenice otočíme víčkem dolů a necháme obsah vychladnout.

Uchováváme v chladu a podáváme do salátů, omáček i na pizzu.