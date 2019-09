Problém sdílení klíčů nemá snadné a levné řešení, upozorňuje odborník

To se ukázalo v situaci, kdy například společnost Technologie hlavního města Praha začala odstraňovat schránky pro sdílení klíčů pro pronajímané byty, které majitelé bytů začali připevňovat na sloupy stožárů veřejného osvětlení. Nabízí se otázka, zda je tento problém možné vyřešit jinak, tak, aby schránky nevadily pravidelné údržbě služeb města. Podle experta na výrobu klíčů a instalaci zámků pro tento případ prakticky neexistuje řešení kromě toho, že by schránky neumisťovali do míst, která nejsou jejich majetkem.

„Problém je v tom, že zatímco já jsem kdysi míval na krku jeden klíč, tak dnes musíte mít klíče dva. Jeden od vstupu do domu a druhý od samotného bytu. Protože dnes se vstupní dveře do domu zamykají, ne jak to bylo za našeho dětství,“ popisuje specialista Tomáš Kaltmeyer. Podle statistik, které má k dispozici, ví, že zhruba osmdesát procent obyvatel Prahy bydlí v bytových domech.

Jde o to, že drtivá většina Pražanů, kteří byty pronajímají, bydlí v činžovních nebo panelových domech a vnější vstupní dveře nemá možnost otevřít nějakým sofistikovaným způsobem pomocí PIN kódu. „Buď mají obyčejný klíč, anebo v poslední době čip, kterým se otevřou dveře,“ vysvětluje.

Podle něj sice některé domy mají na vstupu kódový zámek s pinem, ale těch je docela málo. Navíc i kdyby to tak bylo, tak ho nemůžete měnit pro jednotlivé hosty, protože je musí používat i ostatní návštěvníci. „Když dáte hostovi jednou PIN, dostane se pak do domu vždycky, a to by taky nebylo vhodné,“ popisuje.

Samozřejmě když někdo pronajme rodinný dům, může problém sdílení klíčů vyřešit tak, že místo běžného zámku nainstaluje digitální zámek typu Entr od výrobce FAB nebo podobného typu, který otevřete podle výběru PIN kódem z ovládacího panelu nebo mobilem.

A PIN pošlete návštěvníkovi. Nebo sousedovi, kterého jste požádali, aby vám během dovolené zaléval květiny.

Ale tam nemusíte řešit problém vstupních dveří, které v činžovním domě slouží i ostatním obyvatelům domu a kteří rozhodně netouží sdílet svůj dům s občasnými hosty. Tímto způsobem můžete vyřešit odemykání samotného bytu, je možné nainstalovat například i takzvaný hotelový zámek na karty, ale už to neřeší problém vstupních dveří do domu.

„Podle toho, co slyším od zákazníků, dokonce mnoho lidí, kteří pronajímají byt v činžovním domě, cíleně poškozuje zámky u vstupních dveří, aby usnadnili občasným nájemníkům vstup do domů, a to rozhodně není dobře, protože pak se do domu dostane skutečně každý,“ popisuje Kaltmeyer.

Proto je vlastně logické, že pronajímatelé volí ten nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak fyzicky předávat klíče, tedy uzavřít je do schránky připevněné někde poblíž vchodových dveří. Taková schránka je ovládaná PIN kódem nebo číselným kódem, který majitel bytu pošle nájemci. Může být připevněná někde na plotě nebo přišroubovaná přímo na zdi u dveří. Mezi nejpopulárnější patří značka Master Lock.

Stojí už od několika stokorun po několik tisíc. Ty nejjednodušší nabízejí nastavení pomocí číselného kódu (podobně jako to funguje u cestovních kufrů) až po pokročilé řešení s připojením do aplikace v chytrém mobilním telefonu a umožňujícím sdílení více uživatelů. Tady si připlatíte zhruba o čtyři tisícikoruny.

Podívejte se na Rozstřel o AirBnB s Filipem Dvořákem.

Na rostoucí trend služeb jako AirBnB zareagovala i služba Keyguru, která během několika málo let vybudovala systém pointů, kde každý z majitelů bytu může klíče předat a sdělit nájemníkovi adresu a heslo, pod kterým si klíče může vyzvednout. Většinou taková místa bývají v kavárnách, restauracích či recepcích hotelů.



Taková služba není samozřejmě zadarmo, platí se buď měsíční nebo čtvrtletní paušál mezi 200 a 300 korun a pak poplatek za předání klíčů kolem 65 korun. Na oplátku majitel bytu získá volnost – nemusí čekat, až hosté přijedou, což zasahuje do pracovního života a volného času. Naopak hosté se nemusí stresovat, že propásnou čas schůzky k předání klíčů k bytu.

Provozovatelé služby dokonce tvrdí, že pokud se lidé domluví, anebo sami mají víc než tři byty v jedné lokalitě, jsou schopni vytvořit předávací bod tak, aby byl co nejblíže. Je pravdou, že se tato služba vyskytuje zatím jenom v Praze, ale na druhou stranu se krátkodobé pronajímání bytů řeší hlavně v této lokalitě.