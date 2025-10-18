Kdo smí sklízet ovoce a co je potřeba zohlednit? Neexistuje žádný univerzální zákon, který by pro celý sběr plodin u komunikací v ČR stanovoval povolení nebo poplatek. Důležité je však vědět, komu stromy u silnice patří. Každý vlastník má jiné podmínky.
Komu stromy patří?
Většina ovocných stromů podél silnic je součástí takzvané veřejné zeleně a patří obvykle kraji, městu či městské části, která komunikaci spravuje.
Pokud je strom ve správě města a je volně přístupný veřejnosti, sběr ovoce bývá povolen, pokud to výslovně nezakazuje místní vyhláška. Například ovoce ve správě města Prahy si může natrhat pro svou potřebu kdokoliv. V jiných částech Česka je zase možné si ovocný strom od kraje za symbolickou částku pronajmout.
Jestliže plánujete očesat ovoce ve větším rozsahu, například pro následný prodej, majitel může vyžadovat formální souhlas, pronájem nebo výpůjčku stromu.
Vlastní stromy krajská správa a údržba silnic? Zaplatíte 50 korun
Silničáři mají daný manuál, jak by měl zájemce o očesání stromu u silnice postupovat.
„Funguje to úplně jednoduše. Pokud mají lidé o plody zájem, podíváme se společně do mapy, ve kterých místech se strom nachází, a ověříme z katastru nemovitostí, zda se skutečně nachází na našem pozemku. Pokud ano, tak zájemce zaplatí padesát korun bez daně za jeden strom a my mu vytiskneme potvrzení o pronájmu,“ vysvětluje Petr Nachtigal, provozní náměstek závodu v Českých Budějovicích.
Poctivých zájemců však moc není. Jejich počet každoročně klesá. „Moc zájemců nechodí. Poslední dobou je to velmi zřídka. Většina se neptá. Hlídat stromy je ale pro nás nereálné,“ potvrzuje náměstek.
Je vůbec sběr ovoce u silnice zdravý?
Ovoce rostoucí v bezprostřední blízkosti frekventovaných silnic je dlouhodobě vystaveno znečištění z výfukových plynů. Na povrchu i uvnitř plodů se mohou hromadit mikročástice, saze a těžké kovy.
A jak je to s plody z větve visící přes plot?
Tato situace je právně složitější. V českém právu obecně platí, že vlastnictví stromu, a tedy i jeho plodů, náleží vlastníkovi pozemku, na němž strom stojí.
Doporučení: Vždy se nejprve pokuste domluvit s majitelem stromu a požádat ho o svolení.
I když větve přesahují na vaši zahradu, plody, které na nich rostou, zůstávají majetkem vlastníka stromu. Utržení ovoce z větve bez jeho svolení se může v krajním případě považovat za zásah do cizího majetku. I když by se v případě několika jablek obvykle jednalo spíše o občanský spor, neoprávněný sběr většího množství ovoce by mohl být posuzován jako přestupek, nebo dokonce trestný čin krádeže, při sklizení plodů v hodnotě od 10 tisíc korun.
Co se spadlými plody na mém pozemku?
Pokud plody spadnou na váš pozemek, situace je mírně příznivější, nicméně i na ně může vlastník stromu teoreticky stále uplatňovat nárok. Přesto je sběr spadlých plodů méně riskantní než trhání přímo z větve.
Pokud spadlé plody leží na veřejném prostranství (chodník, veřejná zeleň), platí stejná pravidla jako u stromů u silnice – vlastník je známý, ale obec může neformálně sběr tolerovat.
Mapa ovoce zdarma
Sbírat ovoce můžete s čistým svědomím a bez rizika – nejlepší cestou je využít komunitní projekt.
V České republice existuje interaktivní mapa ovoce zdarma, kterou najdete online na webu, ale i v aplikaci.
Projekt Na ovoce se soustředí na místa, kde je sběr ovoce povolen – často jde o stromy ve správě obcí, které sběr výslovně povolily, nebo o stromy v polích, kde sběr nepředstavuje riziko narušení majetku.
Tato aplikace pomáhá propagovat šetrný a legální sběr plodů, které by jinak ležely ladem, a zajišťuje, že si každý může očesat ovoce bez obav z porušení zákona. Lidé zde zaznamenávají a sdílejí místa, kde se v krajině nacházejí volně přístupné ovocné stromy, keře či byliny, které může kdokoli legálně sklízet.
