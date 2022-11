První pomoc pro rodiče, kteří budou muset tančit, i když už to zapomněli

Sérii výukových videí jsme připravili ve spolupráci s Taneční školou Národního domu na Vinohradech a v tomto souhrnu najdete šest nejobvyklejších tanců, se kterými se můžete na běžném plese setkat: s rumbou, cha-chou, jivem, waltzem, polkou a valčíkem. Ukázky předvádějí taneční mistři Anna a Petr Fabíkovi.

Rumba

Rumba patří k jednodušším tancům, které se v běžných tanečních kurzech řadí k těm prvním, které se žáci učí. „Rumba patří k latinskoamerickým tancům, kde veškeré kroky vpřed vycházejí přes špičku,“ radí Petr Fabík.

25. prosince 2012

JIve

„Jive je jazzový tanec, takže uvolníme kolena a celý ho budeme tančit na bříškách chodidel,“ seznamuje se základy v úvodu Fabík. „A pozor, tančí se kraťoučké krůčky. Pán vychází od levé, partnerka od pravé nohy,“ ukazuje.

5. ledna 2013

Walz

Bez walzu se na plese neobejdete. Patří k těm milosrdnějším tancům, takže ho orchestry často hrají i jako „povinný“ tanec pro rodiče, u kterých lze předpokládat, že středoškolské taneční už mají hodně dlouho za sebou.

Waltz vznikl v Anglii. „Na rozdíl od latinskoamerických tanců se tu mění pravidla nášlapu. Zatímco u latinskoamerických tanců se vycházelo přes špičku nohy, u standardních tanců se pohybujete přirozeným nakročením přes patu, jako když jdete po chodníku,“ vysvětluje hlavní odlišnost taneční mistr.

16. ledna 2013

Polka

Polka patří k národní klasice. Přestože není obtížná, na plesech je často vidět, že jsou jí mnozí tanečníci „nepolíbení“ a místo elegantního kroužení po parketu provozují jen nějakou hopsavou improvizaci.

„U polky vždy pán začíná zády ke středu tanečního parketu, nikdy ne směrem do tanečního směru. Všechny kroky jsou v točení a odlehčené na bříškách chodidel,“ vysvětluje mistr. U polky je dovoleno přetáčet hlavu tak, aby se oči vždy co nejdéle dívaly do tanečního směru. To proto, aby se tanečníkům netočila hlava.

21. února 2013

Cha-cha

Tanec pocházející z Kuby nazývaný zkráceně cha-cha (čte se ča-ča) patří k těm z oblasti Karibiku, které se učí i v tanečních. Alespoň jeho základní pohyb složený v jednom taktu ze tří pomalých a dvou rychlých kroků by vám tedy neměl uniknout. Na parketu si ho užijete.

„Základy kroků jsou u ča-či stejné jako u rumby, všechny jsou přes špičku,“ vysvětluje podstatu oblíbeného latinskoamerického tance taneční mistr Petr Fabík. A taneční držení je také stejné jako v rumbě.

1. března 2013

Valčík

Na závěr jsme si nechali valčík, o kterém se mluví jako o královském tanci. Valčík je postupový, kolový tanec v 3/4 taktu, důraz se klade na první dobu. Tempo je zhruba 60 taktů za minutu. Vznikl v Alpách a do společenských sálů se dostal v 18. století. Byl prvním tancem, který se tančil v poměrně těsném držení, což bylo v tehdejší městské společnosti převratem.

„Valčík točíme doprava podobně jako ve waltzu, jen točíme o něco víc,“ říká Petr Fabík. „Ve valčíku se vždy stavím čelem do tanečního směru,“ vysvětluje.