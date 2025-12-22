Nejprve si pojďme sepsat nákupní seznam, co všechno budeme na vánoční rybí polévku potřebovat:
Suroviny pro 4 porce
|Surovina
|Množství (cca)
|Poznámka
|Na rybí základ
|Hlavy a odřezky kapra
|1 kg
|Z 1 celého kapra (ideálně s mlíčím/jikrami)
|Máslo
|50 g
|Na osmahnutí zeleniny a zapražení (jíška)
|Kořenová zelenina
|Mrkev
|150 g (2 ks)
|Nakrájená na kostičky
|Petržel
|100 g (1 ks)
|Nakrájená na kostičky
|Celer
|50 g (kousek)
|Nakrájený na kostičky
|Cibule
|1 střední ks
|Na orestování základu
|Dochucení a zjemnění
|Hladká mouka
|30 g (1,5 lžíce)
|Na přípravu jíšky (pro krémovou polévku)
|Smetana ke šlehání (33%)
|100 ml
|Pro finální zjemnění a bohatost
|Voda/Zeleninový vývar
|1,5–2 litry
|Koření
|Sůl, celý pepř (10 kuliček), nové koření (5 kuliček), bobkový list (2 ks)
|Vložka a krutony
|Maso z kapra
|200 g
|Vařené maso z odřezků a lícní maso z hlavy
|Krutony
|Dle chuti
|Z bílého pečiva, viz postup níže