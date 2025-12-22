Krémová, nebo rustikální? Návod na silnou vánoční rybí polévku a krutony

Marek Burza
  8:06
Vánoční rybí polévka je klenotem štědrovečerní večeře a její příprava je komplexní kulinářskou disciplínou, která se dělí na dvě hlavní školy: krémovou (hladkou) a rustikální (čistou s kousky). Základem obou variant je silný rybí vývar z hlav a odřezků, doplněný kořenovou zeleninou a zjemněný máslem a smetanou.
Část 1/5
Sváteční rybí polévka

Nejprve si pojďme sepsat nákupní seznam, co všechno budeme na vánoční rybí polévku potřebovat:

Suroviny pro 4 porce

SurovinaMnožství (cca)Poznámka
Na rybí základ
Hlavy a odřezky kapra1 kgZ 1 celého kapra (ideálně s mlíčím/jikrami)
Máslo50 gNa osmahnutí zeleniny a zapražení (jíška)
Kořenová zelenina
Mrkev150 g (2 ks)Nakrájená na kostičky
Petržel100 g (1 ks)Nakrájená na kostičky
Celer50 g (kousek)Nakrájený na kostičky
Cibule1 střední ksNa orestování základu
Dochucení a zjemnění
Hladká mouka30 g (1,5 lžíce)Na přípravu jíšky (pro krémovou polévku)
Smetana ke šlehání (33%)100 mlPro finální zjemnění a bohatost
Voda/Zeleninový vývar1,5–2 litry
KořeníSůl, celý pepř (10 kuliček), nové koření (5 kuliček), bobkový list (2 ks)
Vložka a krutony
Maso z kapra200 gVařené maso z odřezků a lícní maso z hlavy
KrutonyDle chutiZ bílého pečiva, viz postup níže

Krémová, nebo rustikální? Návod na silnou vánoční rybí polévku a krutony

