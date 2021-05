Trošku hořká, sladká i kyselá. Podle Pohlreicha jsou taková křídla bomba

„Co by to bylo za grilovačku, kdyby chyběla kuřecí křídla. To je prostě nutnost,“ reflektuje Zdeněk Pohlreich jeden z nejoblíbenějších pokrmů z grilu. Aby byla křídla zase trošku jiná, tvrdí, že je udělá „tak trošku sladká, trošku hořká a trošku kyselá“.

„Já to vždycky dělám tak, že z toho křídla useknu tu poslední letku, připadá mi, že je tam zbytečná,“ tvrdí Pohlreich. A vybere ingredience, které odpovídají předchozí definici.

Napřed je naloží ve směsi, kde nechybí klasicky sůl a pepř jako základ, ale přidají se další výrazné ingredience jako worcestrová omáčka nebo pivo. Nesmí chybět ani obligátní mletá sladká paprika.



Kuchař ji však střídmě dávkuje jen na špičku nože, aby se při při grilování nepřipalovala a příliš nezhořkla. Další příchutě bude obsahovat omáčka, kde najdete nejen cukr a med, ale i vinný ocet, chilli, zázvor, česnek nebo citronovou šťáva.

Vzhledem k tomu, že se omáčkou budou křídla potírat už během grilování a nakonec v ní namáčet při konzumaci, chutě se spojí. Nakonec by z toho měla vzejít křídla, která budou „zase trochu jinak“.

Suroviny:

kuřecí křídla

sůl

pepř

worcestrová omáčka

pivo

sladká paprika

citron

arašídový olej

oregano

Omáčka:

olej

cibule

česnek

zázvor

sůl

cukr krystal

rajský protlak

pivo

med

chilli

červený vinný ocet

dijonská hořčice

sójová omáčka

worcestrová omáčka

citron

Postup:

Maso v pekáčku řádně osolte a opepřete. Zakápněte worcestrovou omáčkou a zalijte trochou piva. Posypte sladkou paprikou a pokapejte citronovou šťávou a arašídovým olejem. Maso s ingrediencemi promíchejte a nechte chvíli marinovat.

Rozpal to, šéfe! Premiéry kuchařské grilovací show můžete sledovat v televizi Prima vždy v úterý v před 23. hodinou, reprízu v neděli před desátou.

Mezitím připravte omáčku. Na pánvi rozehřejte olej a opékejte na něm nakrájenou cibuli, dva stroužky česneku a kousek zázvoru. Osolte a posypte trochou cukru. Přidejte lžíci rajského protlaku, pivo a dvě lžíce medu. Namelte do omáčky trochu chilli a zakápněte červeným vinným octem. Vmíchejte jednu nebo dvě lžíce dijonské hořčice. Přilijte trochu sójové omáčky, worcestrové omáčky a citronové šťávy. Nechte omáčku svařit, aby zhoustla.

Kuřecí křídla dejte na gril nejprve kůží dolů. Zbytek marinády z pekáčku můžete nalít do omáčky a nechat povařit. Z každé strany grilujte křídla zhruba 5–7 minut. Během pečení je potírejte omáčkou.

Upečená křídla posypejte ještě čerstvým oreganem a namáčejte je do husté omáčky.