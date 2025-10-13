Prozradíte, jak jste se k renovacím vlastně dostala?
Jednou jsem byla na kurzu na Slovensku, kde jsem zkoušela předělávat nábytek. A natolik mě to nadchlo, že jsem se rozhodla to přivézt i do Česka. Nevěděla jsem o nikom, kdo by to dělal, tak jsem si řekla, proč ne. Nápady jsem hledala i v Americe, kde je tento způsob úpravy nábytku hodně rozšířený, a líbí se mi, jak nacházejí nábytek třeba na ulici a pak z něj vytvoří doslova umělecké dílo. Mám za sebou i hodně online kurzů, které jsem absolvovala včetně kurzu čalounictví nebo různých technik opravy nábytku.
V dnešní době se velmi plýtvá. Vidím to i u hraček. Dcera má spoustu plyšáků, se kterými si ani nehraje. Stačí pár věcí.