Typické křupnutí, či chce-li prasknutí, je jedním z faktorů, který u masitých párků či klobás milujeme. Vědci se snaží přijít na to, jak to naučit i ty vyráběné z rostlinných surovin. | foto: Shutterstock

Ať jsou součástí vydatné anglické snídaně nebo si je dáte u stánku na tácku s hořčicí, u klobás milujeme i to křupnutí, když se do nich zakousneme. Vědci nyní odhalili, co přesně charakteristické prasknutí či křupnutí způsobuje. Mohlo by to pomoci realističtější podobě rostlinných alternativ uzenářských výrobků.