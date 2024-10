Pět nejčastějších chyb při péči o robotické vysavače. Hlavně ho neutopte

Mytí špinavých hrnců a pekáčů se podobá očistci. Takto vypadá peklo ve dřezu

Vaření a pečení je radost. Ale jen do té doby, než na vás zbude velká kupa nádobí... Což o to, spoustu porcelánu, plastových pomocníků a příborů můžete s klidným svědomím dát do myčky. Ale co hrnce,...