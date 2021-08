Robotická kuchyně umí uvařit 5 000 receptů, napodobuje Masterchefa

Automat byl navržen tak, aby napodoboval pohyby lidských rukou. Tvůrci ho navrhli tak, aby pracoval podle vzoru vítěze soutěže MasterChef z roku 2011 Tima Andersona. Na videu připravuje dvě charakteristická jídla, která vybrali designéři: středně propečený steak podávaný s polévkou ze sladkých brambor, kokosu a chilli.

Přístroj má dvě obratné robotické paže, které budou po plném vyškolení schopny uvařit více než 5 000 jídel z čerstvých surovin. Dokáže proto načítat ingredience z chytré lednice, nastavovat teplotu varné desky, používat dřez k plnění pánví, nalévat, míchat a servírovat stejně jako lidský kuchař.

Chytrá kuchyň je navržena tak, aby ji bylo možné používat jako běžnou, to znamená v manuálním režimu, anebo pomocí nejmodernějšího robota, když se vám nebude chtít do vaření. Integrovaná UV lampa slouží k likvidaci bakterií zanechaných na povrchu.

Na obří dotykové obrazovce si vyberete recept a umělá inteligence dokáže tyto výtvory profesionálního kuchaře přizpůsobit osobním preferencím.

Recepty lze filtrovat podle národnosti kuchyně, kalorií, veganů nebo vegetariánů, jejich oblíbeného šéfkuchaře, chodu, předkrmu, hlavního jídla nebo dezertu a druhů jídel – například těstovin, pael nebo polévek. Zároveň přitom kontroluje, zda máte v lednici dostatek surovin pro daný recept.

„Jsme nadšeni, že Moley vaří dvě chutná jídla současně, přesně jako profesionální šéfkuchař, který robota pomáhal naprogramovat. Synchronizuje vaření, takže oba pokrmy dokončí vaření přesně ve stejnou dobu, takže je lze podávat čerstvé a teplé,“ popisuje Mark Oleynik, generální ředitel a vynálezce londýnské společnosti Moley.

„Velkým úspěchem bylo také dokončení druhého kola certifikace TÜV v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Znamená to, že první robotická kuchyně na světě se posunula o další stupeň blíže k instalaci v domácnostech našich zákazníků,“ říká.

Tento robot by měl pomáhat zaneprázdněným domácnostem připravovat řadu jídel pro celou rodinu, stejně jako by to dělal skutečný lidský kuchař. Ve vývoji je také model komerční kuchyně pro hotely, restaurace, nemocnice a pečovatelské domy, kde může jídlo připravovat 24 hodin denně.

Každý špás však něco stojí. Podle výrobce Moley Robotics by se cena luxusního modelu měla pohybovat asi 248 000 liber, tedy téměř 7,4 milionů korun. Vývoj robotického kuchaře trval šest let a na jeho vzniku pracoval mezinárodní tým 100 inženýrů, designérů a tří oceněných šéfkuchařů.



Kuchyň je k dispozici i bez robota, ale přesto má připojené další funkce „internetu věcí“, například ledničku a úložný prostor, které upozorní na blížící se konec spotřeby surovin nebo na jejich nedostatek, indukční varnou desku, troubu a dřez.