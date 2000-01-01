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Půdy, staré skříně a krabice od bot po babičce často skrývají poklady, o jejichž reálné ceně nemají lidé ani tušení. Podívejte se na deset skvostů, které sběratelé skutečně cení. Armand Marseille (Model 390 / 370) jsou pravděpodobně nejrozšířenější starožitné porcelánové panenky, kde cenu určují specifické limitované formy. Běžná prodejní cena starožitných panenek Armand Marseille se v současnosti pohybuje nejčastěji v rozmezí 40 USD až 200 USD (cca 900 Kč až 4 700 Kč) v závislosti na velikosti, zachovalosti a kompletnosti oblečení. Tyto dva modely patří k vůbec nejmasověji vyráběným typům německých biskvitových panenek, proto je jejich nabídka vysoká a cena dostupná.
Autor: Ebay
Vzácná panenka, kterou v letech 1909 až 1912 vyráběla německá společnost Kämmer & Reinhardt, byla v aukci konané 24. září 2014 v obchodním domě Bonham’s Knightsbridge v Londýně ve Velké Británii vydražena částkou 242 500 liber (skoro 7 milionů korun) – což je nejvyšší částka, jaká kdy byla panenka v aukci vynesena. je ale pravdou, že i ostatní řady panenek této firmy jsou vemi žádané.
Autor: Bonhams
Panenka byla vyrobena ve Francii v roce 1868 firmou Antoine Edmund Rochard. O její koupi v aukci usilovalo několik muzeí a soukromých sběratelů, nejen z Ameriky, ale i ze zahraničí. V americkém Annapolis vydražena za neuvěřitelných 333 500 dolarů, což je v přepočtu skoro 7 milionu korun.
Autor: Theriault
První edice ikonické panenky Barbie v černobílých plavkách od firmy Mattel. Ceny bezchybných kusů v původní krabici přesahují v přepočtu půl milionu korun.
Autor: Ebay
Luxusní francouzské porcelánové panenky s dokonale propracovanými detaily obličeje a skleněnýma očima se vztahuje k ikonickým starožitným francouzským panenkám z konce 19. století, které v letech 1866 až 1899 vyráběla společnost Bru Jne. & Cie. Název odkazuje na zakladatele Léona Casimira Brua a patentovaný (breveté) design dětských panenek. Původní starožitné panenky Bru patří mezi nejvyhledávanější a nejdražší na trhu. Jejich cena se v závislosti na stavu, vzácnosti modelu a originalitě oděvu pohybuje od desítek tisíc až po stovky tisíc korun
Autor: Barryart.com
Velmi vyhledávané francouzské panenky Jumeau (Triste / Long Face) s melancholickým výrazem, jejichž cena se odvíjí od velikosti a zachovalosti původních šatů. Možná je to jen jedna z těch kamarádek, které se moc neusmívají, ale místo toho ve svém přirozeném výrazu projevují zamyšlenou hloubku.
Autor: Rubylane.com
Panenka Albert Marque je považována za jednu z nejvzácnějších a nejcennějších sběratelských panenek na světě. Vytvořil ji v roce 1915 francouzský sochař Albert Marque ve spolupráci s pařížskou módní návrhářkou Jeanne Margaine-Lacroix.Tyto panenky byly navrženy jako umělecká díla na pomoc vdovám po vojácích z první světové války, které je ručně oblékaly. Odhaduje se, že bylo vyrobeno pouze asi 100 kusů, z nichž každý je očíslován. Na aukcích se tyto vzácné originály běžně prodávají za stovky tisíc dolarů (rekord drží kus číslo 27, který se vydražil za více než 300 000 dolarů, co je více než 6 milionů korun.
Autor: Theriault
Francois Gaultier (FG) – Francouzské porcelánové krásky s fixníma či mrkacíma očima, které se pravidelně objevují i na českém trhu jako špičkové sběratelské artikly. Cena se může v aukcích vyšplhat podle stavu až k tisícům dolarů.
Autor: Aukro
Toto není sice panenka, ale medvěd od firmy Steiff. Kromě medvídků vyráběla tato německá firma i látkové a plstěné panenky s knoflíkem v uchu, které mají obrovskou hodnotu. Ale i takový dobový medvěd má hodnotu 70 000 korun. A nechybí mu ani ten pověstný knoflík v uchu.
Autor: antiquesprague.cz
Německé porcelánové panenky proslulé svými realistickými výrazy obličeje Heubach (Character Dolls) hledejte možná spíš pod názvem Charakter-Puppe Heubach. Na první pohled sice nevyoadají moc sympaticky, ale jestli jste ji někde na půdě našli v dobrém stavu, klidně si můžete přijít i na 600 eur, tedy 15 tisíc korun.
Autor: Ebay