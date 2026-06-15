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Než starou panenku vyhodíte, zbystřete. Možná máte na půdě cennou raritu

Marek Burza
Půdy, staré skříně a krabice od bot po babičce často skrývají poklady, o jejichž reálné ceně nemají lidé ani tušení. Podívejte se na deset skvostů, které sběratelé skutečně cení.
Půdy, staré skříně a krabice od bot po babičce často skrývají poklady, o... Vzácná panenka, kterou v letech 1909 až 1912 vyráběla německá společnost Kämmer... Panenka byla vyrobena ve Francii v roce 1868 firmou Antoine Edmund Rochard. O... První edice ikonické panenky Barbie v černobílých plavkách od firmy Mattel.... Luxusní francouzské porcelánové panenky s dokonale propracovanými detaily... Velmi vyhledávané francouzské panenky Jumeau (Triste / Long Face) s... Panenka Albert Marque je považována za jednu z nejvzácnějších a nejcennějších... Francois Gaultier (FG) – Francouzské porcelánové krásky s fixníma či mrkacíma... Toto není sice panenka, ale medvěd od firmy Steiff. Kromě medvídků vyráběla... Německé porcelánové panenky proslulé svými realistickými výrazy obličeje...

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