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O Víkendu otevřených zahrad si z 360 míst po celé republice určitě vyberete
„Nejzajímavější je, že se stále hlásí další a další zahrady, takže jich máme přes 350 zaevidovaných. Což znamená, že se zase posouváme dál a už si to žije takovým tím svým životem. Tak jak to má...
Zahradu po babi a dědovi přetvořili pro rodinu se 4 dětmi. Vděčnou za ovoce
Zahradu jsme s manželem získali po jeho babičce s dědou. A jak ví každý, komu se poštěstilo něco podobného, na začátku – který se odehrával v roce 2021 – takový pozemek vypadá všelijak. Po pěti...
Po hádce s partnerkou ukázal gorilí samec gesto známé všem frustrovaným
Hádka dvou goril z japonské zoo baví internet. Virální video zachycuje vyostřenou rozepři a následný vyhazov z „domova.“ Návštěvníky pobavilo následné neobvyklé přemítání gorilího samce. Použil...
Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji
Přelom začátek června společně s teplým počasím znamená jediné. Rozjíždí se sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a řada samosběrů hlásí otevřené dveře. Na některých místech...
Z domácího pivovaru je součást zahrady s příjemným posezením i atmosférou
Vytvořit harmonický prostor, který bude přirozeně propojen s okolní krajinou, poskytne dostatek místa pro odpočinek, rodinný život i pěstování rostlin, a zároveň bude důstojným zázemím pro domácí...
Skořápky zařaďte na jídelníček. Poradí si i se štípanci či výživou rostlin
Naprostá většina lidí vaječné skořápky po rozklepnutí vajíčka vyhodí, to je ale velká chyba. Prospějí zahrádce, usnadní vám úklid a přidají na kráse, případně i na zdraví.
Než starou panenku vyhodíte, zbystřete. Možná máte na půdě cennou raritu
Půdy, staré skříně a krabice od bot po babičce často skrývají poklady, o jejichž reálné ceně nemají lidé ani tušení. Podívejte se na deset skvostů, které sběratelé skutečně cení.
Vyzkoušejte 10 potravin v horkovzdušné fritéze. Bude to trefa, nebo propadák?
Horkovzdušné fritézy se staly hitem moderních kuchyní, ale i když v nich lze připravit téměř cokoli, některé potraviny do nich kvůli riziku nepořádku či selhání rozhodně nepatří. Zatímco pro řadu...
Na svažité zahradě skloubili vášeň pro květiny i synovu zálibu v kolech
Dvacet let budujete zahradu u rodinného domu, na svažitém pozemku u lesa, a najednou se vám náctiletý syn zblázní do kol. A protože jste šťastní, že ho něco dostalo od počítače, necháte ho, aby si...
Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji
Přelom začátek června společně s teplým počasím znamená jediné. Rozjíždí se sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a řada samosběrů hlásí otevřené dveře. Na některých místech...
O Víkendu otevřených zahrad si z 360 míst po celé republice určitě vyberete
„Nejzajímavější je, že se stále hlásí další a další zahrady, takže jich máme přes 350 zaevidovaných. Což znamená, že se zase posouváme dál a už si to žije takovým tím svým životem. Tak jak to má...
Tak co, už u vás rostou? Pochlubte se svými houbařskými úlovky
Jaro bylo ve znamení sucha, to růstu hub vůbec nesvědčí. Ale před pár dny přece jen trochu zapršelo, takže lze očekávat, že v lesích by se mohlo přece jen trochu „zahoubit“.
Češi vytřídí přes 90 kilo odpadu ročně. Co se s ním děje po vhození do kontejneru?
Málokdo přesně ví, co se s obaly děje ve chvíli, kdy projdou otvorem ve sběrné nádobě. Opravdu všechno skončí na jedné hromadě, jak tvrdí skeptici? Podívali jsme se na reálné výsledky třídění,...
Experiment měl prověřit čmeláky. A ukázal, jak chytře obejdou pravidla
Na první pohled to vypadalo jako nenápadný laboratorní test. Jen pár čmeláků, polystyrenová koule a sladká odměna na konci. Jenže už po chvíli bylo jasné, že se nehraje úplně podle pravidel, jaká...
Roboti jako z Velkého třesku. Na Pragovce bojovali i v sumu
Roboti všude a v jakékoli situaci se ukázali v kulturním centru Pragovka Praha. Podívejte se na video, co všechno bylo o víkendu k vidění. Roboti spolu nejen bojovali, ale zároveň museli projevit...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Ostrov lemurů v pražské Troji můžete sdílet se dvěma druhy tváří v tvář
Dva madagaskarské primáty, kteří se volně pohybují mezi lidmi po ostrově nedaleko hlavního vchodu do Zoo Praha, lze pozorovat z bezprostřední blízkosti. K lemurům kata s pruhovanými ocásky přibyli...
Po hádce s partnerkou ukázal gorilí samec gesto známé všem frustrovaným
Hádka dvou goril z japonské zoo baví internet. Virální video zachycuje vyostřenou rozepři a následný vyhazov z „domova.“ Návštěvníky pobavilo následné neobvyklé přemítání gorilího samce. Použil...