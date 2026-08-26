Cesta časem do dětství. Nejlepší retro muzea, která musíte navštívit
Zahrada na Vysočině má díky stromům příjemné klima. A uměleckou atmosféru
V roce 1998 si na Vysočině postavili moderní dům připomínající ty v Rakousku. Pak postupně přikupovali a zušlechťovali pozemek a dnes má jejich hodně zajímavá a promyšlená zahrada necelé dva tisíce...
Chalupa s venkovskou zahradou se Brňákům s psí parťačkou stala druhým domovem
Mají zelený trávník ve stínů tújí – což už ani jedno není trendy. Ovšem péče o zelený trávník je vášní manžela, jemuž drahá polovička nechce brát radost z práce, i když je v kurzu spíše luční porost....
Zahrádka v kolonii stmelila rodinu a babičce splnila sen o rukách v hlíně
Nedaleko Prahy bydlí paní Lidmila v bytě s malým dvorkem. A protože má ráda přírodu, moc si přála zahrádku, na které by jednou, v důchodu, mohla pěstovat zeleninu, ovoce a květiny.
Prasečí chlívek oželeli. Altán s krbem i jezírko si všichni užijí mnohem víc
Zahradu u rodného domu na Kladensku, kde její děda vysázel ovocný sad, proměňovala čtenářka Martina postupně. Zhruba 800 metrů čtverečních velká zahrada tak zažila pěstování brambor, chov slepic i...
Najednou jste v důchodu a není nad snídani na zahradě a květiny na stole
Zahradu u domu v Těšínském Slezsku měli vždy. Nejdříve z maximální míry ryze užitkovou, kdy se na „okrasné“ kousky půdy pohlíželo optikou: Víš, kolik jsme tady mohli zasadit brambor?
Prázdniny končí i psům a kočkám. Veterinářka radí, jak zavést nový rytmus
Přelom prázdnin, respektive přechod z rozvolněných letních měsíců a období dovolených zpět do školy, práce a koloběhu každodenních povinností, nepřináší období plné změn denního rytmu jen pro nás, ať...
Cesta časem do dětství. Nejlepší retro muzea, která musíte navštívit
Stýská se vám po 20. století? Zavzpomínat si můžete při návštěvě některých retro muzeí, která se zaměřují na artefakty, které byly součástí životů našich rodičů.
Po 200 letech se v Kazachstánu narodilo hříbě koně Převalského
Ve středním Kazachstánu se po víc než 200 letech narodilo hříbě koně Převalského. Hřebeček přišel na svět 22. srpna v oblasti Altyn Dala, kam Zoo Praha vrací koně v rámci projektu obnovy jejich...
Prasečí chlívek oželeli. Altán s krbem i jezírko si všichni užijí mnohem víc
Zahradu u rodného domu na Kladensku, kde její děda vysázel ovocný sad, proměňovala čtenářka Martina postupně. Zhruba 800 metrů čtverečních velká zahrada tak zažila pěstování brambor, chov slepic i...
Tajemství odolnosti plevelů. Proč je nezastaví ani tropy a jak na ně
Trávníky žloutnou, zelenina bez vody strádá a okrasné květiny vadnou. Horké a suché léto ničí zahradu, jen plevele dál rostou a vytvářejí semena. Proč vedra ničí rostliny, které si vysazujeme, a...
Užijte si příběhy soutěžních zahrad a přihlaste na poslední chvíli tu svou
Už jen do středy 26. srpna včetně můžete přihlásit svou zahradu do závěrečného kola letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Láká vás to, ale myslíte si, že neobstojíte v konkurenci těch...
Chalupa s venkovskou zahradou se Brňákům s psí parťačkou stala druhým domovem
Mají zelený trávník ve stínů tújí – což už ani jedno není trendy. Ovšem péče o zelený trávník je vášní manžela, jemuž drahá polovička nechce brát radost z práce, i když je v kurzu spíše luční porost....
Kruhové křídlo funguje. Youtuber postavil obří RC letadlo z dětství
Britský youtuber James Whomsley z populárního kanálu ProjectAir se rozhodl v praxi prověřit, zda netradiční kruhová křídla dokážou v některých ohledech překonat vlastnosti klasických přímých nosných...
Zvířatům nejvíc škodíme polidšťováním, psům to ubližuje, vysvětluje veterinář
Veterinář Roman Skala léčí zvířata 30 let. Za ty roky pozoruje změnu chování lidí i domácích mazlíčků - stávají se středobodem domácnosti. Jaká to má úskalí, vysvětluje v rozhovoru pro magazín Víkend...
Uši jako chladiče, močení na nohy. Jak zvířata přežívají vražedná vedra
Letošní vlny veder si jen v Evropě vzaly přes deset tisíc lidských životů, a to jsou zatím jen přízemní odhady. Jak to dělají ostatní živí tvorové, aby za horka nedopadli stejně bídně jako my? Jejich...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Najednou jste v důchodu a není nad snídani na zahradě a květiny na stole
Zahradu u domu v Těšínském Slezsku měli vždy. Nejdříve z maximální míry ryze užitkovou, kdy se na „okrasné“ kousky půdy pohlíželo optikou: Víš, kolik jsme tady mohli zasadit brambor?
Stěhování i rekonstrukce bez chaosu. Kam dočasně uložit nábytek a vybavení bytu?
Rekonstrukce bytu má tři fáze. První je čirý optimismus nad vzorníkem obkladů. Ve druhé fázi přichází vystřízlivění, když postupně odkrýváte skryté závady starých rozvodů či podlah. A třetí? To je...