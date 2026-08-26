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Cesta časem do dětství. Nejlepší retro muzea, která musíte navštívit

Marek Burza
Stýská se vám po 20. století? Zavzpomínat si můžete při návštěvě některých...

Stýská se vám po 20. století? Zavzpomínat si můžete při návštěvě některých retro muzeí, která se zaměřují na artefakty, které byly součástí životů našich rodičů. Vydejte se například do Chebu. Zdejší Retromuseum, je jedinou soubornou expozici poválečného designu v Česku. | foto: Retromuseum Cheb

Najdete tu i tehdejší dopravní prostředky, plastové a nafukovací hračky,...
Navíc se v muzeu můžete chovat jako doma: podívat se do skříní a zásuvek,...
V expozici Národního technického muzea s názvem Technika v domácnosti na ploše...
Celou expozicí prostupuje časová osa, jejíž součástí jsou nejen nezbytná...
29 fotografií
Stýská se vám po 20. století? Zavzpomínat si můžete při návštěvě některých retro muzeí, která se zaměřují na artefakty, které byly součástí životů našich rodičů.

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Témata: muzeum, dětství

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