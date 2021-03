Jaké produkty a značky se vám vybaví, když se řekne „cukrovinky 70. a 80. let“?

Vlastně moc nerozumím, proč rovnou skákat do 70. a 80. let. Protože spousta cukrovinek u nás měla tradici mnohem starší, o továrnách na bonbony nebo čokoládovnách nemluvě. U těch sahala historie často až do rakousko-uherské monarchie.