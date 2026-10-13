Grosmanová popisuje svůj zážitek vlastními slovy a hodnotí jednotlivé pokrmy. Začíná u osoby šéfkuchaře.
Tomáš Černý má spoustu energie a kuchyni, ve které se pod známými názvy schovávají malá překvapení. V pražské Dejvické 34 ochutnáváme tatarák s uzenou majonézou, chobotnici s liškami a nugátový řez, jehož sladkost příjemně vyvažují maliny.
Servíruje se to, co se za posledních dvacet let Černý naučil: italskou kuchyni ze školy těch nejpovolanějších, Vita Mollicy, Andrey Accordiho a Riccarda Lucqueho. V Dejvické 34 ji ale používá po svém. A stejně osobní je i jeho přístup k týmu. Chce přesnost a pořádek, zároveň si nedovede představit kuchyni bez humoru.
Mluví rychle, odbočuje, směje se a zase se vrací. „Restaurace je každý den jiné divadlo,“ říká. Baví ho skutečný provoz, hosté a napětí před tím, než se všechno spojí v dobře fungující oběd nebo večeři.
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My tentokrát sedíme v horní části restaurace, kde je krásné světlo. Obsluha má vzácný dar být nablízku, aniž by se vám vnucovala. Nezahlcuje pozorností, přesto si všímá, co potřebujete. Člověk se může věnovat jídlu a společnosti u stolu. O zbytek je postaráno.
Tatarák, kterému sluší kouř
Hovězí tatarák napovídá, že se dnes nebudeme držet výhradně Itálie. Do masa promlouvá wasabi a nakládané houby shiitake. Pro mě ale celý předkrm spojuje především uzená majonéza.
Na mase mám ráda chuť kouře a ohně. Tady ji dostávám v kombinaci s texturou syrového hovězího a funguje to výborně. Majonéza mu dodává šmrnc a důvod nabrat další sousto. Právě tento detail mi z předkrmu zůstává v paměti nejvýrazněji.
Chobotnice, která chutná skoro česky
Po tataráku přichází chobotnice připravená metodou sous-vide a následně grilovaná, s houbovou omáčkou a bramborovými gnocchi s parmazánem. Na talíři jsou také lišky. A právě houby posouvají celé jídlo nečekaným směrem.
Chobotnici si obvykle spojujeme s mořem, letní dovolenou a středomořskými chutěmi. Tady ji doprovází výrazně houbové, podzimní prostředí. Chutná to až překvapivě česky. Lišky jsou skvělé a houby mají v celém chodu tak důležité místo, že si tuhle kombinaci pamatuji především jako houbové jídlo s chobotnicí.
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Další překvapení se skrývá v nocích. Na první pohled známá příloha, uvnitř ale náplň, která mne bavila asi nejvíc. Ukázalo se, že se seskládá z Ricotty, hříbků a parmazánu.
Sladký nugát, kyselé maliny
Na závěr ochutnáváme nugátový řez s malinami a hořkou čokoládou. Sladký je přesně tak, jak od nugátového dezertu čekám. Přeslazený ale není.
Důležitou práci tu odvádí malinový gel na povrchu. Má příjemnou kyselost, která vyvažuje sladkost a dává čokoládě další hloubku. Dezert díky ní nepůsobí těžce a jednotlivé chutě zůstávají čitelné.
Také vedle řezu se schovává něco navíc. Doprovod připomínající šlehačku ukrývá krém s výraznou chutí lískových oříšků. Znovu tedy sousto, které nabídne víc, než člověk na první pohled čeká. Pod pěnou z vanilky se skrývá velmi rafinované praline z piemontských oříšků.
Jak se na festivalové menu dostat
RestaurantWeek probíhá od 13. října do 18. listopadu 2026 v Praze, Brně a Ostravě. Restaurace připravují tříchodová menu za 490 nebo 790 korun na osobu. K ceně se připočítává rezervační poplatek 49, respektive 79 korun. U časů označených jako Prime Time činí další příplatek 60 korun na osobu.
Na webu restaurant-week.cz si vyberete restauraci (jsou jich tam desítka), konkrétní menu a čas návštěvy. Rezervace jsou pro nejméně dvě osoby a na návštěvu je vyhrazeno 90 minut. Smyslem je ochutnat kuchyni podniku, do kterého byste se třeba běžně nevypravili, za zvýhodněnou festivalovou cenu.
Kam mimo Prahu
RestaurantWeek se vedle Prahy koná také v Brně a Ostravě, kde nabídne příležitost objevit nové podniky i osvědčené adresy.
V Ostravě se představí například nová česká degustační restaurace Ømáčkárna, BBQ 49 s BBQ brisketem nebo italské bistro Claudio.
V Brně stojí za pozornost Prime Steak s důrazem na kvalitní maso a servis či restaurace Maximus Resort, jejíž návštěvu lze spojit s odpočinkem ve wellness.
I v regionech tak festival vybízí ke společnému zážitku, který začíná dobrým jídlem a může pokračovat dalším programem.
V Dejvické 34 jsme ochutnali předkrm a hlavní chod z varianty A a dezert z varianty B. Při festivalové rezervaci si hosté vybírají celé menu. Nugátový řez tak na webu najdou ve variantě s burratou a lanýžovými ravioli.
Kam ještě vyrazit na RestaurantWeek
Rakin Seafood Bar
Festivalový nováček pro milovníky mořských plodů začíná domácí brioškou s račím máslem a estragonem a gratinovanou irskou ústřicí. Pak záleží na zvoleném menu: grilovaná pražma s dýňovým pyré a vinnou pěnou, nebo krémová rýže Arborio se slávkami, tygřími krevetami a pikantní omáčkou z nduji.
Alchymist
Nachází se ve zdobném prostředí Malé Strany pod Hradem. Jedno menu nabízí dančí carpaccio se svatojánskými ořechy, pečenou perličku s lanýžovým jus a švestkový crumble. Druhé vede přes račí krém a grilovanou chobotnici na sépiové fregole ke košíčku s tonkovým krémem, malinami, mangem a maracujou.
FoodLab
Tip pro rodiče, kteří hledají restauraci s velkou dětskou hernou v dolním patře. Festivalové menu láká například na jelení hřbet se švestkovým demi-glace, druhá varianta na dýni se šalvějí na ořechovém másle. Dostupnost herny a podmínky jejího využití si před návštěvou potvrďte přímo v restauraci.
U Malířů 1543
Pro večer s francouzskými chutěmi. Varianta A nabízí foie gras parfait s uzeným kachním prsem a jablkem, přeštickou panenku s Périgueux demi-glace a flambované crêpes Suzette s Grand Marnier. Varianta B začíná vejcem připraveným při 69 °C s bramborovou espumou a liškami, pokračuje mořským vlkem se šafránovým beurre blanc a končí čokoládovou pěnou s maracujou, banánovým krémem a limetkou.
Monastiq v Mandarin Oriental
České chutě v hotelu na Malé Straně: paštika z divočáka v křehkém těstíčku s pistáciemi a cibulovým chutney, poté slepice na paprice s krupicovým nokem. Druhé menu nabízí řepu s kozím sýrem Krasolesí a květák na paprice. Obě uzavírá kaštanová pěna s karamelovým krémem, ořechovým krokantem a lískooříškovou zmrzlinou.