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Začíná RestaurantWeek 2026. Ochutnejte lahůdky jako z Michelina za pár korun

Chobotnice a další speciality restaurace Rakin Seafood Bar

Chobotnice a další speciality restaurace Rakin Seafood Bar | foto: Rakin Seafood Bar

Slepice s paprikovou omáčkou, krupicovým nokem a petrželovým olejem
Hřbet z daňka s ravioli z marinovaného celeru plněnými celerovým pyré, černým...
Hovězí tatarák připravují v Dejvické 34 v různých obměnách. Na snímku je...
Mořský vlk s fenyklovým salátem, slávkami a šafránovým beurre blanc
20 fotografií
13. října 2026 začíná osmý ročník podzimního RestaurantWeeku. Nabízí se tu příležitost poznat podobné podniky za festivalovou cenu, přitom kvalita je doslova michelinská. Anna Grosmanová, známá také jako FoodPioneer, ochutnala festivalové menu v pražské Dejvické 34 a rozhodně ji může doporučit.

Grosmanová popisuje svůj zážitek vlastními slovy a hodnotí jednotlivé pokrmy. Začíná u osoby šéfkuchaře.

Tomáš Černý má spoustu energie a kuchyni, ve které se pod známými názvy schovávají malá překvapení. V pražské Dejvické 34 ochutnáváme tatarák s uzenou majonézou, chobotnici s liškami a nugátový řez, jehož sladkost příjemně vyvažují maliny.

Servíruje se to, co se za posledních dvacet let Černý naučil: italskou kuchyni ze školy těch nejpovolanějších, Vita Mollicy, Andrey Accordiho a Riccarda Lucqueho. V Dejvické 34 ji ale používá po svém. A stejně osobní je i jeho přístup k týmu. Chce přesnost a pořádek, zároveň si nedovede představit kuchyni bez humoru.

Mluví rychle, odbočuje, směje se a zase se vrací. „Restaurace je každý den jiné divadlo,“ říká. Baví ho skutečný provoz, hosté a napětí před tím, než se všechno spojí v dobře fungující oběd nebo večeři.

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My tentokrát sedíme v horní části restaurace, kde je krásné světlo. Obsluha má vzácný dar být nablízku, aniž by se vám vnucovala. Nezahlcuje pozorností, přesto si všímá, co potřebujete. Člověk se může věnovat jídlu a společnosti u stolu. O zbytek je postaráno.

Tatarák, kterému sluší kouř

Hovězí tatarák napovídá, že se dnes nebudeme držet výhradně Itálie. Do masa promlouvá wasabi a nakládané houby shiitake. Pro mě ale celý předkrm spojuje především uzená majonéza.

Na mase mám ráda chuť kouře a ohně. Tady ji dostávám v kombinaci s texturou syrového hovězího a funguje to výborně. Majonéza mu dodává šmrnc a důvod nabrat další sousto. Právě tento detail mi z předkrmu zůstává v paměti nejvýrazněji.

Chobotnice, která chutná skoro česky

Po tataráku přichází chobotnice připravená metodou sous-vide a následně grilovaná, s houbovou omáčkou a bramborovými gnocchi s parmazánem. Na talíři jsou také lišky. A právě houby posouvají celé jídlo nečekaným směrem.

Chobotnici si obvykle spojujeme s mořem, letní dovolenou a středomořskými chutěmi. Tady ji doprovází výrazně houbové, podzimní prostředí. Chutná to až překvapivě česky. Lišky jsou skvělé a houby mají v celém chodu tak důležité místo, že si tuhle kombinaci pamatuji především jako houbové jídlo s chobotnicí.

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Další překvapení se skrývá v nocích. Na první pohled známá příloha, uvnitř ale náplň, která mne bavila asi nejvíc. Ukázalo se, že se seskládá z Ricotty, hříbků a parmazánu.

Sladký nugát, kyselé maliny

Na závěr ochutnáváme nugátový řez s malinami a hořkou čokoládou. Sladký je přesně tak, jak od nugátového dezertu čekám. Přeslazený ale není.

Důležitou práci tu odvádí malinový gel na povrchu. Má příjemnou kyselost, která vyvažuje sladkost a dává čokoládě další hloubku. Dezert díky ní nepůsobí těžce a jednotlivé chutě zůstávají čitelné.

Chobotnice a další speciality restaurace Rakin Seafood Bar
Slepice s paprikovou omáčkou, krupicovým nokem a petrželovým olejem
Hřbet z daňka s ravioli z marinovaného celeru plněnými celerovým pyré, černým kořenem, brusinkovým gelem a lanýžovým glazé
Hovězí tatarák připravují v Dejvické 34 v různých obměnách. Na snímku je varianta se svatojánskými ořechy. Festivalová verze pro RestaurantWeek kombinuje wasabi, nakládané shiitake a uzenou majonézu.
20 fotografií

Také vedle řezu se schovává něco navíc. Doprovod připomínající šlehačku ukrývá krém s výraznou chutí lískových oříšků. Znovu tedy sousto, které nabídne víc, než člověk na první pohled čeká. Pod pěnou z vanilky se skrývá velmi rafinované praline z piemontských oříšků.

Jak se na festivalové menu dostat

RestaurantWeek probíhá od 13. října do 18. listopadu 2026 v Praze, Brně a Ostravě. Restaurace připravují tříchodová menu za 490 nebo 790 korun na osobu. K ceně se připočítává rezervační poplatek 49, respektive 79 korun. U časů označených jako Prime Time činí další příplatek 60 korun na osobu.

Na webu restaurant-week.cz si vyberete restauraci (jsou jich tam desítka), konkrétní menu a čas návštěvy. Rezervace jsou pro nejméně dvě osoby a na návštěvu je vyhrazeno 90 minut. Smyslem je ochutnat kuchyni podniku, do kterého byste se třeba běžně nevypravili, za zvýhodněnou festivalovou cenu.

Kam mimo Prahu

RestaurantWeek se vedle Prahy koná také v Brně a Ostravě, kde nabídne příležitost objevit nové podniky i osvědčené adresy.

V Ostravě se představí například nová česká degustační restaurace Ømáčkárna, BBQ 49 s BBQ brisketem nebo italské bistro Claudio.

V Brně stojí za pozornost Prime Steak s důrazem na kvalitní maso a servis či restaurace Maximus Resort, jejíž návštěvu lze spojit s odpočinkem ve wellness.

I v regionech tak festival vybízí ke společnému zážitku, který začíná dobrým jídlem a může pokračovat dalším programem.

V Dejvické 34 jsme ochutnali předkrm a hlavní chod z varianty A a dezert z varianty B. Při festivalové rezervaci si hosté vybírají celé menu. Nugátový řez tak na webu najdou ve variantě s burratou a lanýžovými ravioli.

Kam ještě vyrazit na RestaurantWeek

Rakin Seafood Bar

Festivalový nováček pro milovníky mořských plodů začíná domácí brioškou s račím máslem a estragonem a gratinovanou irskou ústřicí. Pak záleží na zvoleném menu: grilovaná pražma s dýňovým pyré a vinnou pěnou, nebo krémová rýže Arborio se slávkami, tygřími krevetami a pikantní omáčkou z nduji.

Alchymist

Nachází se ve zdobném prostředí Malé Strany pod Hradem. Jedno menu nabízí dančí carpaccio se svatojánskými ořechy, pečenou perličku s lanýžovým jus a švestkový crumble. Druhé vede přes račí krém a grilovanou chobotnici na sépiové fregole ke košíčku s tonkovým krémem, malinami, mangem a maracujou.

FoodLab

Tip pro rodiče, kteří hledají restauraci s velkou dětskou hernou v dolním patře. Festivalové menu láká například na jelení hřbet se švestkovým demi-glace, druhá varianta na dýni se šalvějí na ořechovém másle. Dostupnost herny a podmínky jejího využití si před návštěvou potvrďte přímo v restauraci.

U Malířů 1543

Pro večer s francouzskými chutěmi. Varianta A nabízí foie gras parfait s uzeným kachním prsem a jablkem, přeštickou panenku s Périgueux demi-glace a flambované crêpes Suzette s Grand Marnier. Varianta B začíná vejcem připraveným při 69 °C s bramborovou espumou a liškami, pokračuje mořským vlkem se šafránovým beurre blanc a končí čokoládovou pěnou s maracujou, banánovým krémem a limetkou.

Monastiq v Mandarin Oriental

České chutě v hotelu na Malé Straně: paštika z divočáka v křehkém těstíčku s pistáciemi a cibulovým chutney, poté slepice na paprice s krupicovým nokem. Druhé menu nabízí řepu s kozím sýrem Krasolesí a květák na paprice. Obě uzavírá kaštanová pěna s karamelovým krémem, ořechovým krokantem a lískooříškovou zmrzlinou.

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Začíná RestaurantWeek 2026. Ochutnejte lahůdky jako z Michelina za pár korun

Chobotnice a další speciality restaurace Rakin Seafood Bar

13. října 2026 začíná osmý ročník podzimního RestaurantWeeku. Nabízí se tu příležitost poznat podobné podniky za festivalovou cenu, přitom kvalita je doslova michelinská. Anna Grosmanová, známá také...

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