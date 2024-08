Žralok mě mile překvapil, losos se přeceňuje. Šéfkuchař o rybích specialitách

Ve východních Čechách, konkrétně v Hradci Králové, kraluje středomořské kuchyni. Zní to jako paradox, ale moc hezky to funguje... „Jelikož se nacházíme v Rybově ulici, museli jsme vsadit na ryby,“ říká s úsměvem MIROSLAV BARCÍK (35), šéfkuchař místní vyhlášené restaurace Aquarium, jež byla otevřena v roce 2013. I on si ryby zamiloval. Které sladkovodní a které mořské jsou jeho favority? Která jídla jsou pro něj srdeční záležitostí a co by si dal k poslední večeři? | foto: Lukáš Oujeský