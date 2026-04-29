Nic nevoní tak nádherně jarně jako čerstvá řeřicha, která vyrašila ze země, a to tak rychle, že se její růst dá skoro sledovat na vlastní oči. Klidně na okenním parapetu.
Na její pěstování můžete použít květináč a substrát, ale nemusíte. Doslova za pár dní vám vyraší i na mističce s trochou vody – stačí do ní položit třeba papírový ubrousek či kousek buničiny, na něj nasypat semínka řeřichy a udržovat je ve vlhku. Za týden už si budete stříhat první výhonky třeba na chleba s máslem.
A ještě jednu výraznou přednost vám tato zázračná bylinka nabízí – 100 gramů má pouhých 38 kcal. Aromatické lístečky dodají zajímavou chuť nejrůznějším pokrmům. Velmi dobrá je řeřicha v polévkách, smoothie, salátech či vaječných jídlech.
