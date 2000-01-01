náhledy
Materiály, co nepropouštějí vodu, odolávají vysokým teplotám a vydrží skoro všechno. Jsou skvělé. Tedy až do chvíle, než se výrobků z nich chceme zbavit. Pak se z nich často stává noční můra. Jsou běžnými způsoby prakticky nerecyklovatelné, dobré leda tak do černého kontejneru na směsný odpad.
Autor: Profimedia.cz
Co je na obyčejném zubním kartáčku tak nerecyklovatelného? Vždyť je to koneckonců jen plast, ne? To je úvaha, která je správná jen zčásti. Zubní kartáček není „plast“, ale spíš několik druhů plastu, včetně nylonových štětin. A ty plasty od sebe nelze jednoduše mechanicky oddělit.
Autor: Profimedia.cz
To samé jako zubní kartáčky jsou řasenky z úvodní fotografie. Kombinace jemných štětinek kartáčku, tubičky, kovových prvků – a to celé ještě obohacené o zbytky barev – dělá z tohoto kousku dekorativní kosmetiky recyklační oříšek. Respektive nerecyklovatelný směsný odpad.
Autor: Profimedia.cz
Když zaskočíme do kuchyně, koukají vyčítavě na nás. Co? Přece ti největší dělníci od dřezu: houbičky na nádobí. Jsou vyrobené z polyuretanové pěny, molitanu. To by zase tak zlé nebylo. Jenže je doprovází i vrstva zdrsnělých plastových vláken. A taky jsou, po pár kolech umývání, plné mastnoty a bakterií.
Autor: Profimedia.cz
Varné sklo, pyrex, sice vypadá jako docela obyčejné sklo. Ale všechny ty prosklené pekáče a zapékací mísy mají jiné chemické složení, a též mnohem vyšší bod tání než klasické vratné lahve. Pokud se při recyklaci dostanou do tavicí pece, neroztaví se. A jen znehodnotí nově vznikající sklo.
Autor: Profimedia.cz
Ty populární papírové kelímky na kávu, coffee to-go, nejsou ani trochu recyklace to-go. Tváří se sice jako papír, ale uvnitř mají tenkou plastovou folii z polyetylenu, aby neprotékaly. Na běžné lince pro recyklaci papíru jsou nezpracovatelné.
Autor: Profimedia.cz
„Papírová“ brčka jsou jeden velký environmentální paradox. Proč? Aby to brčko v limonádě chvilku vydrželo, je napuštěno voděodolnými chemikáliemi, lepidly a často i potaženo neviditelnou vrstvou plastu. V papírnách by se nerozmočilo, takže končí jako odpad. Pro mořské želvy možná lepší, ale pro recyklaci špatné.
Autor: Profimedia.cz
Zrovna tak při recyklaci nepochodí ty báječné „znovupoužitelné“ bambusové hrnky na kávu. Tváří se jako stoprocentní dílo přírody, ale drcený bambus v nich drží pohromadě díky melamin-formaldehydové pryskyřici. Což je plast. Jakmile takový hrnek doslouží, je z něj nerecyklovatelný mix.
Autor: Profimedia.cz
A korek? Korek je skutečně přírodní materiál. To je bez debat. Ale do kontejneru na bioodpad nebo papír nepatří. Je to odolný prevít, rozkládá se příliš dlouho. A na to, aby je někdo na separační lince třídil a drtil extra, jsou korkové zátky příliš malé.
Autor: Profimedia.cz
Obaly od tekutých mýdel s dávkovačem, tedy „mačkací pumpičkou“? Zatímco samotná lahvička je recyklovatelný plast, ta pumpička je čiré zlo. Uvnitř ní je schovaná drobná kovová pružinka zkombinovaná s několika druhy plastů. Pokud pumpičku neodšroubujete, znehodnotíte recyklaci celé lahve.
Autor: Profimedia.cz
Celofán, do kterého se tu a tam balí luxusní čaje, bonbony nebo květiny? To už je dnes vzácnost. I když ale vypadá jako plast, vyrábí se z celulózy. A kvůli své struktuře nesmí ani do papíru, ani do plastu. Je to v podstatě biologický odpad, pro který nikde není správné místo.
Autor: Profimedia.cz
Je jen málo problémů, které by nespravila lepicí páska. Ale recyklovat ji? To ani lepicí páska nespraví. Klasická izolepa je mix plastu a silného lepidla. V malém množství na papírové krabici problém nepředstavuje, ale velký chuchvalec pásek nebo celá role, ty jsou recyklací nevyužitelné.
Autor: Profimedia.cz
Populární kancelářské „připomínáčky“, lepicí papírky. Krásný vynález, u nějž je ovšem problém s recyklací. Může za to lepidlo, které se nerozpouští ve vodě. V papírenské kaši by z nich byly jen pěkně nepěkné žmolky. Ve směsném odpadu jim bude lépe.
Autor: Profimedia.cz
Až se někdy budete zbavovat vzpomínek na minulost, myslete na to, že ty zažloutlé fotografie po babičce do modrého kontejneru nepatří. Není to čistý papír. Obsahují vrstvy plastu, želatiny a často taky chemických sloučenin stříbra.
Autor: Profimedia.cz
I když jsou převážně z plastu nebo gumy, obsahují hadice také zvláštní textilní pletivo. Coby výztuž, aby vydržely tlak vody. A tento mix materiálů dělá ze starých zahradních hadic noční můru pro recyklační stroje, do kterých se navíc velmi rády namotávají.
Autor: Profimedia.cz
Říká se mu „papír“, ale pečicí papír úplně „papír“ není. Ano, vypadá tak, šustí podobně. Ale kvůli odolnosti vůči tuku a připalování bývá opatřen nástřikem silikonové vrstvy. Takže použitý pečicí papír do modrého kontejneru nepatří.
Autor: Profimedia.cz
Zní to jako hádanka: Plastová rukojeť, ocelové břity, gumové protiskluzové části a zvlhčující proužek. A skutečně, jednorázová holítka jsou rébus, který prozatím neumíme pořádně rozlousknout. Ty materiály jsou totiž pevně spojené a oddělovat je při recyklaci se nevyplatí.
Autor: Profimedia.cz
I vytáhnout ježka z klece je snazší, než se u papírových či pěnových pilníčků pokoušet oddělit brusnou vrstvu (často s karbidem křemíku) od lepidlem přichyceného plastu a zbytků biologického materiálu. Pilníky na nehty, pěnové i „papírové“, vytváří mix materiálu, který nikdo nerozdělí.
Autor: Profimedia.cz
Zubní nitě většinou obsahují nylon nebo PTFE – syntetický fluoropolymer, někdy navíc s voskovou vrstvou. Jsou příliš tenké na mechanické třídění a mohou se namotávat na zařízení recyklačních linek. Patří jen do směsného odpadu.
Autor: Profimedia.cz
Dámské hygienické vložky a jednorázové pleny? To recyklovat nepůjde. Samozřejmě kvůli té „biologické kontaminaci“. Ale ani nepoužité by moc dobře recyklovat nešly. Jsou složeny z buničiny, superabsorpčních polymerů a plastů, mnoha vrstev, neoddělitelně.
Autor: Profimedia.cz
Pořádným oříškem jsou i rozbité teflonové pánve. Kombinace kovového těla, nepřilnavé polymerní vrstvy a plastové rukojeti z nich dělá něco, co se nedá hodit do plastů. Ano, kovové části mohou být využity, ale jen při specializovaném zpracování, například přes sběrný dvůr.
Autor: Profimedia.cz
Vlasové gumičky a sponky? Nic příjemného. Gumičky jsou totiž propleteninami materiálů, textilu a elastanu. A sponky zase kombinují plast a kov. Obojí pak kvůli miniaturní velikosti propadne síty třídicích linek. Je to k ne-recyklování.
Autor: Profimedia.cz
Matrace a polštáře z paměťové pěny? To je převážně polyuretanová pěna. Chemicky jde o extrémně komplexní materiál. A jakmile ta líná pěna ztratí své vlastnosti, nelze ji roztavit ani znovu efektivně zpracovat na novou pěnu. Patří na sběrný dvůr, odkud putuje na skládku nebo do spalovny.
Autor: Profimedia.cz
Recyklace jako malovaná? Kdepak. Barevné pastelky jsou lakované dřevo s voskovou nebo grafitovou tuhou. A voskovky jsou čistý parafín s barevnými pigmenty. Ani jedno už nemá s recyklovatelným papírem, plastem či dřevem nic společného.
Autor: Profimedia.cz
Nepochodíme ani s papírovými pytlíky do vysavače. I když jsou z papíru, jsou vyrobeny tak, aby vydržely obrovský tlak vzduchu. Kvůli tomu obsahují syntetické filtry a impregnaci. Navíc jsou plné prachu, roztočů a třeba lidských vlasů, takže v papírnách nemají co dělat.
Autor: Profimedia.cz
Legrace s nafukovacími balónky končí brzy. Latexové i fóliové balónky jsou totiž z hlediska recyklace dost problematické. Latex není běžně přijímaným recyklačním materiálem a fóliové balónky bývají vícevrstvým kompozitem.
Autor: Profimedia.cz