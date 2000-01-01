náhledy
Třídění papíru vypadá naprosto jednoduše. Vidím papír a uložím do modrého kontejneru. Jenže i tady číhá spousta úskalí. Například ruličky od toaletního papíru a plata od vajec jsou vyrobené z mnohokrát recyklovaného papíru s extrémně krátkým vláknem na konci životnosti, takže i když je některé moderní papírny dokážou zpracovat, v řadě lokalit se stále preferuje kompost či směsný odpad.
Autor: Prima TV, Receptář prima nápadů
Pečicí papír – Obsahuje silikonovou nebo chemickou úpravu proti připalování a vlhkosti, která zcela znemožňuje jeho rozvláknění.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Papírové kelímky na kávu – Vnitřní strana je potažena tenkou vrstvou polyethylenu, aby kelímek neprotékal, což běžné papírny neumí oddělit.
Autor: Depositphotos
Použité papírové kapesníky, ubrousky a utěrky – Bývají biologicky znečištěné a jsou vyráběny z již velmi krátkých papírových vláken, která se nedají znovu zpracovat.
Autor: Profimedia.cz
Papírové tašky s plastovými nebo provázkovými uchy – Samotná taška je v pořádku, ale syntetické provázky a plastové výztuhy je nutné před vyhozením odtrhnout.
Autor: Profimedia.cz
Papírová vata a odličovací tampóny – Jde o krátká celulózová či bavlněná vlákna znečištěná kosmetikou a biologickým materiálem.
Autor: Profimedia.cz
Dětské papírové plenky – Obsahují plastové nepromokavé vrstvy, superabsorpční gely a především biologický odpad.
Autor: archiv Lucie Hladíkové, iDNES.cz
Krabice od pizzy – I když jde o vlnitou lepenku, promaštěný papír znehodnocuje proces rozvlákňování a způsobuje skvrny či zápach v nové surovině, takže patří do směsného odpadu nebo na kompost.
Autor: Schubert.cz
Vlhčené ubrousky – Přestože se tváří jako papírové, jsou téměř výhradně vyrobeny ze syntetických netkaných textilií a plastových vláken.
Autor: MF DNES
Náplasti a obvazy – Obsahují lepidla, syntetické mřížky a jsou hygienicky závadné.
Autor: archiv MF DNES
Účtenky z termotiskáren – Jsou tištěny na termopapír, který často obsahuje chemické látky, jež by se při recyklaci dostaly do nových papírových výrobků.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Poštovní známky – Obsahují silná lepicí složení, která se nerozpouštějí ve vodě a zanášejí recyklační síta.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Kopírovací papír (kopírák) – Obsahuje vosky a barviva, která nelze z papírové suspenze standardní cestou odstranit.
Autor: Wikipedia, Creative Commons
Fotografie a fotopapír – Obsahují polymerové vrstvy, želatinu a chemické světlocitlivé složky.
Autor: Jaroslav Hubáček
Tapety (včetně papírových) – Bývají napuštěny lepidly, syntetickými barvami a často obsahují vrstvu PVC proti vlhkosti.
Autor: archiv firem
Brusný papír – Obsahuje anorganická brusná zrna a vysoce odolná syntetická lepidla.
Autor: Jan Kužník, Technet.cz
Papírová lepicí páska – Pokud obsahuje syntetické lepidlo nebo skleněná vlákna, narušuje strukturu recyklovaného papíru a musí se z krabic odstraňovat.
Autor: Marek Burza
Třpytky a glitry na přáníčkách – Plastové a kovové třpytky kontaminují recyklační lázeň a nelze je od vláken oddělit.
Autor: Profimedia.cz
Dárkové balicí papíry s plastovým leskem – Velká část levných balicích papírů je potažena tenkou vrstvou plastu nebo kovu a trhá se jako plastová fólie.
Autor: Martina Čermáková
Šanony s kovovými prvky – Masivní kovové mechanismy a plastové hřbety je nutné před tříděním z papírového kartonu zcela demontovat.
Autor: Petr Havlíček
Obaly od másla a tuků – I papírově vyhlížející obal od másla má vnitřní hliníkovou a plastovou fólii proti průniku tuku.
Autor: MF DNES
Polévkové sáčky a obaly od koření – Uvnitř skrývají hliníkovou vrstvu chránící aroma a trvanlivost, kvůli které je nelze recyklovat jako papír.
Autor: Obaly-swisspac.cz
Mokrý nebo plísní napadený papír – Voda ničí strukturu vláken a plísně představují hygienické riziko i hrozbu znehodnocení celého kontejneru.
Autor: Profimedia.cz
Papírové etikety s agresivním lepidlem – Často bývají celoplošně pogumované vysoce přilnavým lepidlem, které znečišťuje recyklační směs.
Autor: Obaleno.cz
Laminované jídelní lístky a letáky – Souvislá plastová fólie zatavená na papíru se při běžném rozvlákňování nerozpadne a znehodnocuje papírovou směs.
Autor: Polygraficka-vyroba.cz
Balicí obálky s bublinkovou fólií – Kombinují papír a plast, takže pokud plastovou vložku nelze snadno odtrhnout, obálka patří do směsného odpadu.
Autor: Top-obalky.cz
Nápojové kartony (Krabice od mléka a džusů) – Jde o vícevrstvý obal z papíru, hliníku a plastu, který se musí třídit do speciálních kontejnerů s oranžovou nálepkou.
Autor: Ekokom
Znečištěné balicí papíry od uzenin a sýrů – Často kombinují mastnotu a tenkou plastovou fólii, což z nich dělá nevhodný směsný materiál.
Autor: Gastro Veselý
Papírové talíře a košíčky na pečení – Jsou téměř vždy promaštěné zbytky jídla a navíc potažené plastovou či voskovou ochrannou vrstvou.
Autor: Balonkypraha.cz
Voskovaný papír – Vrstva vosku zabraňuje rozmočení papíru ve vodní lázni při recyklaci a ucpává síta.
Autor: Gaea.cz