Zavařte ji. Udělejte z ní džem. Zamrazte ji. Usušte ji… Zkrátka zpracujte dýni tak, abyste si ji mohli vychutnat i v hubených zimních časech. A rovnou už taky průběžně zkoušejte recepty, jak za pomoci dýně vyčarovat skvělý oběd či večeři pro rodinu. Tady je malá inspirace i s recepty.
Autor: Prima TV, Farma Vojty Kotka, Getty Images
Co takhle vyzkoušet jemné pyré? Na přípravu téhle dobroty se hodí dýně hokkaido, která se nemusí loupat a má krémovou strukturu. Stačí, když ji očistíte, zbavíte semínek a na chvíli podusíte v hrnci nebo upečete v troubě do změknutí. Pak tepelně upravenou zeleninu rozmixujte, nadávkujte do sklenic a nechte ji zamrazit. Pyré můžete použít k přípravě polévek, omáček, ale i coby zvláčňující přísadu do těst na muffiny, perník nebo cheesecake.
Autor: Shutterstock
Dýňové pesto vám kdykoliv poslouží jako pohotovostní omáčka při přípravě těstovin, stačí ji vytáhnout z mrazáku a použít. Jak na to? Rozmixujte opražená dýňová semínka společně s bylinkami, parmazánem a česnekem. Pomalu do směsi přidávejte olivový olej a mixujte tak dlouho, dokud nezhoustne. Hotové pesto dokořeňte solí, pepřem, nadávkujte do menších nádob a dejte ho zamrazit. V mrazáku vydrží několik měsíců.
Autor: Shutterstock
Pikantní chutney je lahůdka, která se stane vítaným sladkokyselým doplňkem k masu, sýrům nebo pečivu. A vyrobíte ji snadno. Dýni nejprve oloupejte a zbavte ji semínek. Nakrájejte na menší kousky, vložte do trouby a pečte na 180 °C asi půl hodiny. Křupavou zeleninu orestujte na pánvi společně s cibulí, česnekem, strouhaným zázvorem, semínky kardamomu, chilli a trochou pepře. Nakonec přidejte ještě kapku jablečného octa, cukr a vodu a vše přiveďte k varu. Jakmile směs zhoustne, přelijte ji do zavařovacích sklenic. Obsah pečlivě zavíčkujte a sterilizujte, hotové chutney vám vydrží klidně i rok.
Autor: Shutterstock
Chcete mít kousky čištěné dýně kdykoliv po ruce? Zamrazte si je. Pro přípravu tohoto „polotovaru“ vám stačí dýně plus dobrý nůž či škrabka, pokud zvolíte některý druh dýně se silnější slupkou. Prostě nakrájejte zeleninu na kousky a rozdělte zhruba po 400 g do plastových krabiček. Tenhle dýňový základ vám skvěle poslouží pro přípravu polévek, omáček, ale i zapékaných pokrmů.
Autor: Shutterstock
Byla u vás letos dýňová úroda bohatá? Další možností, jak dýně zpracovat, je sušení. Postup je jednoduchý. Dýňovou dužninu nakrájejte na tenké plátky, rozložte je plát do sušičky na ovoce a důkladně vysušte. Takto zpracovanou zeleninu můžete využít jako přísadu do polévek nebo omáček. Výborná je i do salátů, kterým propůjčí křupavost a dýňové aroma.
Autor: Shutterstock
Potřebujete cítit aspoň trochu masa, abyste si dýni dali s chutí? Pak vyzkoušejte osvědčený recept na slaný dýňový koláč se slaninou a brynzou, najdete ho v Receptech ZDE.
Autor: Archiv Mana a Aja - Recepty_od_starkej
Když už dýně zpracováváte, semínka rozhodně nevyhazujte. Oceníte je určitě opražená, jen tak na zobání i do salátu nebo dalších jídel. Na pražení budou vhodná ta z dýně muškátové, máslové i hokkaido. Stačí je jen dobře opláchnout, povařit ve slané vodě doměkka a šup s nimi na pekáč vystlaný pečicím papírem. Zrníčka pečte ve vyhřáté troubě při 160 až 180 °C zhruba 30 minut. Pochoutku skladujte v chladu a suchu. Dýňová semínka chuťově ozvláštní saláty, polévky i další pokrmy.
Autor: Shutterstock
Zavařte. Zamrazte. Usušte… Zkrátka zpracujte dýni tak, abyste si ji mohli vychutnat i v hubených zimních časech. A vařte z ní opravdové dobroty, které v zimě zahřejí žaludek i na duši. Desítky receptů najdete na webové adrese: idnes.cz/recepty/dyne
Autor: Shutterstock