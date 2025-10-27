Vyzkoušejte kuchyňské čarování s dýněmi. Od „polotovarů“ po skvělé obědy

Zavařte ji. Udělejte z ní džem. Zamrazte ji. Usušte ji… Zkrátka zpracujte dýni tak, abyste si ji mohli vychutnat i v hubených zimních časech. A rovnou už taky průběžně zkoušejte recepty, jak za pomoci dýně vyčarovat skvělý oběd či večeři pro rodinu. Tady je malá inspirace i s recepty.
Zavařte ji. Udělejte z ní džem. Zamrazte ji. Usušte ji… Zkrátka zpracujte dýni... Jemné pyré Dýňové pesto Pikantní chutney Mražené dýňové kousky Sušené plátky Salát z kadeřávku a pečené dýně Dýňový koláč s ořechy Dýňový koláč s bryndzou a slaninou podle sester Recepty od starkej Opražená semínka Kuřecí stehno plněné nádivkou s dýňovými semínky Štýrský trhanec s dýňovými semínky a dýňovým olejem

