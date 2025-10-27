|
Ta, co vaří nejlepší marmeládu, prozradila recept na dýňový džem
|
|
|
První díl reality show sledující cestu z města herce, moderátora i producenta Vojty Kotka a jeho rodiny odvysílala televize Prima v pátek večer. Že je Kotek profík ve svém oboru, o tom žádná. Teď...
Výstava E-day ukázala špičkovou práci českých plastikových modelářů. Nejsou to jen „lepiči“ modelů vybalených z obchodu, dokážou jim vtisknout osobitou tvář a ti nejpokročilejší je vsadí do reálné...
Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...
Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?
Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...
Zavařte ji. Udělejte z ní džem. Zamrazte ji. Usušte ji… Zkrátka zpracujte dýni tak, abyste si ji mohli vychutnat i v hubených zimních časech. A rovnou už taky průběžně zkoušejte recepty, jak za...
David Štěpánek je kaprař, který poslal svůj příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Jeho filozofií je hlavně pozorovat vodu a nebát se změnit místo, když prostě neberou.
Chováte suchozemskou želvu? Pak víte, že na podzim ji čeká důležitá mise. Nastává čas na zazimování želvy! Pro evropské druhy, jako jsou želvy Testudo hermanni (zelenavá) nebo Testudo graeca...
Jiřiny patří mezi nejoblíbenější zahradní květiny díky svým bohatým, pestrým květům a dlouhé sezoně kvetení. Pokud jim ale nedopřejete správné zazimování, další rok si na tu nádheru můžete nechat...
Fuchsie jsou ozdobou každého balkonu a truhlíku, ale jejich přežití ve středoevropském klimatu vyžaduje pečlivou péči. Většina kultivarů, které pěstujeme venku, totiž není mrazuvzdorná. Aby se vám...
Kateřina Slabá je certifikovanou specialistkou na stomatologii malých zvířat. Mluví o tom, že mnozí její kolegové léčí své pacienty podle principů desítky let starých, protože neexistuje systém...
Máte doma psa? Proč jste si ho pořídili? Málokdy je to hlídač, stále častěji je to mazlík. Společné dějiny člověka a šelmy vstupují do nové fáze, píše magazín Víkend DNES.
Růže patří mezi nejoblíbenější okrasné rostliny našich zahrad. Na jaře i v létě potěší bohatými květy, ale jen tehdy, pokud se jim na podzim dostane náležité péče. Kdy a jak připravit růže na zimu?