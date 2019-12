VIDEO: Jak jíst šneky jako tradiční postní pokrm Štědrého dne

Šneci na štědrovečerním stole nejsou žádní exoti, ale naši domácí hlemýždi zahradní.

První záznamy o využití hlemýžďů v gastronomii pocházejí už ze starověkého Říma a vzhledem k tomu, že není nijak složité je ulovit, lze předpokládat, že se konzumovali už dávno předtím.

V jaké podobě to bylo, to netušíme. Víme jen, že Římané je podle historických pramenů z ulit vyndávali zaživa, vykrmili je mlékem tak, aby se šneci už nevešli do domků zpátky, a pak je smažili na oleji a podávali s vinnou omáčkou.