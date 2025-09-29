Oranžový zázrak, který skvěle chutná po přemrznutí a posiluje imunitu

Autor:
Tomu, kdo zná chuť jeho plodů, se při zaslechnutí jména rakytník řešetlákový, okamžitě sevřou chuťové pohárky. Plody jsou totiž mimořádně kyselé až hořké, ale jejich zdravotní benefity to bohatě vynahrazují. Pokud byste ho pro jeho výjimečné plody chtěli pěstovat, jeden nestačí. Potřebujete samce i samici, případně těch samičích i několik.

Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) - Zelenkavé květy vyrůstají v hroznech. Plody, oranžovo-červené peckovice dozrávají v období září. | foto: Profimedia.cz

Rakytník řešetlákový má řadu oslavných označení, třeba oranžový zázrak, elixír života, vitaminová bomba nebo citron severu.

Je to nenáročný, rozložitý keř nebo stromek s trnitými větvičkami nesoucími úzké stříbřité listy. Pro pěstování je důležité vědět, že jde o dvoudomou rostlinu, která k opylování potřebuje samčí i samičí jedince. Jeden „samec“ stačí pro několik samičích rostlin, měly by však být kvůli opylování vysazené blízko sebe.

Rakytník kvete na jaře nenápadnými květy. To, proč je tolik ceněný, přichází na podzim. V září, říjnu a u některých odrůd až do listopadu, kdy dozrávají jeho drobné, oválné a krásně oranžové plody.

KVÍZ: Dozrávají plody, které jsou k snědku. Znáte hlohyni či temnoplodec?

Jak rakytníkem posílit imunitu?

Bobule rakytníku obsahují notnou dávku vitaminu C, dále vitaminy skupiny B, D, A, E, K, P a F, bioflavonoidy, betakaroten, třísloviny, organické kyseliny, nenasycené mastné kyseliny, karotenoidy, flavonoidy, steroly, minerály, antioxidanty a další důležité látky.

Rakytník podporuje přirozenou obranyschopnost a fungování imunitního systému. Oceníte ho při nejrůznějších virózách a infekcích, po operaci, při rekonvalescenci, únavě, nedostatku vitaminů, zvýšené fyzické i psychické zátěži, prostě vždy, když potřebujete posílit. Pomáhá také udržet koncentraci, odbourávat stres, posiluje dobrou náladu, poradí si s bolestí hlavy. Je výborný jako prevence, zejména v přechodných obdobích, tedy právě teď na podzim a na jaře.

Recept na rakytníkový sirup na posílení imunity

Výborný pro posílení imunity i jako prevence a léčba při nachlazení či chřipce. Sirup vyrobíme tak, že vylisovanou šťávu z rakytníku zahřejeme, ale nevaříme! Přidáme cukr, na litr šťávy asi kilo cukru, a kyselinu citronovou, zhruba lžičku – a mícháme, dokud se vše nerozpustí. Vychladlý sirup pak přelijeme do dobře vymytých lahví a skladujeme v chladnu.

Slaďounké moruše si zamilujete stejně jako ptáci. Sázejte je dál od domu

Rakytník je nejen pro zdraví, ale i pro půvab

Vysoká koncentrace zdraví prospěšných látek dává rakytníku možnost širokého využití. Zlepšuje kondici srdce a cév, prospívá trávení, blahodárně působí na zažívací ústrojí, žaludek, žlučník, játra i slinivku. Ulevuje při zánětech močových cest a pohlavního ústrojí, a tím výčet zdravotních benefitů zdaleka nekončí. Není divu, že rakytník najdete i v některých doplňcích stravy.

Jeho působení ocení také pokožka, proto se často objevuje v kosmetice. Urychluje regeneraci kůže, posiluje ji, umí vyhlazovat vrásky, hojit drobná poranění či spáleniny, mírnit podráždění, jako silný antioxidant bojuje s volnými radikály a podobně.

Sázejte indiánské borůvky. Vyberte si muchovníky, které mají sladké plody
Krmítko v americkém Ohiu

