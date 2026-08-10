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Radioaktivní retro. Hodinky, budíky i sklo po babičce mohou zářit. Máte ho doma?

Radomír Dohnal

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Mačkat na uranovém skle citron - uvolňovat kyselinu citronovou a nechat naleptávat povrch – není ten nejšťastnější nápad. | foto: Tess Mattew CC-BY-SACreative Commons

Titulek? Ten pochopitelně přehání. Ale zase ne tolik. Poměrně dost běžně používaných předmětů z minulého a předminulého století v sobě skutečně nese radioaktivní prvky. Zcela záměrně. Keramika po babičce i dekorativní vojenský kompas z dědova kufru na půdě tak mohou představovat zdroj radioaktivního záření. Mohou znamenat hrozbu pro vaše zdraví?

Kde začít? Snad ve fabrice v Českých Milovech, v Dolním Polubném a možná v rodinné sklárně u Josefa Riedela na Jablonecku. Ti s tím totiž začali mezi prvními. A protože měli komerční úspěch, všichni ostatní je chtěli napodobit. České země se tak rychle zařadily mezi světové průkopníky výroby tzv. uranového skla. Využívalo se pro estetické a dekorativní účely, většinou jako užitkové lisované sklo i pro bižuterii.

I docela obyčejné modely vojenských hodinek PRIM Orlík obsahují radium v síle, která nemusí být lidskému zdraví úplně prospěšná.

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Radioaktivní retro. Hodinky, budíky i sklo po babičce mohou zářit. Máte ho doma?

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Mačkat na uranovém skle citron - uvolňovat kyselinu citronovou a nechat...

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