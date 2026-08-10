Kde začít? Snad ve fabrice v Českých Milovech, v Dolním Polubném a možná v rodinné sklárně u Josefa Riedela na Jablonecku. Ti s tím totiž začali mezi prvními. A protože měli komerční úspěch, všichni ostatní je chtěli napodobit. České země se tak rychle zařadily mezi světové průkopníky výroby tzv. uranového skla. Využívalo se pro estetické a dekorativní účely, většinou jako užitkové lisované sklo i pro bižuterii.
I docela obyčejné modely vojenských hodinek PRIM Orlík obsahují radium v síle, která nemusí být lidskému zdraví úplně prospěšná.