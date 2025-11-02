Tajemstvím dlouhověkosti netopýrů je zimní spánek. A nespí zavěšení, líčí zoolog

Radek Lučan vystudoval Biologickou fakultu Jihočeské univerzity a netopýrům se věnuje více než pětadvacet let. V současné době působí jako lektor na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a zároveň je i členem vedení České společnosti pro ochranu netopýrů. | foto: Michal Fanta

Anna Bortlová
  16:00
Netopýři. Jediní savci, kteří dokážou létat. Orientují se pomocí echolokace a každou noc snědí tolik hmyzu, kolik odpovídá asi třetině jejich váhy. Nás ale zajímali pro jejich úžasnou schopnost hibernace. „Na zimu přiberou sotva čtvrtinu své letní váhy, s energií tak musejí nakládat opravdu úsporně,“ popisuje zoolog Radek Lučan.

Kvalitní spánek je základem zdraví, a netopýři tohle tvrzení díky hibernaci posunuli ještě dál. Řekněte nám, jaké benefity jim zimní spánek přináší?
Bez schopnosti hibernace by netopýři žijící v mírném pásu nepřežili, protože se živí hmyzem, který v zimě většinou není k dispozici. Zajímavé ale je, že hibernace jim zřejmě i prodlužuje život.

Netopýři patří mezi extrémně dlouhověká zvířata – běžně se dožívají více než dvaceti let, rekordní jedinci dokonce přes čtyřicet. To je u takhle malých zvířat, vážících mezi čtyřmi a třiceti gramy, opravdu výjimka. Pro srovnání, podobně velká myš žije přibližně dva roky. Jedním z vysvětlení jejich dlouhověkosti může být právě to, že část života prospí.

Dočetla jsem se, že jejich tělesná teplota může během zimního spánku klesnout až o třicet stupňů. O jakých hodnotách se tedy bavíme?
Je to tak – netopýr má totiž stejnou provozní teplotu jako člověk, třicet sedm stupňů. Během zimování ji však dokáže snížit na teplotu okolního prostředí. V jejich zimních úkrytech se hodnoty obvykle pohybují mezi nulou až deseti stupni Celsia. Některé druhy jsou vyloženě chladnomilné a „ustelou“ si třeba i v ledové jeskyni.

„Spermie v těle samiček přežijí po celou dobu zimního spánku, až do jarní ovulace. Všechny pak rodí ve stejný čas a svoje jediné mládě si v obrovských koloniích poznají.“

Krmítko v americkém Ohiu

