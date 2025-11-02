Kvalitní spánek je základem zdraví, a netopýři tohle tvrzení díky hibernaci posunuli ještě dál. Řekněte nám, jaké benefity jim zimní spánek přináší?
Bez schopnosti hibernace by netopýři žijící v mírném pásu nepřežili, protože se živí hmyzem, který v zimě většinou není k dispozici. Zajímavé ale je, že hibernace jim zřejmě i prodlužuje život.
Netopýři patří mezi extrémně dlouhověká zvířata – běžně se dožívají více než dvaceti let, rekordní jedinci dokonce přes čtyřicet. To je u takhle malých zvířat, vážících mezi čtyřmi a třiceti gramy, opravdu výjimka. Pro srovnání, podobně velká myš žije přibližně dva roky. Jedním z vysvětlení jejich dlouhověkosti může být právě to, že část života prospí.
Dočetla jsem se, že jejich tělesná teplota může během zimního spánku klesnout až o třicet stupňů. O jakých hodnotách se tedy bavíme?
Je to tak – netopýr má totiž stejnou provozní teplotu jako člověk, třicet sedm stupňů. Během zimování ji však dokáže snížit na teplotu okolního prostředí. V jejich zimních úkrytech se hodnoty obvykle pohybují mezi nulou až deseti stupni Celsia. Některé druhy jsou vyloženě chladnomilné a „ustelou“ si třeba i v ledové jeskyni.
„Spermie v těle samiček přežijí po celou dobu zimního spánku, až do jarní ovulace. Všechny pak rodí ve stejný čas a svoje jediné mládě si v obrovských koloniích poznají.“