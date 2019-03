Údržbu domova zvládnou Češi z velké části svépomocí, ukázal průzkum

Právě začíná sezona menších prací na domě, v bytě i na zahradě. Mnoho Čechů těmto pracím věnuje kromě financí spoustu vlastního času i energie. Na méně odborné práce si totiž odborníky zve jen menšina dotázaných.

Třeba údržbu zahrady zvládne samostatně 92 % lidí a vymalovat byt 83 %. Vyplývá to z aktuálního průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu.

Rozdělení podle druhu činnosti Tolik podle průzkumu ročně utratí Češi za roční údržbu domu.

„Potvrzuje se, že napříč generacemi jsou Češi stále národem kutilů. Samozřejmostí je pro nás běžná údržba bydlení, jako je sestavení nábytku nebo zapojení domácích spotřebičů. Většina by si troufla i na výměnu zámku či zbourání příčky,“ říká Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny, která si průzkum zadala.



Odborníky si na pomoc zveme teprve až na náročnější činnosti jako je stavba příčky nebo oprava domácích spotřebičů. Do zateplení domu svépomocí by se pustil jen každý pátý dotázaný a do pokládky dlažby každý třetí.

Schopnost ušetřit na práci řemeslníků se projevuje i na poměrně nízkých výdajích na pravidelnou údržbu nemovitostí, utratíme za ně v průměru 20 tisíc korun ročně. Více než třetina lidí (36 %) za rok dokonce vynaloží částku nižší než 5 tisíc korun.

I když si dokážeme mnohé práce udělat sami, je potřeba počítat s tím, že zhruba jednou za deset let nás v souvislosti s bydlením čekají větší výdaje. Ať už kvůli životnosti stavebních materiálů nebo třeba proto, že potřebujeme nový pokoj pro děti.

Je důležité začít si včas odkládat peníze stranou, například formou stavebního spoření, které se právě na rekonstrukci a větší údržbu domu či bytu dá dobře využít.

Spořit na pokrytí nenadálých výdajů je třeba i proto, že pravidelně končí životnost domácích spotřebičů, od lednice přes pračku až po kotel k vytápění domu. Obecně se totiž ze stavebního spoření mohou financovat jen části opravovaného domu či bytu, které jsou pevně spojené s konstrukcí domu, takže například pračku volně umístěnou v koupelně z něj nezafinancujete, ale digestoř pevně umístěnou v kuchyňské lince už ano.

V každém případě je vhodné se předem poradit v konkrétní stavební spořitelně. Názory jednotlivých peněžních ústavů se mohou lišit. Stejně jako se liší i názory jednotlivých stavebních úřadů. Na kterou akci bude stačit stavební ohlášení a na kterou už bude potřeba mít stavební povolení.