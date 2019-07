Postihne-li vás běhavka, zkuste místo pilulek ostružiník či majoránku

Průjem patří k nejnepříjemnějším lapáliím, které nám tělo dokáže uchystat. Ale nemějme mu to za zlé, je to přirozená reakce na něco, co se mu nelíbí.

Otestujte se, jak znáte byliny, které zastaví průjem Jejich fotografie najdete níže ve fotogalerii nebo přímo v kvízu.

Nejčastěji je to bakteriální či virová infekce z kontaminovaných potravin nebo nápojů. Zkažené jídlo, okolnost, že jste se něčím přejedli, popřípadě snědli něco, co nesnášíte. A právě v těchto případech mohou pomoci mnohé léčivky.

Divizna, řepík, rozrazil, kakost i šanta

Proti průjmu se doporučuje pití „čajů“ (správně odvarů či výluhů) z řady bylin. Pokud je nemáte v domácí „zelené lékárničce“, většinu z nich snadno najdete.

Protiprůjmová čajová směs Smíchejte 5 dílů natě kakostu + 5 dílů listů ostružiníku + 3 díly natě mochny + 3 díly květů divizny velkokvěté.

Na přípravu čaje vezměte 2 lžíce směsi, zalijte 500 ml vařící vody, přikryjte a nechte asi 30 minut odstát.

Poté sceďte a vypijte po malých dávkách v průběhu zhruba půl dne. Samozřejmě ale také nic nejezte!

Směs si můžete nasušit do zásoby a uchovat v dobře uzavíratelné nádobě.

V nejbližším okolí zcela jistě objevíte rozrazil lékařský, z něhož využijete kvetoucí nať.

Celkem lehce bývá k nalezení i divizna velkokvětá (čaj se dělá z květů). Její zvláštností je, že celkově upravuje činnost střev, takže pomůže jak při průjmu, tak i při zácpě. Totéž platí o majoránce, kterou máte nejspíš ve spíži.

Řepík lékařský je vzhledem trochu podobný divizně, trhá se kvetoucí nať nebo jen květy. Velmi dobře průjem zmírňuje čaj z natě kakostu smrdutého, který najdete na louce, ale i z kakostu skvrnitého. Ten máte možná na zahrádce, je to okrasná květinka.

Dosti účinná je i šanta kočičí a mochna husí, sbírá se nať. Pomáhá také odvar z kuklíku městského. A kdo si není moc jistý určováním rostlin, připraví protiprůjmový čaj z listí maliníku nebo ostružiníku. Ty pozná určitě.

Bylinkové čaje mají dokonce dvojí efekt. Jednak se díky účinným látkám upravuje trávení a jednak jejich pitím dodáte tělu tekutiny, což je při průjmu velice důležité.

Je ale třeba si uvědomit, že byliny pomohou jenom při mírnějších formách tohoto onemocnění. Pokud průjem trvá dlouho, je velmi silný, doprovází ho horečka, zvracení nebo další závažné potíže, případně je ve stolici krev, jděte k lékaři.