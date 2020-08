Prostřeno! začíná novou sezonu. Soutěžit budou Pohlreich, Sapík i Frič

Jako předkrm připraví Václav Frič uzeného pstruha s míchanými vajíčky na topince.

Když speciál, tak to současně znamená, že se nebude vařit přímo v bytě každého soutěžícího, ale setkají se na půdě domovské restaurace každého z vyzyvatelů. A uvidí se, zda to pojmou jako přátelské posezení, anebo v nich zvítězí soutěživý duch a bude se taktizovat, jako se to občas stává během běžné soutěže.



Kuchaři budou připravovat čtyřchodové menu, pro mistry svého oboru bude možná trochu nezvyklé, že se budou muset proměnit z kuchaře i na číšníka a zároveň baviče. To znamená v to, na co nejsou v běžném provozu své restaurace tolik zvyklí.

Mimo běžného vaření na ně bude čekat ještě jedno překvapení. Dostanou zvláštní úkol, a to připravit úplně první jídlo, které v dětství ukuchtili.

Od českých soutěžících každý může zhruba očekávat. co přijde. Zdeněk Pohlreich bude podávat marinovanou telecí kýtu s omáčkou z tuňáka a krutony, sardinky s citronovým confitem, mořského vlka a koláč ze sorrentských citronů.

Václav Frič je známým milovníkem české kuchyně, proto pro své soupeře připraví uzeného pstruha s míchanými vajíčky na topince, kulajdu se zastřeným vejcem, kance se šípkovou omáčkou a karlovarským knedlíkem a povidlové taštičky s oříškovým cukrem a máslem. Jaroslav Sapík ve středu připraví bílá husí játra s jablečným pyré, kapří krém, dančí s ostružinovou omáčkou, krupicové noky, královskou zeleninu a lívanečky s borůvkami a šlehačkou.



Mírnou nejistotu znamenají pro diváky oba zahraniční hosté, ač oba provozují restaurace v Česku. Gianfranco Coizza, rodák ze Sardinie, bude vařit po Italsku. Podávat se bude Melanzana arrosto con pomodorini e crudo di gamberi, Linguine con bottarga di muggine e ricotta mustia, Coda di rospo alla catalana a Tiramisu con mirto e ricotta.

A menu pátečního soutěžícího, Vietnamce Khanh Ta je ještě nesrozumitelnější: Nem, Banh, Ba chi a Nep cam. V tomto případě vědí jenom specialisté na vietnamskou kuchyni, na co se mohou strávníci těšit.

Na dalších stránkách najdete některé z receptů, které budou kuchaři připravovat.