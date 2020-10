Teenager sice v kuchařském pořadu nezvítězil, přesto projevil velký talent

Je pochopitelné, že bez jistého klopýtnutí se to neobešlo. A není se co divit – ve vypjaté atmosféře televizního natáčení se chybička může vloudit. A to ho stálo vítězství a musel se sklonit před staršími soupeři, kteří mají své odvařeno za spoustu let domácího kuchtění. Možná také „dojel“ na to, že zvolil pokrmy delší a komplikovanější na úpravu, což ve chvílích napětí může rozhodit psychiku.

František je studentem víceletého gymnázia. Žije s matkou a mladší sestrou v jedné domácnosti. Doma jim dělají společnost dva malí pejsci.

Do pořadu se přihlásil sám, aby vyzkoušel něco nového. Pokud by vyhrál, tak by rád s mámou letěl někam na dovolenou, spojil by tak oba své koníčky – letectví a cestování. Dále by zaplatil prarodičům lázně a za zbytek by si koupil nějaké drobnosti pro sebe.



Během svého dne má jen jediné zaškobrtnutí, kdy se mu nedaří vše přesně podle plánu. Ale i to mu jeho spolustolovníci odpustí, protože si uvědomují, že ve svém věku nemůže zvládnout vše, čím si ostatní soutěžící procházejí s ohledem na životní zkušenosti tak nějak snadněji.

František touží po úspěchu, předvede v kuchyni nevídané věci a je nezbytné si přiznat, že nervozita z natáčení dostala a v budoucnu dostane i mnohem ostřílenější hráče.

Faktem je, že kdyby si všichni teenageři v jeho věku uměli připravovat jídla stejné kvality, odpadlo by během stavu, kdy nemohou chodit do školy, rodičům hodně starostí s přípravou jídla.

Takto dělá cibulačku František Šindelář, byla součástí soutěžního menu:

Zapékaná francouzská cibulačka se sýrovým toustem

Ingredience:

8 cibulí

25 dkg másla

¾ l kuřecího vývaru

tymián

1 dcl suchého bílého vína

tvrdý sýr typu Gruyére

1 PL hladké mouky

bagetka nebo toast

petrželka/pažitka

bílé víno

sůl

pepř

Postup:

Na másle ve velkém hrnci opečeme na měsíčky nakrájenou cibuli, lehce osolíme. Bude se přichytávat a karamelizovat, hlídáme a často odspodu jemně mícháme, ke konci přidáme lžíci mouky a orestujeme. Zalijeme vínem, vývarem, přidáme pepř, tymián a provaříme. Na závěr do vypnuté polévky přidáme lžičku másla.

Bagetky na plátky opečeme v toustovači. Do zapékacích misek dáme polévku, na ni bagetky, zasypeme hodně strouhaným sýrem a zapečeme na funkci gril v troubě, ozdobíme petrželkou nebo pažitkou.