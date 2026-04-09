Energetická seznamka. Propojte se a ušetřete na elektřině tisíce korun ročně

Marek Burza
Nastartovala seznamka pro sdílení elektrické energie. Vydělají na tom spotřebitelé, kteří dostanou levnější elektřinu i majitelé FVE, kteří nebudou přebytky prodávat přímo do sítě za nízkou cenu. Jak to funguje v praxi?
V Propojeno si vyberete svého dodavatele, který má svoji FVE s přebytky. | foto: Gemini

Služba Propojeno je virtuálním tržištěm, kde si může každý najít vhodného partnera pro sdílení elektřiny. Bez ohledu, zda je v SVJ, družstvu, nájemníkem nebo majitelem rodinného domu. Stačí, že má svůj elektroměr.

Algoritmy doporučí vhodného partnera tak, aby došlo k co největšímu objemu sdílení elektřiny. Například rodina v bytě s malými dětmi, kde se celý týden vaří a pere, bude ideálním odběratelem pro zaměstnaný pár v rodinném domku, který je celý týden v práci a má během pracovních dní minimální spotřebu a naopak velké přebytky.

Pro prodávající (vlastníky FVE) je bonusem, že přebytky elektřiny prodá výhodněji než při prodeji do sítě. Pro kupující je pak bonusem, že kupuje elektřinu za nižší než tržní ceny.

Běžné sdílení funguje už dávno

Sdílení elektřiny v České republice umožňuje domácnostem, obcím i firmám posílat přebytky energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (např. z fotovoltaiky) na jiná odběrná místa, a to i bez přímého fyzického propojení kabelem. Celý proces probíhá virtuálně přes distribuční soustavu pod dohledem.

Každý si může najít vhodného partnera, od kterého bude přebytky odebírat (nebo naopak prodávat), a může si smluvit odměnu. Proces je nyní ale neefektivní a složitý.

Princip sdílení elektřiny je uplatňován i například, rozhodne-li se SVJ nebo družstvo instalovat fotovoltaiku na společnou střechu budovy. Poté utvoří energetické společenství, v rámci kterého elektřinu sdílí.

Jak to funguje

Do služby E.ON Propojeno se může zapojit každý. Nemusí být ani klientem této společnosti. Ta je v této službě jen garantem a zprostředkovatelem. Distributor elektřiny poté nainstaluje odběrateli smartmetr (odběratel nic nehradí), který měří spotřebu elektřiny každých 15 minut (nutné pro sdílení elektřiny), a pak už se může zapojit do sdílení.

V první řadě je třeba se zaregistrovat a vytvořit si vlastní účet, který vás provede postupně až k podepsání smlouvy. K ověření budete muset ve vám uvedeném emailu potvrdit, že jste to vy, až pak může dojít k podepsání smlouvy a pak teprve budete vybírat svého optimálního „dodavatele“, se kterým se spárujete.

Při registraci však budete muset vyplnit kolonky se svými údaji, jako je adresa, email, číslo účtu nebo číslo občanského průkazu, tedy dost citlivé údaje. Takže nic pro někoho, kdo hodně opatrně dbá na své soukromí. I když je jasné, že provozovatel potřebuje vědět, že bude obchodovat s konkrétní živou a skutečnou osobou. Takže toto dilema si musí vyřešit každý sám.

Benefity Propojeno služby přehledně:

  • Služba pomáhá vydělat majitelům FVE a naopak ušetřit odběratelům
  • Vše je jednoduché a lze sjednat online
  • Jako odběratel i prodávající se může zapojit kdokoli, bez ohledu na dodavatele energií
  • Služba je určená pro běžné domácnosti i instituce

Modelový příklad:

  • Cena elektřiny na trhu 2 800 Kč/MWh
  • Cena za výkup elektřiny z FVE 300 Kč/MWh
  • Smluvená cena na E.ON Propojeno 1 600 Kč/MWh
  • Poplatek E.ON za prodanou MWh 420 Kč/MWh (platí prodejce)
  • Prodávající o 880 Kč vyšší zisk za prodanou MWh z přebytků
  • Odběratel o 1 200 Kč nižší cena za každou MWh z přebytků

Modelový příklad – průměrná spotřeba elektřiny v bytě 3+1

Jen ať máte představu, kolik elektřiny zhruba spotřebujete. Údaje se samozřejmě liší od domácnosti k domácnosti, podle členů rodiny a účinnosti jednotlivých spotřebičů. Přesné číslo najdete na pravidelném ročním účtu od svého distributora:

(4 osoby, centrální vytápění a ohřev vody)

SpotřebičRoční spotřeba (kWh)Roční náklady (silová elektřina + distribuce) při 6,9 Kč/kWh
Lednice třídy A110 kWh759 Kč
Pračka třídy A (6× týdně)140 kWh966 Kč
Myčka třídy A (5× týdně)101 kWh697 Kč
Osvětlení (LED žárovky)150 kWh1 035 Kč
Televize LCD150 kWh1 035 Kč
Vaření (elektrický sporák)540 kWh3 726 Kč
Sušička třídy A (4× týdně)600 kWh4 140 Kč
Celkem1 791 kWh12 358 Kč

(Příklad ze stránek ČEZ)

