Sama říká, že pomáhá lidem odlehčit domovy i hlavy. „Pomáhám jim vytřídit jejich věci a uspořádat si je přehledně, aby se v tom vyznali. Aby díky tomu byla pro ně údržba domácnosti i celé každodenní fungování snazší, lehčí a radostnější.“
Co konkrétně tedy pro své klienty – a spolu s nimi – děláte?
Jdu na to jednak přes tu fyzickou práci s věcmi – hodně je přeskupujeme, bereme do ruky, třídíme, posíláme z domu, ale používám hodně i koučovací techniky. Otázky, které lidem pomůžou se na ty věci dívat z jiného úhlu a možná i nastartovat nějakou dlouhodobější změnu. Aby se kolem sebe dívali jinak a vědomě s tím pracovali.
Se stejnou lehkostí, s jakou si třeba řekneme, co bychom si chtěli nechat zahrát na pohřbu, si můžeme i říct, co už nám neslouží a co můžeme pustit dál.