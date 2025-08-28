S životním úklidem začněte klidně hned, bez ohledu na věk, radí koučka pořádku

Koučku domácností Janu Volencovou charakterizuje důsledná systematičnost, takže svým klientům má rozhodně co předávat. | foto: koláž iDNES David Votruba

Kristýna Malina
Jana Volencová je profesionální organizátorka a koučka pořádku v domácnostech. Co si pod tím představit? Především pomáhá lidem odlehčit domovy tak, aby se v nich zase cítili dobře. A to zahrnuje jak práci fyzickou, tak hlavně psychickou.

Sama říká, že pomáhá lidem odlehčit domovy i hlavy. „Pomáhám jim vytřídit jejich věci a uspořádat si je přehledně, aby se v tom vyznali. Aby díky tomu byla pro ně údržba domácnosti i celé každodenní fungování snazší, lehčí a radostnější.“

Co konkrétně tedy pro své klienty – a spolu s nimi – děláte?
Jdu na to jednak přes tu fyzickou práci s věcmi – hodně je přeskupujeme, bereme do ruky, třídíme, posíláme z domu, ale používám hodně i koučovací techniky. Otázky, které lidem pomůžou se na ty věci dívat z jiného úhlu a možná i nastartovat nějakou dlouhodobější změnu. Aby se kolem sebe dívali jinak a vědomě s tím pracovali.

Se stejnou lehkostí, s jakou si třeba řekneme, co bychom si chtěli nechat zahrát na pohřbu, si můžeme i říct, co už nám neslouží a co můžeme pustit dál.

S životním úklidem začněte klidně hned, bez ohledu na věk, radí koučka pořádku

