Když se duben chýlí ke konci a aprílové počasí je ve fázi testování, v mnoha vesnicích a menších městech naší země se začíná dít něco zvláštního. Z lesů se tahají vysoké kmeny, zbavují se kůry a větví, na ně se usazuje vánoční stromeček (tedy smrček, borovice nebo jedlička) ozdobený věncem a pestrobarevnými pentlemi a za hlasitého „hej rup!“ se vztyčí do výšky.

Nad vesnicí tak ve větru sviští krepový papír a stavitelé májky ještě zapálí hranici, aby mohli celou noc svou chloubu hlídat u silného hřejivého ohně.

V některých krajích lidé volí mladý pár jako krále a královnu májových oslav.

V předrevoluční době se také dělávaly nejapné vtípky. Chlapíci hlídající májku se po setmění vydávali po své vesnici hledat, co by mohli sebrat. Třeba kolečko, lavičku, někdy i vysadili branku. Všechny úlovky natahali pod májku, kde si ráno okradení mohli své věci zase vyzvednout. Někdy ale pro ně museli šplhat, protože nápadití zloději byli schopni přivázat třeba jízdní kolo až do třímetrové výšky.

A protože přichází květen, lásky čas, v minulosti se chodníčky k domům vysypávaly bílým vápnem, aby si následující ráno mohla celá vesnice štěbetat, kdo koho v noci navštívil. Proč je takový provoz právě teď? Noc ze 30. dubna na 1. května, nazývána také Filipojakubská či Valpuržina noc, je údajně nejplodnější nocí roku a děti, které se podařilo právě tuto noc počít, mají mít po celý život štěstí.

Proč se staví májka?

Vztyčení májky bylo od pradávna oslavou příchodu jara, mládí a síly. Májka symbolizuje lásku, plodnost, a dokonce i erotiku. Vysoký rovný kmen představuje mladého muže v plné síle, zatímco zdobený věnec na jeho vrcholu symbolizuje věneček svobodné dívky. Spojení kmene a kruhu bylo pro naše předky jasným vyjádřením spojení muže a ženy.

Proč se podřezává májka?

První noc se májka musí podle tradice bedlivě hlídat před nájezdníky z okolních vesnic. Je velkou potupou, pokud jim sousedé májku porazí, nebo dokonce ukradnou věnec.

Tyto noční války, kdy se nepřítel plíží černou tmou cizí vesnicí, byly v minulosti brány velmi vážně a představovaly symbolické boje o prestiž a možná také o přízeň místních dívek. A někde se tato tradice bere vážně dodnes.

A kdy se májka sundává nebo shazuje?

V některých vesnicích by se májka měla bedlivě hlídat až do Letnic (8. června), kdy se slavnostně skácí. V jižních Čechách je ale zvykem nechávat opadané rezavé májky až do dalšího máje.

„Na Šumavě býval s Letnicemi spojen starý zvyk, že chlapci posadili děvčata do vozíků a běželi s nimi o závod k májce. Někde se konaly ‚májové půjčky‘ či ‚dražby‘ děvčat chlapcům. Vydražená dvojice spolu musela zůstat rok, což často končilo svatbou,“ uvádí se v článku plném zajímavých tradic o májce.

Co znamená májka před domem?

V některých krajích se vedle centrální vesnické májky staví také menší májky před domy svobodných dívek. Tento ozdobený stromek z břízy stavěli mladí muži u svých vyvolených jako veřejné vyznání citů a jasný signál pro ostatní nápadníky, že tato slečna je „zamluvená“. Pokud měl o dívku zájem jiný chlapec, musel se pokusit první májku zničit a postavit na její místo svou vlastní. Takže májka fungovala také jako jarní seznamka s notnou dávkou rivality.

Ale pozor, jiné oblasti mají zase odlišnou tradici. Březovou májku před domem tam staví otec dcery, které už bylo patnáct let, a to na znamení, aby si s ním potenciální nápadníci jeho holčičky nezahrávali.

Od pohanských rituálů po schválení církví

Kořeny stavění májek sahají hluboko do pohanských dob, kdy lidé věřili v magickou moc stromů a jejich schopnost chránit před zlými silami a zajistit plodnost a dobrou úrodu. První písemná zmínka o stavění májky u nás pochází z roku 1422.

Díky silnému zakořenění v lidové kultuře se májka ubránila i snahám církve o její zákaz v sedmnáctém století. Křesťanství tedy májku povolilo s menší obměnou, tedy stačilo vždy májku oficiálně vysvětit. Dodnes tak zdobí snad každou ves. Tedy aspoň do prvního deště, po kterém jsou hned z pestrobarevného krepového papíru jen smutné bílé cáry.