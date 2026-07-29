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Pozor, kde se koupete. Larvy ptačích parazitů způsobují nepříjemné puchýře

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Koupání v přírodních nádržích může vypadat velmi idylicky, a přesto může skrývat neviditelné riziko, jehož výzkumu se intenzivně věnují vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s dalšími institucemi. Zkoumají parazity způsobující cerkáriovou dermatitidu a hledají cesty, jak jí předcházet.

Stovky lidí si každé léto odnášejí z přírodních koupališť svědivou vyrážku, mylně připisovanou sinicím, kopřivám nebo bodavému hmyzu. Jen málokdo ví, že ji způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy proto zkoumají, kde infekce hrozí nejvíce, jak ji spolehlivě odhalit a jak jí předcházet, jak v úvodním videu vysvětluje parazitolog Tomáš Macháček.

Cerkáriová dermatitida je známá také jako „svědivá vyrážka z koupání“ a představuje stále častější problém spojený s rekreačním koupáním v přírodních vodách – nejen v Česku, ale i jinde po Evropě.

Díky plžům mohou cerkárie otrávit přírodní koupání

www.cerkarie.cz, Bulantová, PřF UK, parazit, voda, vyrážka, dermatitida
www.cerkarie.cz, Bulantová, PřF UK, parazit, voda, vyrážka, dermatitida
www.cerkarie.cz, Bulantová, PřF UK, parazit, voda, vyrážka, dermatitida
Typický průběh cerkáriové dermatitidy od počáteční expozice až po vyhojení. Nepříjemné projevy jsou nejintenzivnější prvních pět dní, poté ustupují. Počet a rozmístění jednotlivých pupínků zůstávají po celou dobu stejné, mění se pouze jejich vzhled. Každý pupínek obvykle odpovídá jedné proniknuvší cerkárii, která byla v kůži zachycena a zlikvidována imunitní reakcí hostitele.
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Nepříjemné onemocnění kůže způsobují cerkárie, což jsou mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků, které se při koupání omylem zavrtávají do lidské kůže – když je člověk po ruce. Savci včetně člověka představují pro tyto larvy jen náhodné hostitele, v nichž paraziti hynou a působí vyrážku.

Přestože tedy člověk není jejich přirozeným hostitelem a infekce obvykle nevede k závažným zdravotním komplikacím, intenzivní svědění a vyrážka mohou přetrvávat několik dní a lidem výrazně znepříjemnit rekreační pobyt u vody nebo i výkon práce – například u plavčíků.

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„Případy cerkáriové dermatitidy se v Česku objevují pravidelně už více než 60 let. Dodnes ale nevíme, kolik lidí skutečně postihuje, protože většina z nich lékaře vůbec nevyhledá a onemocnění se nedostane do žádných statistik,“ upozorňuje parazitolog Tomáš Macháček. Bez těchto údajů je přitom obtížné určit rizikové lokality nebo zavádět účinná preventivní opatření. Výzkumníci proto ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem vytvářejí první komplexní databázi výskytu cerkáriové dermatitidy v Česku. Současně mapují rizikové lokality a sledují faktory, které ovlivňují výskyt parazitů ve vodním prostředí.

Aby bylo možné riziková koupaliště odhalit včas, potřebují vědci rychlé a spolehlivé metody, které přítomnost parazitů zachytí ještě předtím, než způsobí problémy lidem. V pražské laboratoři proto vyvíjejí nové molekulární metody, které dokážou odhalit DNA parazitů přímo ve vodě – a test by měl být přístupný a snadný i pro laiky. „Tyto citlivé metody umožní rychlé preventivní testování koupacích vod před zahájením sezony i během ní. Oproti dosud používaným postupům budou výrazně rychlejší,“ vysvětluje parazitolog Jan Procházka, který nové metody vyvíjí.

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Méně plžů, méně larev cerkárií ve vodě

Výzkumníci se zároveň zaměřují na možnosti, jak výskyt parazitů přímo na koupacích lokalitách omezit. Klíčovou roli v jejich životním cyklu hrají vodní plži, ze kterých se larvy uvolňují do vody. „Hledáme nové způsoby, jak snížit množství těchto plžů v nádržích, aniž bychom narušili fungování vodních ekosystémů. Naším cílem je účinná prevence, která bude zároveň šetrná k přírodě,“ říká parazitoložka Jana Bulantová, jež se testováním nových opatření zabývá.

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Součástí výzkumu pražského týmu jsou také laboratorní experimenty, které pomáhají vysvětlit, proč někteří lidé po kontaktu s parazitem téměř žádné potíže nemají, zatímco u jiných vzniká typická silně svědivá vyrážka. „Zajímá nás například, jak parazit proniká do kůže a jak na něj reaguje lidský imunitní systém. Tyto poznatky přispějí k lepší prevenci, diagnostice i léčbě onemocnění,“ doplňuje Tomáš Macháček, který vede experimentální část výzkumu a natočili jsme s ním úvodní video.

Výzkumný tým z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy patří celosvětově mezi několik málo pracovišť, která aktivně propojují terénní výzkum, experimentální studium ptačích krevniček a koncept ochrany veřejného zdraví. Hlavním cílem týmu je vytvořit a nabídnout nástroje, které pomohou hygienikům, provozovatelům koupališť i veřejnosti lépe předcházet cerkáriové dermatitidě. Díky přesnějšímu monitoringu bude možné včas upozornit na rizikové lokality a přijímat účinná preventivní opatření, aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách.

A jak poznáte ve vodě výskyt sinic? Zkuste jednoduchý test:

14. července 2011

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