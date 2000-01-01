Zapomeňte na nudné přílohy, v české gastronomii hrají bramborové knedlíky, domácí nudle nebo nadýchané svítky stejně důležitou roli jako hlavní chod. Tento přehled vás provede třicítkou nejoblíbenějších klasik, bez kterých by svíčková, guláš ani poctivý nedělní vývar nikdy nebyly kompletní. Houskový knedlík: Tato naprostá klasika se připravuje z kynutého těsta s přídavkem kostiček staršího pečiva. Je nepostradatelným partnerem pro svíčkovou nebo guláš, kde skvěle nasákne bohatou omáčku.
Bramborový knedlík se vyrábí se z uvařených pasírovaných brambor, mouky a vajec, což mu dodává hutnější a sytější strukturu. Nejlépe chutná k pečenému vepřovému masu se zelím nebo plněný uzeným masem.
Karlovarský knedlík: Tento elegantní knedlík se připravuje z kostek pečiva spojených sněhem z bílků a čerstvými bylinkami. Díky absenci kynutí je lehčí a na řezu vytváří krásnou mozaiku, která zdobí slavnostní tabule.
Bramborová kaše: Jemně ušlehané uvařené brambory s máslem a horkým mlékem patří k nejoblíbenějším rodinným přílohám. Její krémová konzistence tvoří dokonalý doprovod k řízkům, sekané nebo pečeným rybám.
Šťouchané brambory: Hrubě rozmačkané brambory se obvykle doplňují osmaženou cibulkou, slaninou nebo čerstvou petrželkou. Mají rustikální charakter a jsou ideální volbou k přírodním plátkům masa.
Vařené brambory: Jednoduchá a zdravá příloha, která se nejčastěji podává s kouskem másla a čerstvým kmínem. V letní sezóně jsou naprostou delikatesou rané brambory s tvarohem a pažitkou.
Bramborový salát: Kombinace vařených brambor, kořenové zeleniny, vajec a majonézy je neodmyslitelnou součástí českých Vánoc. Každá rodina má svůj unikátní recept, který se dědí po generace jako rodinné stříbro.
Dušená rýže: Ačkoliv není rýže původní plodinou, v české kuchyni se udomácnila jako lehká příloha k drůbeži či omáčkám. Často se do ní při dušení zapichuje cibule s hřebíčkem pro zvýraznění vůně.
Těstoviny (Kolínka): Krátké duté těstoviny jsou v Česku symbolem rychlého oběda, zejména v kombinaci s rajskou omáčkou. Oblíbené jsou také zapečené s uzeným masem pod názvem šunkofleky.
Bramboráky: Smažené placky ze syrových strouhaných brambor, česneku a majoránky mohou sloužit jako samostatné jídlo i příloha. Skvěle doplňují zejména masové směsi nebo pikantní směsi v bramboráku.
Škubánky: Tradiční pokrm z vařených brambor a propařené mouky, který se pomocí lžíce tvaruje do úhledných bochánků. Podávají se buď nasladko s mákem a cukrem, nebo opečené na sádle k masu.
Gnocchi (bramborové noky): Italský vliv se v Česku ustálil v podobě malých bramborových noků, které často nahrazují klasické knedlíky. Výborně fungují se smetanovými omáčkami nebo špenátem a kuřecím masem.
Lokše: Tenké bramborové placky pečené nasucho na plátu jsou typické zejména pro moravské a slovenské pohraničí. Tradičně se mažou husím sádlem a podávají k pečené huse nebo kachně.
Dušené zelí (bílé i červené): Zelí tvoří s knedlíkem a masem svatou trojici české gastronomie, přičemž se dochucuje octem, cukrem a kmínem. Bílé se hodí k vepřovému, zatímco červené sladší zelí doprovází kachnu či husu.
Hranolky: Smažené bramborové hranolky se staly moderní klasikou, která nesmí chybět u žádného stánku s rychlým občerstvením. V domácnostech jsou nejoblíbenějším partnerem ke smaženému sýru a tatarské omáčce.
Krupicové noky s vanilkovou omáčkou a meruňkami. Přestaly vás bavit obědy s masem? Udělejte si tyto výborné noky s vanilkovou omáčkou a meruňkami.
Játrové knedlíčky (zavářka): Kuličky z mletých jater, česneku a majoránky jsou korunou každého poctivého hovězího vývaru. Jsou považovány za vrchol české polévkové tradice a nesmí chybět na svatebním menu.
Nudle (zavářka): Tenké domácí nudle krájené z nudlového těsta jsou základem každé nedělní polévky. Čím jsou nudle jemnější a tenčí, tím více se cení zručnost kuchaře či kuchařky.
Celestýnské nudle (zavářka): Jedná se o slané palačinkové těsto, které se usmaží a následně nakrájí na široké pruhy. V polévce působí velmi dekorativně a dodávají jí bohatší, vaječnou chuť.
Svítek (zavářka): Nadýchané těsto z vajec a mouky se upeče v troubě a poté nakrájí na kostičky, které se vkládají do vývaru. Může být připraven s bylinkami nebo muškátovým oříškem pro výraznější aroma.
Kroupy: Dříve chudinské jídlo, dnes vyhledávaná zdravá příloha s vysokým obsahem vlákniny. Jsou nezbytné do polévky „prdelačky“ nebo do tradičního vánočního kuby.
Pohanka: Tato bezlepková plodina má specifickou oříškovou chuť a v Česku se těší návratu do moderní kuchyně. Často se podává jako sytá příloha k uzenému masu nebo v podobě rizota.
Tarhoňa: Drobné těstovinové kuličky, které se nejprve opékají a poté dusí, mají původ v maďarské kuchyni, ale v Česku jsou velmi populární. Skvěle se hodí k dušeným masům na šťávě nebo k perkeltu.
Bulgur: Nalámaná pšenice se stala oblíbenou alternativou k rýži díky své snadné přípravě a výživové hodnotě. V českých kuchyních se často objevuje v kombinaci se zeleninou jako lehké rizoto.
Špekové knedlíky: Sytá příloha z pečiva a velkého množství vyškvařeného špeku se podává hlavně k zelí nebo v silném vývaru. Jsou typické pro horské oblasti a dokážou zasytit i po náročném dni.
Halušky: Drobné noky ze syrových brambor a mouky tvoří základ pokrmu s bryndzou nebo kysaným zelím. Ač jsou původem ze Slovenska, v českém pohraničí a restauracích jsou pevnou součástí nabídky.
Kuskus: Pařená krupice z pšenice si získala oblibu pro svou bleskovou přípravu bez nutnosti vaření. V českých domácnostech se často míchá s bylinkami a podává jako lehká letní příloha.
Smažený hrášek (zavářka): Malé kuličky z odpalovaného těsta se smaží dozlatova a do polévky se sypou až těsně před podáváním. Zůstávají chvíli křupavé a jsou velmi oblíbené zejména u dětí v krémových polévkách.
Drožďové knedlíčky (zavářka): Specifická vložka do polévky s výraznou chutí čerstvého droždí, která rozděluje strávníky na dva tábory. Správně připravené jsou krásně měkké a skvěle doplňují zejména bramboračku.
Vaječná jíška (zavářka): Velmi jednoduchá zavářka, kdy se do rozpuštěného másla s moukou vmíchá vejce a nechá se srazit. Vytváří v polévce drobné hrudky, které jí dodávají texturu a sytost.
