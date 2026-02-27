|
Od knedlíků po zavářky do polévek. Zvládněte 30 pilířů české kuchyně
KVÍZ: Je to strýc, tchán nebo spolutchán? Jak se vyznáte v příbuzenských vztazích
Tato problematika ukazuje, jak se jazyk vyvíjí v závislosti na společenských strukturách, kde dříve bylo přesné rozlišení mezi příbuznými z otcovy a matčiny strany klíčové pro dědické i společenské...
Kuchyně 2.0: Těchto 30 drobností změní vaše každodenní vaření v čistou radost
Vaření nemusí být nekonečný maraton u plotny, pokud víte, jak správně vybavit svoje pracoviště. Tento manuál moderní hospodyňky vám představí třicet geniálních vychytávek, které promění vaši kuchyni...
Čokoládové dorty v Peče celá země 2026 dostaly Maršálka s Landovou do kolen
Domácí retro zákusky. Čokoládový fondán s tekoucím středem jako technická výzva. A opravdu luxusní čokoládový dort, který všech pět zbývajících soutěžících IV. řady Peče celá země vyšvihlo jako...
Když vzhled zabíjí. Seznam psích plemen, pro která je dýchání stálým bojem
Odborníci identifikovali kompletní seznam psích plemen, u kterých hrozí vážné dýchací problémy, a varují, že roztomilé ploché obličeje vedou k celoživotnímu utrpení. Jejich zkrácený tvar lebky,...
Svět hub a rostlin pohledem Alenky v říši divů a světových fotografů
Válí se v mokrém tlejícím listí, aby nafotili křehké houbičky, které by téměř kdokoliv jiný přehlédl. Jako Alenka v říši divů vidí v krajině, na rostlinách i na různých materiálech detaily, které ne...
Biologický boj proti škůdcům začíná už v březnu: Jak s nimi nejlépe zatočit?
Zatímco nad zemí se příroda teprve nesměle probouzí, pod povrchem už začíná neviditelná bitva o vaši budoucí úrodu. Právě březen a teplé zimní periody jsou nejlepším obdobím, kdy lze nejúčinněji...
Škrábat drahou sedačku se kočka neodnaučí, ale řešení to má, líčí odbornice
Je sice pěkné, že si kočka při zatínání drápků také pěkně protáhne tělo, ale proč to nedělá na škrabadle, které jste jí pořídili? Poškrábané boky sedačky, čalounění postele nebo křesla se mohou stát...
Pečujte o svůj žlučník, na přelomu zimy a jara trpí nejvíc
Koho někdy pořádně pozlobil žlučník, rozhodně by to nechtěl zažít znovu. Tento orgán prochází nyní obdobím zvýšené zátěže, měli bychom mu proto alespoň částečně ulevit. Smysl má zařadit do jídelníčku...
Na žehličku vezměte ocet a zubní pastu, při žehlení využijte správné fígle
Nemusíte ji milovat, ale dřív nebo později se k pro mnohé nepopulární činnosti známé jako žehlení dostanete. Odkládat to nemá smysl, proto se hodí mít připravené vybavení v perfektním stavu, běžná...
Účet od veterináře může bolet víc než zlomená tlapka. Vyplatí se pojistka?
Každé plemeno psa má nějaké zdravotní problémy, které se s přibývajícím věkem prohlubují. Stejně jako u lidí. Zatímco o nás se v drtivé většině postará lékař v rámci povinného zdravotního pojištění,...
Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury
Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...
Tygr Ozzy ze zlínské zoo zamířil do Portugalska, stěhování proběhlo hladce
Téměř dvouletý tygří samec Ozzy před několika dny opustil rozlehlý výběh tygrů ussurijských ve zlínské zoo a vydal se na cestu do nového domova. Na doporučení mezinárodního koordinátora zamířil do...
Žluklé ořechy mohou škodit. Naučte se poznat ty kvalitní během pár sekund
Ořechy jsou velmi ceněnou a nutričně bohatou potravinou, kterou si lze dopřát, ať už jako rychlou svačinu, přísadu do salátu nebo základ pečení. Jenže ne každý sáček v regálu je stejný. Jak se...
Které kousky oblečení do sušičky rozhodně nepatří, když je nechcete zničit
Tento spotřebič je skvělý vynález. Jsou však určité druhy oblečení, které byste do něj dávat neměli. Jinak riskujete, že se vám poničí, takže je rozhodně lepší sušit je na vzduchu. U kterých...
