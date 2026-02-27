Od knedlíků po zavářky do polévek. Zvládněte 30 pilířů české kuchyně

Marek Burza
Zapomeňte na nudné přílohy, v české gastronomii hrají bramborové knedlíky, domácí nudle nebo nadýchané svítky stejně důležitou roli jako hlavní chod. Tento přehled vás provede třicítkou nejoblíbenějších klasik, bez kterých by svíčková, guláš ani poctivý nedělní vývar nikdy nebyly kompletní.
Kynuté houskové knedlíky Bramborový knedlík s červeným zelím Karlovarský knedlík Lín v bylinkovém těstíčku Šťouchané brambory Vařené brambory (150 g) = 500 kJ Bramborový salát Hovězí maso na houbách s rýží + stepy Kolínka s cuketou, hráškem a bylinkovým jogurtem Hovězí guláš s bramboráčky Škubánky s mákem a tvarohem Opečené pikantní noky se žampiony a zakysanou smetanou

27. února 2026

