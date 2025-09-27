Jednoduché „čuňárny“ mám nejradši. Přemek Forejt o vaření i šetření peněz

Jeho rodiče byli přesvědčeni, že z něj vyroste virtuos. Koupili mu violoncello, přihlásili ho na hudební školu a doufali, že jednou bude zářit ve fraku jako sólista. „No…nevyšlo to. Ale možná právě to mě nakoplo. Beru to tak, že všechno, co se člověku v životě přihodí, má svůj důvod. A kdo ví – třeba i to moje trápení s violoncellem mě nakonec dovedlo tam, kde jsem dnes,“ usmívá se porotce pořadu MasterChef Česko a šéfkuchař Přemek Forejt, který vede už desátým rokem olomouckou restauraci Entrée. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Karolína Lišková
  20:00
Jeho rodiče byli přesvědčeni, že z něj bude virtuos. Koupili mu violoncello, přihlásili ho na hudební školu a doufali. „No… nevyšlo to. Ale možná právě to mě nakoplo. Beru to tak, že všechno, co se člověku v životě přihodí, má svůj důvod. A kdo ví, třeba mne i to moje trápení s violoncellem nakonec dovedlo tam, kde jsem dnes," usmívá se šéfkuchař Přemek Forejt. Desátým rokem vede olomouckou restauraci Entrée.

Hovory na talíři

Prý jste chtěl být umělcem... Je to tak?
Chodil jsem na školu s hudebním zaměřením. Zpíval jsem ve sboru Vraník a každý z nás musel ovládat nějaký nástroj. Mně rodiče vybrali violoncello. Jenže upřímně: Neměl jsem to v sobě. Premiantem ve hře na cello jsem se nestal. Měl jsem ale skvělého učitele, který se mnou dokázal mít nekonečnou trpělivost. S odstupem času ho za to obdivuju. A právě díky němu mě to nakonec i trochu chytlo.

Rodiče vás viděli na koncertních pódiích?
Ano, naši byli přesvědčení, že ze mě jednou bude virtuos. No… nevyšlo to. (smích) Ale možná mne právě to nakoplo. Beru to tak, že všechno, co se člověku v životě přihodí, má svůj důvod. A kdo ví, třeba i to moje trápení s violoncellem mě nakonec dovedlo tam, kde jsem dnes.

Spolupráce s McDonald’s nelituji. Mít svůj hamburger v ikonickém řetězci se nepodaří každému.

Hovory na talíři

