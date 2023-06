Proti děsivě horkému létu by „levně“ mohly pomoci protisluneční fólie

Je to téměř neřešitelný problém. Všichni vědí, že nejúčinnějším řešením by bylo nainstalovat předokenní rolety, kterými by se přehřátý byt „zabednil“ v nejexponovanějších hodinách.

Jenže vždy to nejde. Rolety se obvykle instalují v rámci rekonstrukce fasády celého domu a družstvo ne vždy povolí dodatečnou vestavbu rolet individuálně, aby se nenarušila jednolitá fasáda domu. Za zastínění dvou dělených panelákových oken klidně zaplatíte 20 i více tisíc korun.

Takže dojdete i k nejlevnějšímu, i když ne tak účinnému řešení. Zkráceně by se dalo říct, že je to nejlepší z nejhorších řešení. A tím je reflexní protisluneční fólie.

Prvně jsme se instalaci okenních fólií věnovali před lety na podnět čtenáře a zkoušeli jsme, zda je možné ušetřit za práci řemeslníků a instalovat je sami. Došli jsme k názoru, že to sice lze, ale je to malé peklíčko, které nemusí být korunované uspokojivým výsledkem.

Lepení fólie je totiž činnost, která potřebuje dost velkou praxi a málokdy se podaří ji dokončit tak, aby byla „jak střelí“ bez bublin, dokud si člověk metodou pokus a omyl nevyzkouší, jak na to. Proto je nakonec nejjednodušší zaplatit profesionálovi, který už má to své know-how.

Za těch více než deset let technologie pokročily. Tehdejší fólie vypadaly zvenčí jako skutečné zrcadlo, na domě to nevypadalo moc pěkně. V současné době si už můžete vybrat z více druhů, kde se odrazivost bude lišit.

Porovnejte si výsledek, jak to bylo s odrazivostí na tehdejších vikýřových oknech (v minulém článku) a řešení na současném referenčním panelovém domě, které vidíte v úvodu současného článku.

Na horko protisluneční

V zásadě se rozlišují dva druhy základních okenních fólií. Termoizolační fólie, které se lepí na vnitřní okno. Ta má za úkol nepouštět ven teplo z bytu, tudíž šetřit energii na vytápění.

Horko řeší protisluneční fólie, která se lepí zvenčí. Je reflexní a skutečně má zrcadlový efekt, ale můžete si vybrat, jak silný efekt zvolíte. Od toho se bude odvíjet i účinnost fólie. Prostě čím víc zrcadlo, tím vyšší účinnost, čím menší, tím nenápadnější instalace, ale budete se muset smířit s tím, že nesníží tolik teplotu interiéru.

Zřejmě nejlepší je zjistit u realizační firmy, jaké mají zkušenosti s tou kterou variantou. Katalogově sníží teplotu v místnosti nejtmavší a taky nejvíce reflexní fólie, u níž bude z vnější strany opravdu jako zrcadlo. Propouští dovnitř nejméně světla.

„U nás nejvíce lidí chce nainstalovat střední variantu, kdy sice není tak velká účinnost, ale na okně v panelovém domě nepůsobí jako pěst na oko,“ popisuje Martin Krupár ze společnosti Ekofólie.

Existují ještě varianty, které nemají žádný odrazový efekt. Výrobci mluví o keramickém nano základu. „Ano, to se také používá, ale instalujeme je hlavně na historické objekty. Podle mne je pro domácí potřeby zbytečně drahá,“ říká. Zatímco za instalaci metru čtverečního zrcadlové fólie zaplatíte zhruba tisícovku, u nano verze to bude dvojnásobek.

Co pro to musíte udělat předem

Základem je mít čistá okna. Řemeslníci si je mohou umýt sami. Pokud jste se však po zimě na okna nedostali, obětujte deset minut a mýdlovou vodou okna odmastěte. Zbavte ho po zimě nánosů prachu a drobných mechanických nečistot.

Rozhodně není třeba se zabývat nějakým dolešťováním pomocí lihových mycích prostředků. Řemeslníci sami vědí, jak si pak okna dočistit tak, aby si je připravili na instalaci.

Na fotografiích ve fotogalerii je nejlépe vidět, že není náhodou, proč chodí ve dvou. Fólie je velmi tenká, než se nanese, je nutné zbavit ji ochranné vrstvy. V jednom člověku by se to povedlo jen stěží. Jeden musí držet a druhý ji stahovat.

Jelikož se vše dělá na vrstvě vody, jeden musí držet, druhý stříkat jarovou vodou jak na okno, tak i na fólii. Až pak ji mohou opatrně přemístit na okno. Teprve pak přijde na řadu několik druhů stěrek, které mají různý účel. Mají za úkol vytlačit zpod fólie všechny bublinky, jiné pak dokážou dohladit celý povrch okna.

Nakonec se fólie musí zaříznout kolem rámu. K tomu slouží běžný řezák, ale aby nemohl sklouznou do pryžového těsnění oken, musí řemeslník tlačit na řezák přes stěrku. Tak jednak tlačí fólii do hran, jednak tím chrání těsnění v oknech (viz galerie).