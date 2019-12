Z předvánočního úklidu nešilte. Stačí pár minut a byt bude jako klícka

Jde o to, aby se udržoval průběžný pořádek a nenechávalo se to „odležet“ a na poslední chvíli zažívat stres z toho, že se už konečně musí generálně uklidit. Což stojí hodně energie a času, navíc se velký úklid z obavy rád odkládá.

Do Vánoc je ještě dost času, takže je prostor na vyzkoušení metody Kateřiny Habichové, která je specialistkou na úklid v agentuře LadyHelp.

Ta radí, jak díky dennímu drobnému úklidu odstranit fakt onoho nepříjemného velkého drhnutí.

Podle ní stačí věnovat úklidu domácnosti pouhých dvacet minut denně, které udrží byt ve stálém pořádku a bez stresu.

Nejvíce práce dá kuchyně

Podle Habichové stačí na úklid kuchyně asi sedm minut. Začněte tím, že naskládáte nádobí z dřezu do myčky a zbytek umyjete ručně. Nezdržujte se utíráním, nechte ho okapat a uschnout přírodní cestou.

Rady pro příznivce úklidu Najdou se i příznivci pořádného detailního gruntování. Ti to pak mohou vzít místnost po místnosti. Koupelna

Nenechte hromadit nádobí v dřezu, myjte ho a skládejte do myčky průběžně. Jakmile necháte hrnce a talíře zaschnout, mytí bude stát daleko více času a energie.

Dřez vymyjte, otřete kuchyňskou desku, desku sporáku a jídelní stůl. Pokud už se naplnil koš, vyndejte plastový pytel s odpadky a nachystejte si ho ke vstupním dveřím bytu, abyste ho při nejbližším odchodu z domova mohli vynést do popelnice.

Nezapomeňte na podlahu. Ideální je mít bezdrátový vysavač, který je vždy v pohotovosti. Postará se o všechny drobky, slupky z cibule či česneku, které spadnou při přípravě pokrmů z linky na podlahu.

Koupelnu a záchod bleskem

Při každodenní údržbě nebudete drhnout, ale jen stírat kapky a odstraňovat zbytky vlasů a chlupů po holení. Takže vystříkejte vnitřek toalety a nechejte působit. Zatím můžete otřít zrcadlo v koupelně, baterie a umyvadlo, nejlépe přípravkem proti vodnímu kameni.

Pak se můžete vrátit k toaletě, vyčistit mísu štětkou včetně záchodového prkénka. Je samozřejmé, že na tyto prostory budete používat jiné hadříky než například pro kuchyni.



Obývák je vizitkou

První pohled do obývacího pokoje je vizitkou, s jakou vítáme případnou návštěvu. Nejdříve ukliďte sedací soupravu, zvláště děti tam dokážou „nastěhovat“ neuvěřitelné množství hraček, sušenek a dalších pamlsků.

Pak už stačí udělat jenom „optický“ pořádek. Srovnat knihy a časopisy do polic a komínků. To samé i v ložnici. Stačí jen ustlat, natřepat polštáře, peřinu přehodit přes pelest, aby dobře větrala a nedařilo se v ní roztočům. A samozřejmě pobírejte rozházené ponožky a zbytky spodního prádla.

Nakonec předsíň

Tady se najde nejvíce špíny, přece jen do ní vstupujeme botami zašpiněnými zvenčí. Tady je nejlepší prevence. Vytvořit už před vstupem prostornou čisticí zónu.

Předsíň je vizitkou, kterou vidí každý návštěvník bytu a podle ní si udělá první obrázek o vaší domácnosti. Proto nenechávejte na věšáku oblečení, které už patří do jiné sezony, ale jenom to, které aktuálně nosíte. Během pár vteřin taky srovnejte do botníku boty rozházené po celé ploše – víte, co dokážou děti.

Nejen boty, ale i školní brašny, pytlíky s přezůvkami, dresy na florbal nebo aerobik. Ale i tady platí prevence: každá ze zmíněných součástí by měla mít vlastní úložný prostor a je pak jen otázkou tvrdé ruky, jak se vám podaří svým potomkům vštípit zvyk po sobě uklízet.

Na závěr ještě jeden typicky předvánoční vtípek. Přesně v tomto čase se začínají na sociálních sítích objevovat humorná videa, jak by asi neměl předvánoční úklid vypadat.