Dávno neplatí, že musíme strávit celý adventní čas ohýbáním zad s kbelíkem a taháním těžkého vysavače. Klíčem k úklidu bez stresu je systematizace, chytré plánování a investice do správných pomocníků.
Jak si naplánovat úklid bez stresu a užít si Vánoce
Největší chybou je snaha uklidit celý dům najednou a do posledního detailu. Nezapomeňte: přichází návštěva, ne hygienická kontrola!
Děti na Vánoce nevzpomínají jako na období, kdy byly úžasně naleštěné parkety. Jejich vzpomínky tvoří společné koukání na pohádky, rozsvícená světýlka, vůně perníčků, které zdobily s rodiči, a čekání na Ježíška. Přeneste proto těžiště úsilí z perfektní čistoty na sdílenou pohodu.
Místo celodenního maratonu si úklid rozdělte do menších, zvládnutelných úkolů a rozložte je do celého adventního období:
- Tři týdny dopředu: Generálka „neviditelných“ míst. Začněte s úkoly, které jsou náročné a nevyžadují okamžitý lesk, ale zaberou čas. Sem patří mytí oken, čištění lustrů, organizace skříní a ukládání letního oblečení. Uklizením těchto zón se zbavíte tlaku na poslední chvíli.
- Dva týdny dopředu: Střední zóna. Zaměřte se na hlavní provozní zóny, tedy na troubu, lednici a spíž v kuchyni a na koupelnu. Tyto prostory vyžadují důkladnou péči, ale jejich čistota vám dá skvělý pocit pokroku a čisté svědomí před vánočním pečením.
- Týden před Vánoci: Uklidit, co je vidět. Nyní přichází na řadu viditelné plochy. Utírání prachu, luxování, vytírání a leštění. Při plánování se zaměřte na podlahy – největší plochu, která vyžaduje nejvíce péče. Zde vám zásadně ušetří čas moderní technologie, které pomohou s rychlým úklidem, aby vám zbylo maximum času na rodinu.
Moderní pomocníci pro úklid podlah bez námahy
Při finišování úklidu je rozhodující rychlost a efektivita – zejména pokud se zaměříme na podlahy. Právě ty tvoří největší plochu domácnosti. Doba těžkých vysavačů a tahání kbelíku se špinavou vodou je naštěstí minulostí. Moderní bezkabelové technologie dnes nabízejí úklid s minimální námahou a šetří čas.
Tyčový vysavač: Pohotovost pro bleskové zásahy
Tyčový vysavač je ideální, pokud hledáte především pohotovost a variabilitu úklidu. Čím je lehčí, tím ochotněji ho použijete pro rychlý úklid každý den.
V adventním shonu potřebujete především neomezenou mobilitu a pohotovost – proto tu jsou bezkabelové tyčové vysavače. Jsou vždy po ruce pro rychlý úklid jehličí, rozsypané mouky nebo běžného prachu. „Pokud hledáte maximální efektivitu, zaměřte se na modely s dlouhou výdrží baterie a nízkou hmotností. Pro domácnosti se zvířaty doporučujeme modely s turbokartáčem,“ radí David Beneš, ředitel značky SENCOR.
Podlahová myčka: hygienické vytírání 2v1
Podlahová myčka se vyplatí, pokud toužíte po hygienické čistotě a rychlém schnutí podlahy. Její schopnost vysávat a vytírat v jednom tahu představuje největší úsporu času, kterou moderní úklid nabízí.
Jestli vás nejvíce trápí vytírání velkých tvrdých ploch, maximální úsporu času nabízejí podlahové myčky. Jejich klíčový benefit je funkce 2v1, kdy současně vysává hrubé nečistoty a vytírá. Tím zkrátí úklid až na polovinu. „Pro zajištění hygieny vždy ověřte, zda má myčka oddělené nádrže na čistou a špinavou vodu, pro zaschlé skvrny se hodí modely s rotačními kartáči,“ říká David Beneš.
Vánoce mají být o rodině, klidu a příjemných chvílích. Moderní technologie nám naštěstí umožňují zkrátit dobu strávenou úklidem na minimum, aniž bychom slevili z čistoty. Namísto stresu a únavy si tak můžeme dopřát pohodlí a radost z dokonale připravené domácnosti.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností SENCOR.